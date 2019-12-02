Экономика
РИА НовостиПакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР
Согласно договоренности Исламабад вернет Москве 93,5 миллиона долларов. Соглашение подписали замминистра финансов России Сергей Сторчак и чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в России Кази Халилулла. Россия погасила последний внешний долг СССР в августе 2017 года.
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Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
Кино
Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»
На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
Газета.Ru вчера в 04:24
Происшествия
Личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье установлены
Личности всех погибших при падении рейсового автобуса с моста в Забайкальском крае установлены.
ТАСС вчера в 19:15
Политика
ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России
ФБР полагает, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет "контрразведывательную угрозу" для США, сообщает The Hill.
Интерфакс вчера в 18:38
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17
Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
РБК вчера в 08:55
Политика
Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма
Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
Krym.News вчера в 08:47
Происшествия
Мощное возгорание в Санкт-Петербурге тушат с помощью пожарных поездов
К месту направлены два пожарных поезда и передвижная химико-радиометрическая лаборатория.
Вести.Ru вчера в 22:12
Общество
Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома
Супруга президента США Меланья Трамп показала, как Белый дом украсили к Рождеству в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 19:48
Технологии
Роскачество назвало лучшие приложения для заказа такси
Лучшие оценки по сумме всех показателей эксперты Роскачества выставили приложениям «Яндекс.Такси» и UBER Russia (для iOS и Android), а также «Ситимобил» (для Android) и Gett (для iOS).
РБК 00:00
Энергетика
Bloomberg: ОПЕК предрекла конец «золотого века» добычи сланцевой нефти
Министры Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) считают, что "золотой век" добычи сланцевой нефти в США закончился.
РИА Новости вчера в 20:56
Общество
Рогозин вручил Орден Мужества американскому астронавту Нику Хейгу
Pravda.Ru вчера в 06:03
Политика
В Кремле исключили отмену «северных надбавок» к зарплатам
Во время общения с Песковым журналисты задали ему вопрос, стоит ли тогда для уравнивания уровня зарплат в различных регионах отменить «северные надбавки».
РБК вчера в 05:49
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
REGNUM вчера в 15:49
Культура
В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо
В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Россия – Культура вчера в 12:21
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 11:06
Футбол
ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче РПЛ
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 13:34
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Lenta.ru вчера в 11:52
Происшествия
Прекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника
Газета.Ru вчера в 14:06
Спорт
Симона Байлз исполнила великолепный прыжок в воду
В комментариях к видео многие говорили о том, что ей можно выступать в соревнованиях по прыжкам в воду.
Спорт-Экспресс вчера в 08:39
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
Уволились ли врачи из-за низких зарплат, большой нагрузки или других причин, издание не сообщает.
Росбалт 30 ноября в 22:01
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане выросло до семи человек
Число погибших в крушении автобуса на юго-западе Казахстана выросло до семи человек, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета МВД по ЧС Нурсултан Нурахметов.
РИА Новости вчера в 22:35
Авто
Новые правила для российских автомобилистов вступят в силу 1 декабря
Водителям с 1 декабря 2019 года необходимо изучить новые правила по использованию зимней резины на территории Таможенного союза.
iReactor 30 ноября в 01:52
Космос
НАСА опубликовало фото разбившегося на Луне индийского «Викрама»
Лунный орбитальный спутник НАСА обнаружил на поверхности Луны обломки индийского аппарата "Викрам", потерпевшего крушение во время посадки в сентябре.
РИА Новости вчера в 23:58
Происшествия
В Челябинской области произошел пожар на Троицкой ГРЭС
На Троицкой ГРЭС в Челябинской области произошел пожар на площади 110 кв. м. Об этом сообщается на сайте областного главка МЧС.
РБК вчера в 23:12
Футбол
«Кальяри» вырвал победу у «Сампдории» в матче чемпионата Италии
Футболисты "Кальяри" в компенсированное время вырвали победу у "Сампдории" в матче 14-го тура чемпионата Италии.
РИА Новости вчера в 17:03
Общество
К утилизации подойдут с огоньком
Напомним, с 2015 года у производителей и импортеров есть выбор: обеспечивать самостоятельную утилизацию отходов либо уплачивать экосбор.
Коммерсантъ вчера в 18:09
Здоровье
У американки с симптомами гриппа нашли пять опухолей мозга
РИА Новости вчера в 07:16
Происшествия
В центре Джакарты произошел взрыв
РБК вчера в 23:27
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета вчера в 06:02