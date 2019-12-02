Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР

Согласно договоренности Исламабад вернет Москве 93,5 миллиона долларов. Соглашение подписали замминистра финансов России Сергей Сторчак и чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в России Кази Халилулла. Россия погасила последний внешний долг СССР в августе 2017 года.
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Пакистан вернет РФ долг в $93,5 млн по операциям бывшего СССР

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Пакистан вернёт России $93,5 млн долга

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Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР

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Известия10:26

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Московский Комсомолец10:06
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