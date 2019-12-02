Экономика
Газета.RuПакистан вернет России советский долг в $93 млн
Россия и Пакистан заключили соглашение о возвращении российской стороне долга в размере $93,5 млн по операциям бывшего СССР, передает РИА "Новости". Документ подписали заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак и чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в России Кази Халилулла.
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Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель заявил, что его отстранили от работы в международной компании Acronis в Германии, сообщил РБК.
Общество
Власти Армении прокомментировали осквернение памятника Грибоедову
Здоровье
Минздрав заявил о востребованности российских медуслуг в мире
Российская медицина востребована на международном уровне, сообщил во вторник, 3 декабря, директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава РФ Сергей Муравьев в ходе пленарного заседания Национального конгресса по экспорту медуслуг.
Происшествия
Под Белгородом перевернулся автобус с 30 пассажирами
Автобус с 30 пассажирам опрокинулся в кювет в пригороде Белгорода, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.
Общество
Из экзамена на права исключат «площадку»
Госавтоинспекция исключит сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николая Гилякова.
Политика
ФБР назвало российские приложения «контрразведывательной угрозой»
ФБР считает, что все разработанные в России мобильные приложения, включая FaceApp, могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу".
Культура
Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова
Хоккей
В НХЛ из-за жалоб игроков отстранили от работы очередного тренера
В НХЛ продолжается настоящая эпидемия жалоб и обвинений, которые выдвигают в адрес тренеров хоккеисты.
Происшествия
В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре
Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
Футбол
Каждый десятый россиянин ожидает победу сборной России на Евро-2020
"За чемпионатом Европы по футболу 2020 года (Евро-2020) будут следить 35% россиян", - говорится в релизе ВЦИОМ.
Политика
Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса
Экономика
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Политика
В Париже заявили о готовности ЕС ответить на пошлины США
Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на введение Францией цифрового налога США могут ввести дополнительные ограничительные меры на продукцию французских компаний, что в общей сложности составит сумму порядка $2,4 млрд.
Наука
Кошки выражают эмоции при помощи мимики, но мы это не всегда замечаем
Авто
Hyundai Santa Fe получит 3,5-литровый V6
Обновленный Hyundai Santa Fe получит 17-дюймовые легкосплавные диски, боковые зеркала с подогревом, 3,5-дюймовый экран на приборной панели, 7-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы с поддержкой Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, кожаное рулевое колесо и ручку переключения передач, а также множество ассистентов помощи водителю.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Общество
ЕК требует от Кипра расследования дела с «золотыми паспортами» россиян
Еврокомиссия потребовала от властей Кипра прояснить планы отозвать гражданство у 26 владельцев так называемых золотых паспортов, которые были выданы в обмен на инвестиции.
Политика
Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ
Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.
Шоу-бизнес
Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии
Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".
Армия и оружие
Комплексы «Искандер» подключили к «военному интернету»
Российские ракетные комплексы «Искандер» подключили к «военному интернету».
Общество
Лучшие и худшие наряды звезд на British Fashion Awards 2019
Наоми Кэмпбелл получила на British Fashion Awards 2019 звание "Икона стиля" и тут же доказала, что не зря.
Общество
Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock
Доступ к страницам сайта одного из крупнейших в мире фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.