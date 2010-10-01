Экономика
ИнфоросПакистан вернет России долг советских времен в $93 млн
Власти Пакистана приняли решение вернуть России долг в $93,5 млн, ставшие предметом 30-летнего спора между странами. Об этом информирует газета The Express Tribune.
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Пакистан планирует вернуть РФ долг 30-летней давности в 93 млн долларов
Аргументы и Фактывчера в 10:47
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Экономика
Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта
«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
Политика
Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза
Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
Экономика
Чистая прибыль «Русала» по МСФО сократилась почти в два раза
Чистая прибыль «Русала» по МСФО с января по сентябрь 2019 года сократилась в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $819 млн, говорится в сообщении компании.
Происшествия
В Нижнем Новгороде таксиста заподозрили в избиении пассажира до смерти
По данным РЕН ТВ, конфликт произошел из-за того, что пассажир не заплатил за поездку, после чего таксист вызвал на помощь коллег.
Шоу-бизнес
41-летняя Екатерина Климова опубликовала фото и видео из джакузи
Екатерина Климова показала, как принимает джакузи Отметим, что в последнее время 41-летняя актриса все реже радует интернет-пользователей фотографиями в бикини.
Общество
Друг Кокорина и Мамаева вышел на свободу
Приятель футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Александр Протасовицкий вышел на свободу из колонии в Брянской области, сообщает РИА "Новости".
Общество
Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала
Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.
Авто
Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran
Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Авто
Обновленную Lada Vesta показали на первых фото
Продажи промежуточно-обновленной Lada Vesta 2020 модельного года стартуют в ближайшие несколько дней.
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Происшествия
В Шереметьево сел самолет с неисправным крылом
Политика
Россия не откажется от ядерного оружия, заявил Лавров
Россия не присоединится к Договору о запрещении ядерного оружия.
Армия и оружие
ДНР и ЛНР пообещали ответ в случае ввода украинской полиции в Донбассе
«В случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардейцы, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики», — добавил он.
Транспорт
Беглов рассказал о возможном повышении тарифов в транспорте Петербурга
Власти Санкт-Петербурга обсуждают вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте города с 2020 года, сообщил губернатор города Александр Беглов, передает РИА Новости.
Происшествия
В Бишкеке в кафе произошли три взрыва
В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.
Культура
В Москве скончался композитор Юрий Маркелов
Советский и российский композитор Юрий Маркелов скончался в возрасте 69 лет, передает АГН «Москва».
Происшествия
Второклассницу унизили на чаепитии в новосибирской школе из-за денег
Общество
«Мегафон» хочет продать все свои вышки сотовой связи
«Мегафон» ведет переговоры по продаже «Первой башенной компании» (ПБК), которой принадлежат все 16,5 тысячи вышек сотовой связи оператора.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Общество
В детском лагере под Екатеринбургом отравились 19 детей
В детском лагере "Лесная жемчужина" под Екатеринбургом отравились 19 детей, у них обнаружены симптомы ротавирусной инфекции.
Игры
Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 на ПК
5 ноября состоялся релиз Red Dead Redemption 2 от студии Rockstar для ПК.
Авто
Объявлены цены на новый купе-кроссовер Haval F7x для России
Компания Haval назвала официальные цены на новый купеобразный кроссовер F7x для России, сборка которого осуществляется на мощностях предприятия марки в индустриальном парке Узловая.
Армия и оружие
В США заявили, что Россия готовит к развёртыванию «подлодки судного дня»
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» другой энциклопедией
Заменить «Википедию» Большой российской энциклопедией в электронном виде предложил президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку 5 ноября.
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене
Екатерина Трофимова сообщила, что они с Владимиром Кузьминым снова сошлись, поскольку не могут жить в разлуке.
Происшествия
От гигантского фаллоса спасли мужчину петербургские хирурги
Мужчина кричал от боли при поступлении в больницу. Врачи обследовали пациента и обнаружили в его кишечнике большой инородный предмет.
Футбол
Футболист потерял сознание в матче Лиги Европы. Соперник ударил через себя и попал ему в голову
Защитник «Слована» Кенан Байрич потерял сознание во время матча группового этапа Лиги Европы с «Вулверхэмптоном» после того, как соперник попал мячом ему в голову.