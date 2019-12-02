Согласно договоренности Исламабад вернет Москве 93,5 миллиона долларов. Соглашение подписали замминистра финансов России Сергей Сторчак и чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в России Кази Халилулла. Россия погасила последний внешний долг СССР в августе 2017 года.

Футбол Роналду проигнорировал церемонию вручения «Золотого мяча» в Париже Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не прилетел во Францию на церемонию вручения «Золотого мяча», присуждаемого по итогам календарного года лучшему футболисту планеты.

Авто Аналитики назвали причины снижения мировых продаж автомобилей «Спад на мировом автомобильном рынке с середины 2018 года стал ключевым фактором, вызвавшим спад в мировом производстве, а ситуация с продажами автомобилей оказалась намного хуже, чем мы ожидали в мае», — сообщает главный экономист Fitch Брайан Култон.

Политика В Госдепе США заявили о возможности продления СНВ-3 США рассматривают вероятность продления Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), однако по этому вопросу пока не было принято решения.

Технологии Президент Qualcomm: через два года смартфоны потеряют актуальность Президент компании Qualcomm, выпускающей процессоры и модемы для мобильных гаджетов, заявил о том, что привычные нам смартфоны начнут уходить в прошлое уже через два года.

Политика Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.

Происшествия Россиянин получил 17 лет колонии в Белоруссии за гашиш Суд Островецкого района Гродненской области Белоруссии приговорил гражданина России к 17 годам колонии по делу о контрабанде около 290 килограммов гашиша.

Происшествия Кот задушил младенца на Украине В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.