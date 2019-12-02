Экономика

Газета.RuГазета.RuПакистан вернет России советский долг в $93 млн

Россия и Пакистан заключили соглашение о возвращении российской стороне долга в размере $93,5 млн по операциям бывшего СССР, передает РИА "Новости". Документ подписали заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак и чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в России Кази Халилулла.
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Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
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Названы самые угоняемые в Москве автомобили

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Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму

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