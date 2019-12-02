Экономика
РИА НовостиПакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР
Согласно договоренности Исламабад вернет Москве 93,5 миллиона долларов. Соглашение подписали замминистра финансов России Сергей Сторчак и чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в России Кази Халилулла. Россия погасила последний внешний долг СССР в августе 2017 года.
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Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Шоу-бизнес
Глюкоза показала поклонникам фигуру в открытом купальнике
Известная российская певица Глюкоза отдыхает на Бали, откуда порадовала поклонников фотографией в открытом купальнике.
Армия и оружие
Сирийская армия отбила атаку террористов на аэродром в Идлибе
Как сообщает портал Al Masdar, сирийские правительственные подразделения отбили атаку террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) на военный аэродром Абу-Духур на юго-востоке провинции Идлиб.
Происшествия
В Санкт-Петербурге горит ангар на площади 12 тысяч квадратных метров
Ангар полыхает на Московском шоссе юге Петербурга на 12 тысячах квадратных метров, конструкции обрушились по всей площади, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Экономика
ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам
До конца года ЦБ начнет обсуждать с участниками рынка конкретные меры, которые будут сдерживать выдачу ипотеки уже закредитованным гражданам.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
Политика
Путин запретил продавать смартфоны без российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения.
Культура
Дизайнер костюмов «Ведьмака» прокомментировал доспехи Нильфгаарда
Дизайнер костюмов «Ведьмака» Тим Аслам рассказал, что доспехи нильфгаардцев вдохновлены «солнечными мотивами».
Политика
SZ: экс-депутат Госдумы Шлегель получил немецкое гражданство
Экс-депутат Госдумы ("Единая Россия"), бывший пресс-секретарь движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии.
Политика
Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом
Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.
Здоровье
Врач-муковисцидолог предложила пути преодоления лекарственного кризиса
Врач констатирует, что с началом применения дженериков у пациентов с муковисцидозом во многих случаях наблюдается терапевическая несовместимость с оргинальным препаратом.
Общество
Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»
По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.
Наука
Прибрежные пумы оказались втрое ртутнее материковых
Американские зоологи подсчитали концентрацию ртути в организме калифорнийских пум и выяснили, что в прибрежных районах она в три раза выше, чем на материке, и в 6 раз выше того значения, при котором плодовитость животных снижается.
Футбол
«Локомотив» уступил «Динамо» на своем поле
"Локомотив" проиграл "Динамо" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина официально развелась с мужем
Диана Шурыгина заявила, что официально развелась с мужем видеооператором Андреем Шляниным после двухлетнего союза.
Наука
В России нашли самых северных зауропод
Исследователи из России и Германии нашли в Якутии зубы гигантских длинношеих динозавров — зауропод.
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Москве
Политика
Захарова заступилась за права жителей Донбасса
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
Общество
«РИА Новости» узнало стоимость разработки нового российского авианосца
Новый авианосец, который планируют создать в России, предусматривает водоизмещение 65 – 70 тыс. т, а стоимость его разработки и строительства может обойтись порядка 300 – 400 млрд руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Космос
Спутник НАСА находит новую площадку для проекта Артемида
Первоначально миссия была лишь первой из серии лунных миссий, предназначенных для поиска мест для посадки людей на Луну.
Общество
Россияне готовятся к праздникам на распродажах
Россияне готовятся к праздникам на распродажах Самый дорогой подарок на новогодние праздники россияне хотят сделать сами себе: на это они готовы потратить в среднем 10 тыс. руб.— вдвое больше, чем годом ранее, выяснила Nielsen.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Богомолову не разрешили жить с Собчак
Мать Собчак заявила, что Богомолов не вписывается в быт жены. Весь таунхаус обустроен для сына Ксении от прошлого брака Платона.
Наука
Виртуальный инструктор поможет обучению горнолыжному спорту
Инженеры из Токийского технологического института под руководством Хидэки Коике (Hideki Koike) создали систему, позволяющую ученикам тренироваться в любое время и повторять движения во время спуска прямо за инструктором.
Экономика
Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан
Нацбанк Таджикистана (НБТ) заверил, что денежные переводы из России не будут остановлены, так как таджикский регулятор уже начал работу с системой «Юнистрим» и подписал соглашение с Western Union, а договор с Contact должен быть подписан в ближайшее время.
Шоу-бизнес
Беременность молодой жены Бориса Грачевского подтвердилась
Борис Грачевский прокомментировал беременность жены. Второй женой мэтра стала актриса Анна Панасенко — с ней он прожил четыре года.
Экономика
Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля
Наука
Создано облегчающее прохождение камней в почках лечение
Исследователи из Массачусетского технологического института и Массачусетской больницы общего профиля разработали метод терапии, который может сделать процесс прохождения камней из почек быстрым и менее болезненным.