Экономика
Газета.RuПакистан вернет России советский долг в $93 млн
Россия и Пакистан заключили соглашение о возвращении российской стороне долга в размере $93,5 млн по операциям бывшего СССР, передает РИА "Новости". Документ подписали заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак и чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в России Кази Халилулла.
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