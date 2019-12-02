Экономика
РИА НовостиПакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР
Согласно договоренности Исламабад вернет Москве 93,5 миллиона долларов. Соглашение подписали замминистра финансов России Сергей Сторчак и чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в России Кази Халилулла. Россия погасила последний внешний долг СССР в августе 2017 года.
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Экономика
В России выросла средняя цена лекарств в 2019 году
В октябре 2019 года России выросла на 6,9% средняя цена лекарств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Происшествия
Последствия обрушения моста под Оренбургом попали на видео
Следователи показали последствия обрушения автомобильного моста под Оренбургом, в результате которого пострадали два человека.
Происшествия
Автобус с 30 пассажирами перевернулся под Белгородом
По предварительным данным, в транспортном средстве находилось 30 человек, есть пострадавшие. Автобус ехал из города Старый Оскол.
Кино
Роберт Паттинсон отказывается считать Бэтмена супергероем
Роберт Паттинсон заявил, что он не считает Бэтмена супергероем. Об этом 3 декабря сообщил портал Screen Rant.
Политика
МИД Греции осудил высказывания Эрдогана по Кипру
Дипломаты Греции возмущены словами о том, что Анкара намерена и дальше вести разведку и бурение на шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Политика
Во Франции ответили на планы США по санкциям против Парижа
Проект американских санкций против Парижа недопустим, заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции Radio Classique.
Экономика
Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан
Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Происшествия
В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына
Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
Политика
В МИД РФ прокомментировали слова Зеленского о жителях Донбасса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о «потерявшихся» жителях Донецкой и Луганской народных республик.
Общество
В Вольске вспоминали неизвестного солдата
Финансы
Рубль немного вырос к доллару и евро
Рубль незначительно повышается к доллару и евро в начале торговой сессии на фоне растущей в цене нефти.
Политика
Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года.
Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Общество
В России резко выросло число ДТП с такси
Число аварий с участием такси в России за 10 месяцев 2019 года выросло на 60 процентов — до 2,7 тысячи случаев.
Технологии
Работающую PlayStation 5 показали на фото
В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.
Политика
Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом
Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.
Происшествия
В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке
Сотрудники ГИБДД Барнаула проводят проверку по факту ДТП, после которого машина въехала в остановку, в результате чего пострадала девушка, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина официально развелась с мужем
Диана Шурыгина заявила, что официально развелась с мужем видеооператором Андреем Шляниным после двухлетнего союза.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для водителей
В течение декабря все легковые машины обязательно следует переобуть в липучки или шипованные шины.
Экономика
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Политика
Экс-депутата Рады заочно обвинили в нападении на посольство России
Бывшему депутату Верховной Рады Украины Игорю Мосийчуку заочно предъявили обвинения в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году, сообщается на сайте Следственного комитета.
Футбол
Ван Дейк ответил сравнившему его с Роналду журналисту
Голландский защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, занявший второе место в голосовании за "Золотой мяч" в 2019 году, ответил британскому жуорналисту Пирсу Моргану.