Экономика

РБКРБКПакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали двухстороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Исламабад обязан выплатить Москве долг в размере $93,5 млн.
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Пакистан вернёт России $93,5 млн долга

RT на русском11:10

Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР

РБК10:30

Пакистан вернет РФ долг в $93,5 млн по операциям бывшего СССР

ТАСС10:48

Пакистан вернет России $93,5 миллиона долга по операциям бывшего СССР

РИА Новости10:48

Пакистан вернет России долг по операциям бывшего СССР

Известия10:26

Пакистан обязался вернуть России долг в 93,5 млн долларов

Взгляд.ру10:06

Пакистан вернет России $93,5 млн долга времен СССР

Московский Комсомолец10:06
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Захарова ответила на слова Киева о готовности принять «пару областей»

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RuNews24.ru 10:03
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Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына

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Мост обрушился на окраине Оренбурга

В соцсетях очевидцы сообщают, что обрушение моста произошло на окраине Оренбурга, "на Объездной - Терешковой, в сторону колхоза Ленина".
Интерфакс 10:30
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В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно

Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
ТАСС 06:29
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Путин одобрил демонстрацию нацистской символики

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики в учебных и просветительских целях.
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СК задержал организатора перевозок по делу о ДТП в Забайкалье

Следователи задержали организатора перевозок, который обслуживал маршрут упавшего с моста под Сретенском автобуса, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 09:41
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Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Lenta.ru 11:52
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Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета 06:02
Политика

Зеленский отказался выполнять минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет исполнять минские соглашения в части проведения выборов в Донбассе.
Pravda.Ru 04:53
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Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
РИА Новости 01:39
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Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия вчера в 20:00
Общество

Зеленский: власти Украины нашли способ снизить тарифы на отопление

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти нашли способ снизить тарифы на отопление почти вполовину.
RT на русском 09:37
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Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота «Детройта»

Вести.Ru 30 ноября в 22:03
Политика

В Абхазии отправили в отставку генпрокурора и его заместителя

Президент Абхазии Рауль Хаджимба в понедельник отправил в отставку главу МВД Гарри Аршбу, занимавшего этот пост с 2017 года, и назначил его заместителя Левана Кварацхелия исполняющим обязанности министра внутренних дел.
РИА Новости 11:51
Происшествия

В киевском ресторане произошла перестрелка, есть пострадавшие

В киевском ресторане «Баку» произошла перестрелка.
Украина.ру 11:09
Музыка

Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве

Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.
Discover24 01:50
Шоу-бизнес

Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини

Видео, в котором Мария показала изменившуюся фигуру появилось на странице Олеси Судзиловской.
7Дней.ру 30 ноября в 02:30
Политика

Путин рассказал о невыполненных поручениях по итогам военных совещаний

Российский президент Владимир Путин заявил, что его поручения, которые он давал по итогам военных совещаний были выполнены всего на 70%, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:22
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb вчера в 04:36
Политика

Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха

Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что бывший командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах, который проходит в Голландии подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не был арестован после того, как был отправлен в Россию.
Газета.Ru 10:52
Армия и оружие

В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными

Lenta.ru 06:48
Армия и оружие

Турция изучает предложение России по покупке Су-35

RT на русском 08:41
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Троих фанатов арестовали на 15 суток после игры «Зенит» — «Спартак»

Накануне агентство ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органах, сообщало, что в день матча в Санкт-Петербурге был задержан 81 болельщик «Спартака» и пять фанатов «Зенита».
РБК 10:44
Армия и оружие

Два бойца спецподразделения СБУ погибли в Донбассе

Во время выполнения боевого задания на востоке Украины погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре СБУ.
Интерфакс 05:39
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Футбол

Дзагоев выйдет в стартовом составе ЦСКА впервые за год

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев впервые за год сыграет в стартовом составе армейцев.
RT на русском 11:02
Политика

На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
RT на русском 07:25
Футбол

Генрих Мхитарян удивил итальянцев знанием их языка

Полузащитник итальянской «Ромы» и сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян дал интервью на итальянском языке после победной игры с «Вероной», в которой он забил один из голов.
Rusarminfo.ru 05:35
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