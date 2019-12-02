Экономика

RT на русскомRT на русскомПакистан вернёт России $93,5 млн долга

Россия и Пакистан заключили соглашение, подразумевающее возвращение российской стороне долга в размере $93,5 млн по операциям бывшего СССР. Об этом информирует РИА Новости. Документ был подписан в ходе церемонии.
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России вернут долг времен СССР

Lenta.ru12:22

Пакистан вернёт России $93,5 млн долга

RT на русском11:10

Пакистан вернет России $93,5 млн долга времен СССР

Московский Комсомолец10:06

Пакистан вернет РФ долг в $93,5 млн по операциям бывшего СССР

ТАСС10:48

Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР

РБК10:30

Пакистан вернет России долг по операциям бывшего СССР

Известия10:26

Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР

РИА Новости10:48
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Происшествия

Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге

РБК 12:25
Хоккей

Хет-трик Барабанова принес СКА победу над ЦСКА

Вести.Ru 14:02
Общество

Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов

Сигареты и табак курят 21% респондентов, сигары популярны у 4% опрошенных, 2% респондентов используют только электронные сигареты, вейпы, устройства для нагревания табака и так далее.
РБК 04:56
Общество

Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly перестал принимать заказы

Совместное предприятие «Яндекс.Маркета» и Сбербанка – маркетплейс для покупок товаров из-за границы Bringly – прекратил прием заказов, говорится на сайте сервиса.
Ведомости 10:32
Политика

SZ: экс-депутат Госдумы Шлегель получил немецкое гражданство

Экс-депутат Госдумы ("Единая Россия"), бывший пресс-секретарь движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии.
ТАСС 07:34
Общество

На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку

Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Lenta.ru 07:14
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
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Шоу-бизнес

Звезда «Дом-2» Юлия Ефременкова собралась замуж

За плечами Юлии уже есть брак с актером Тимуром Ефременковым, за которого звезда вышла замуж в 2012 году.
Wday.ru 06:35
Футбол

Роналду не прилетит на церемонию вручения «Золотого мяча»

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не прилетит на церемонию вручения "Золотого мяча", которая пройдет в Париже 2 декабря, сообщает GFFN.
Газета.Ru 11:26
Шоу-бизнес

Лиза Пескова запустила маску с усами отца в Instagram

Первыми маску, придуманную Елизаветой, примерили сам Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка.
StarHit.ru 14:00
Политика

Предвыборный штаб Трампа лишил аккредитации журналистов Bloomberg

Предвыборный штаб Дональда Трампа объявил о том, что журналистам агентства Bloomberg будет в дальнейшем отказано в получении аккредитации на различные мероприятия, связанные с кампанией главы государства, сообщает Reuters.
РБК 13:09
Политика

Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана

Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
РИА Новости 30 ноября в 16:14
Футбол

ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче РПЛ

Футболисты тульского «Арсенала» обыграли ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 13:34
Экономика

Прекратиться могут переводы денег из России в Таджикистан

Нацбанк Таджикистана отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а с 3 декабря без этого работать будет нельзя, отмечает издание «Ъ». Теперь финансовые власти России имеют право принять ответные меры.
Соловей.Инфо 01:46
Кино

Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»

На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
Газета.Ru 04:24
Политика

Законопроект о биологической безопасности внесли в Госдуму

Кроме основ государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности, законопроект определяет меры по защите населения и охране окружающей среды от «опасных биологических факторов», а также «на предотвращение биологических угроз (опасностей), создание и развитие системы мониторинга биологических рисков».
News.ru 14:22
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета 06:02
Происшествия

Суд в Воронеже вынес приговор державшей сына на цепи женщине

Известия 10:08
Общество

Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном

Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Известия вчера в 22:58
Общество

В России одобрили многомиллионные штрафы за отказ сотрудничать с ФСБ

За повторный отказ передать ФСБ ключи шифрования переписки теперь грозит штраф на сумму от 1 до 6 млн рублей.
Секрет фирмы 11:03
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина официально развелась с мужем

Диана Шурыгина заявила, что официально развелась с мужем видеооператором Андреем Шляниным после двухлетнего союза.
Пятый канал 08:26
Политика

В Кремле прокомментировали исследование о зарплатах в регионах

Существующая в российских регионах разница в зарплатах традиционна и является для нашей страны рабочей ситуацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:09
Общество

Россияне за «черную пятницу» потратили в интернет-магазинах 22 млрд

Примечания 05:22
Политика

Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

Газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа, вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря.
RT на русском 03:16
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb вчера в 04:36
Спорт

Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории

Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Газета.Ru 11:00
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
iReactor вчера в 20:55
Игры

Авторы Star Citizen рассказали о тюрьмах и преступлениях

В соответствии с законами Star Citizen, преступлениями считаются убийство, саботаж, сопротивление аресту, взлом компьютеров, разрушение или кража машин, владение незаконным оружием или крадеными предметами и даже нарушение правил парковки.
Игромания.ру вчера в 11:23
Экономика

Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов в РФ

Экс-глава Министерства экономики Андрей Нечаев назвал причину обесценивания вкладов россиян в годы перестройки.
РЕН ТВ вчера в 15:40
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Lenta.ru 09:57
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