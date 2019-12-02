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Происшествия Мост обрушился на окраине Оренбурга В соцсетях очевидцы сообщают, что обрушение моста произошло на окраине Оренбурга, "на Объездной - Терешковой, в сторону колхоза Ленина".

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