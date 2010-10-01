Экономика

ИнфоросПакистан вернет России долг советских времен в $93 млн

Власти Пакистана приняли решение вернуть России долг в $93,5 млн, ставшие предметом 30-летнего спора между странами. Об этом информирует газета The Express Tribune.
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СМИ: Пакистан решил вернуть России долг советских времен в $93 млн

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Пакистан вернет России долг советских времен в $93 млн

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Пакистан вернет России 93 миллиона долларов, которые находились в Национальном банке еще с советских времен

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Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.
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Обновленную Lada Vesta показали на первых фото

Продажи промежуточно-обновленной Lada Vesta 2020 модельного года стартуют в ближайшие несколько дней.
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Россия не присоединится к Договору о запрещении ядерного оружия.
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ДНР и ЛНР пообещали ответ в случае ввода украинской полиции в Донбассе

«В случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардейцы, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики», — добавил он.
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В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.
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Советский и российский композитор Юрий Маркелов скончался в возрасте 69 лет, передает АГН «Москва».
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Второклассницу унизили на чаепитии в новосибирской школе из-за денег

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«Мегафон» ведет переговоры по продаже «Первой башенной компании» (ПБК), которой принадлежат все 16,5 тысячи вышек сотовой связи оператора.
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Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 на ПК

5 ноября состоялся релиз Red Dead Redemption 2 от студии Rockstar для ПК.
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Объявлены цены на новый купе-кроссовер Haval F7x для России

Компания Haval назвала официальные цены на новый купеобразный кроссовер F7x для России, сборка которого осуществляется на мощностях предприятия марки в индустриальном парке Узловая.
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В США заявили, что Россия готовит к развёртыванию «подлодки судного дня»

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Путин предложил заменить «Википедию» другой энциклопедией

Заменить «Википедию» Большой российской энциклопедией в электронном виде предложил президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку 5 ноября.
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Защитник «Слована» Кенан Байрич потерял сознание во время матча группового этапа Лиги Европы с «Вулверхэмптоном» после того, как соперник попал мячом ему в голову.
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