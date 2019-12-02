Экономика

Газета.RuГазета.RuПакистан вернет России советский долг в $93 млн

Россия и Пакистан заключили соглашение о возвращении российской стороне долга в размере $93,5 млн по операциям бывшего СССР, передает РИА "Новости". Документ подписали заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак и чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в России Кази Халилулла.
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В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
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Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на введение Францией цифрового налога США могут ввести дополнительные ограничительные меры на продукцию французских компаний, что в общей сложности составит сумму порядка $2,4 млрд.
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Кошки выражают эмоции при помощи мимики, но мы это не всегда замечаем

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Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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ЕК требует от Кипра расследования дела с «золотыми паспортами» россиян

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Лучшие и худшие наряды звезд на British Fashion Awards 2019

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Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock

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