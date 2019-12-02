Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПакистан вернет России $93,5 миллиона долга по операциям бывшего СССР

Согласно договоренности, Исламабад вернет Москве 93,5 миллиона долларов. Соглашение подписали замминистра финансов России Сергей Сторчак и чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в России Кази Халилулла. Россия погасила последний внешний долг СССР в августе 2017 года.
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Пакистан вернет РФ долг в $93,5 млн по операциям бывшего СССР

ТАСС10:48

Пакистан вернет России $93,5 миллиона долга по операциям бывшего СССР

РИА Новости10:48

Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР

РБК10:30

Пакистан вернет России долг по операциям бывшего СССР

Известия10:26

Пакистан вернет России $93,5 млн долга времен СССР

Московский Комсомолец10:06

Пакистан обязался вернуть России долг в 93,5 млн долларов

Взгляд.ру10:06

Пакистан вернет России долги СССР в размере 93,5 миллиона долларов

Комсомольская правда11:06
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Растёт число жертв аварии с автобусом в Забайкалье

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Экран смартфона может быть рассадником опасных инфекций, и с этой точки зрения он представляет большую опасность, чем, например, поручни в общественном транспорте и ручки магазинных тележек.
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