Экономика
РБКПакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали двухстороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Исламабад обязан выплатить Москве долг в размере $93,5 млн.
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Шоу-бизнес
Нарусова объяснила, почему Собчак не живет с Богомоловым
Происшествия
Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
Происшествия
Мост обрушился на окраине Оренбурга
В соцсетях очевидцы сообщают, что обрушение моста произошло на окраине Оренбурга, "на Объездной - Терешковой, в сторону колхоза Ленина".
Политика
В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно
Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
Политика
Путин одобрил демонстрацию нацистской символики
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики в учебных и просветительских целях.
Происшествия
СК задержал организатора перевозок по делу о ДТП в Забайкалье
Следователи задержали организатора перевозок, который обслуживал маршрут упавшего с моста под Сретенском автобуса, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Политика
Зеленский отказался выполнять минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет исполнять минские соглашения в части проведения выборов в Донбассе.
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Общество
Зеленский: власти Украины нашли способ снизить тарифы на отопление
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти нашли способ снизить тарифы на отопление почти вполовину.
Хоккей
Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота «Детройта»
Политика
В Абхазии отправили в отставку генпрокурора и его заместителя
Президент Абхазии Рауль Хаджимба в понедельник отправил в отставку главу МВД Гарри Аршбу, занимавшего этот пост с 2017 года, и назначил его заместителя Левана Кварацхелия исполняющим обязанности министра внутренних дел.
Происшествия
В киевском ресторане произошла перестрелка, есть пострадавшие
В киевском ресторане «Баку» произошла перестрелка.
Музыка
Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве
Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини
Видео, в котором Мария показала изменившуюся фигуру появилось на странице Олеси Судзиловской.
Политика
Путин рассказал о невыполненных поручениях по итогам военных совещаний
Российский президент Владимир Путин заявил, что его поручения, которые он давал по итогам военных совещаний были выполнены всего на 70%, передает "Интерфакс".
Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха
Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что бывший командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах, который проходит в Голландии подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не был арестован после того, как был отправлен в Россию.
Армия и оружие
Турция изучает предложение России по покупке Су-35
Происшествия
Троих фанатов арестовали на 15 суток после игры «Зенит» — «Спартак»
Накануне агентство ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органах, сообщало, что в день матча в Санкт-Петербурге был задержан 81 болельщик «Спартака» и пять фанатов «Зенита».
Армия и оружие
Два бойца спецподразделения СБУ погибли в Донбассе
Во время выполнения боевого задания на востоке Украины погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре СБУ.
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Футбол
Дзагоев выйдет в стартовом составе ЦСКА впервые за год
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев впервые за год сыграет в стартовом составе армейцев.
Политика
На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
Футбол
Генрих Мхитарян удивил итальянцев знанием их языка
Полузащитник итальянской «Ромы» и сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян дал интервью на итальянском языке после победной игры с «Вероной», в которой он забил один из голов.