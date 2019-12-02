Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПакистан вернет России $93,5 млн долга времен СССР

Замминистра финансов России Сергей Сторчак и чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в России Кази Халилулла подписали соглашение об урегулировании финансовых требований по операциям бывшего СССР. Соглашение предполагает возврата Пакистаном России долга в размере 93,5 миллиона долларов.
Читать в источнике
Комментировать209

Подробнее о событии

России вернут долг времен СССР

Lenta.ruвчера в 12:22

Пакистан вернет России $93,5 млн долга времен СССР

Московский Комсомолецвчера в 10:06

Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР

РИА Новостивчера в 10:48

Пакистан вернет РФ долг в $93,5 млн по операциям бывшего СССР

ТАССвчера в 10:48

Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР

РБКвчера в 10:30

Пакистан вернет России долг по операциям бывшего СССР

Известиявчера в 10:26

Пакистан вернёт России $93,5 млн долга

RT на русскомвчера в 11:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 02:27, Ашберн
Гаджеты

Анонс AMD Radeon RX 5600 XT намечен на январь

Ещё в момент уточнения даты анонса Radeon RX 5500 XT близкие к производителям видеокарт источники намекнули нам, что на январь намечен дебют ещё одного графического решения AMD.
3DNews 01:03
Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»

Ведомости 00:50
Технологии

Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси

Роскачество проверило качество 40 наиболее популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте магазинов App Store и Google Play, рекомендовав к использованию 22 приложения, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 00:13
Политика

Эрдоган назвал неизбежным обновление НАТО

Ранее Эрдоган назвал неприемлемыми слова президента Франции Эммануэля Макрона о коме, в которой якобы находится военный блок.
REGNUM 02:08
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Авто

ВАЗ-2101 с мотором от Lancia Delta Integrale появился в продаже

В текущий период времени собственник просит за свой «горячий» ВАЗ-2101 24 тысячи долларов (приблизительно 1,5 млн рублей).
CarsWeek.ru 01 декабря в 23:43
Спорт

Португалия стала трехкратным чемпионом мира по пляжному футболу

Футболисты сборной Португалии в третий раз в своей истории победили на чемпионате мира по пляжному футболу.
РИА Новости 01 декабря в 17:34
Происшествия

СКР завершил расследование дела сестер Хачатурян

Коммерсантъ 01:31
Армия и оружие

В США оценили советский супер-танк для ядерной войны

Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.
OAnews 01 декабря в 12:38
Политика

Путин подписал закон о признании физлиц иноагентами

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет признавать физические лица СМИ — иностранными агентами.
БИЗНЕС Online вчера в 14:16
Общество

Названы четыре главных врага здоровых сосудов

Профессор, медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле назвал четыре главных врага здоровых сосудов.
Вечерняя Москва 01 декабря в 00:20
Экономика

СМИ дали прогноз нового повышения пенсионного возраста

Пенсионный возраст будет в очередной раз повышен в России после ближайших выборов.
Рамблер 01:26
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Известия вчера в 07:21
Общество

Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой

Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель ее дочери назвал русских и украинцев одним народом.
РИА Новости вчера в 23:39
Происшествия

Житель Татарстана зарезал бывшую жену и детей

Газета.Ru 00:41
Происшествия

В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
REGNUM 00:49
Политика

Зеленский заявил о несогласии с условиями Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский не может согласиться с прописанной в Минских договоренностях первоочередностью выборов в Донбассе.
Росбалт вчера в 04:50
Общество

Операторы попросили внести изменения в закон «о суверенном Рунете»

Представитель ДЦОА отказался комментировать, существует ли в принципе возможность использовать данные, которые анализируются в рамках закона «о суверенном Рунете», в коммерческих целях.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Власти Оренбурга назвали предварительную причину обрушения моста

Предварительной причиной обрушения моста в Оренбурге мог стать проезд груженого большегруза.
Известия 00:42
Космос

НАСА опубликовало фото разбившегося на Луне индийского «Викрама»

Лунный орбитальный спутник НАСА обнаружил на поверхности Луны обломки индийского аппарата "Викрам", потерпевшего крушение во время посадки в сентябре.
РИА Новости вчера в 23:58
Шоу-бизнес

Нарусова объяснила, почему Собчак живет отдельно от Богомолова

Нарусова пояснила, почему ее дочь не живет вместе со своим супругом Константином Богомоловым.
Газета.Ru вчера в 09:00
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане выросло до восьми

В автобусе находилось более 30 человек. Ранее сообщалось о 50 пассажирах.
Говорит Москва вчера в 23:59
Политика

На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу

Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу.
RT на русском вчера в 05:45
Энергетика

Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США

В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
RT на русском 00:30
Политика

Зеленский одобрил неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину "нейтрализовать негативное влияние" российских контрмер, соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 15:31
Общество

«Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост тарифов

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев просит главу ФАС Игоря Артемьева усилить контроль за ростом цен на керосин, аэропортовое и наземное обслуживание в региональных российских аэропортах.
Коммерсантъ 01:00
Футбол

Слова Дзюбы о фашистах хотят рассмотреть в комитете по этике РФС

В ответ нападающий "Зенита" назвал фанатов "Спартака" сектантами и фашистами.
Piter.tv вчера в 04:41
Происшествия

Кремль отказался комментировать решение суда по жалобе Голунова

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не захотел комментировать решение московского Басманного суда, который признал законными действия следователя по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках.
Газета.Ru вчера в 05:52
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс 01 декабря в 14:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пакистан
Государство в Индийском субконтиненте
Государство в Южной Азии. В качестве суверенной политической организации Пакистан был образован в 1947 году в результате раздела территории Британской Индии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное