Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР

Согласно договоренности Исламабад вернет Москве 93,5 миллиона долларов. Соглашение подписали замминистра финансов России Сергей Сторчак и чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в России Кази Халилулла. Россия погасила последний внешний долг СССР в августе 2017 года.
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Пакистан вернёт России $93,5 млн долга

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Пакистан вернет России $93,5 млн долга времен СССР

Московский Комсомолецвчера в 10:06
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В октябре 2019 года России выросла на 6,9% средняя цена лекарств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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По предварительным данным, в транспортном средстве находилось 30 человек, есть пострадавшие. Автобус ехал из города Старый Оскол.
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В МИД РФ прокомментировали слова Зеленского о жителях Донбасса

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В Петербурге школьница выжила после падения с 14-го этажа

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В Вольске вспоминали неизвестного солдата

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Рубль немного вырос к доллару и евро

Рубль незначительно повышается к доллару и евро в начале торговой сессии на фоне растущей в цене нефти.
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Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года.
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Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины

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Общество

В России резко выросло число ДТП с такси

Число аварий с участием такси в России за 10 месяцев 2019 года выросло на 60 процентов — до 2,7 тысячи случаев.
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В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.
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Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом

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Эксперты оценили затраты россиян на новогодний ужин в 10 тыс. руб

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В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке

Сотрудники ГИБДД Барнаула проводят проверку по факту ДТП, после которого машина въехала в остановку, в результате чего пострадала девушка, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
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СК завершил расследование дела сестёр Хачатурян

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Диана Шурыгина официально развелась с мужем

Диана Шурыгина заявила, что официально развелась с мужем видеооператором Андреем Шляниным после двухлетнего союза.
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Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
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В течение декабря все легковые машины обязательно следует переобуть в липучки или шипованные шины.
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Экс-депутата Рады заочно обвинили в нападении на посольство России

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