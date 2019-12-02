Экономика
РИА НовостиПакистан вернет России $93,5 миллиона долга по операциям бывшего СССР
Согласно договоренности, Исламабад вернет Москве 93,5 миллиона долларов. Соглашение подписали замминистра финансов России Сергей Сторчак и чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в России Кази Халилулла. Россия погасила последний внешний долг СССР в августе 2017 года.
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Политика
Зеленский: США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что США могут оказать содействие Киеву в ситуации с Крымом.
Транспорт
ГИБДД хочет пересадить водителей на общественный транспорт
Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей автомобилей на комфортабельный общественный транспорт, так как в настоящее время невозможно построить столько дорог, чтобы все автомобилисты чувствовали себя комфортно.
Политика
Путин подписал закон о демонстрации нацистской символики
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики в произведениях литературы и искусства.
Общество
Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали
Армия и оружие
Зенитный комплекс Тор заступил на боевое дежурство в Арктике
Дивизион арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" отдельной мотострелковой бригады Северного флота заступил на боевое дежурство в Мурманской области.
Происшествия
В Оренбурге обрушился автомобильный мост
На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
Здоровье
В США у девушки с симптомами гриппа нашли пять опухолей мозга
Спорт
Португальцы стали трёхкратными чемпионами мира по пляжному футболу
Бронзовым призёром ЧМ по пляжному футболу в Парагвае стала сборная России, в поединке за третье место обыграв соперников из Японии.
Происшествия
На Украине кот задушил младенца в коляске
Авто
В силу вступили новые правила для автомобилистов с 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Шоу-бизнес
Дочь Филиппа Киркорова с размахом отпраздновала 8-летие
Дочь Филиппа Киркорова с размахом отпраздновала 8-летие Торжество прошло в стиле сказок 1001 ночи.
Общество
На Кубани судья, оскорбивший участницу заседания, подал в отставку
Судья Советского районного суда Краснодара, оскорбивший участницу заседания, ушел в отставку, в отношении него начата проверка, сообщил РИА Новости представитель Краснодарского краевого суда.
Общество
Путин одобрил закон о штрафах за хранение данных россиян за рубежом
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 18 млн руб. за хранение личных данных россиян за пределами России, призывы к экстремизму и повторный отказ передать ключи шифрования ФСБ.
Политика
В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»
Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".
Спорт
Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории
Сообщается, что в 2017 году Россией была представлена копия базы данных LIMS, где была информация о "предполагаемых неблагоприятных результатах" в пробах биатлонистов.
Футбол
Тедеско раскритиковал судей после игры с «Зенитом»
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не сумел сдержать эмоций после центрального матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) Немецкий тренер подверг критике бригаду арбитров во главе с Виталием Мешковым, которая обслуживала поединок в Санкт-Петербурге, и поставил под сомнение возможность играть футбол при таком судействе.
Финансы
ЦБ назвал основные риски для экономики России
Дальнейшее снижение ставок на глобальных рынках только усилит риски замедления роста экономики, считает ЦБ.
Происшествия
Троих фанатов арестовали на 15 суток после игры «Зенит» — «Спартак»
Накануне агентство ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органах, сообщало, что в день матча в Санкт-Петербурге был задержан 81 болельщик «Спартака» и пять фанатов «Зенита».
Экономика
Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
Растёт число жертв аварии с автобусом в Забайкалье
Число погибших в упавшем с моста автобусе в Забайкалье достигло 19 человек, сообщает пресс-службе губернатора Забайкальского края.
Технологии
Экран смартфона оказался лидером по содержанию опасных бактерий
Экран смартфона может быть рассадником опасных инфекций, и с этой точки зрения он представляет большую опасность, чем, например, поручни в общественном транспорте и ручки магазинных тележек.
Происшествия
Аэропорт Домодедово проверяют после угрозы взрыва
Общество
На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку
Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Политика
В ЕС рассказали об отсутствии однозначной позиции в отношении России
Отношения РФ и стран Запада ухудшились в 2014 году. У стран Евросоюза нет четкой позиции относительно отношений с Россией.
Кино
В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом
Российский актер Данила Козловский в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли русского князя Олега, передает Metro.
Здоровье
Врачи Свердловской детской больницы пожаловались на низкую зарплату
В обращении требуют повысить зарплаты сотрудников ОДКБ, работающих на 1,2 ставки, на 200% от средней зарплаты по Свердловской области для врачей, не менее 100% — для среднего медперсонала.