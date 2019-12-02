Напомним, речь идёт о соглашении, по которому теперь Пакистан сможет вернуть России $93,5 млн, которые он должен был Советскому Союзу. До сих пор Исламабад блокировал это соглашение из-за встречных претензий к Москве, которые в итоге удалось урегулировать, о чём стало известно месяц назад.

Пакистан и РФ подписали договор о возврате долгов времён СССР

Происшествия 9 машин разбились около Гвардейска Очевидцы сообщают, что столкновение 9 транспортных средств произошло на мосту через реку Дейму, вблизи поворота на Гвардейск.

Политика В Кремле анонсировали встречу Путина и Зеленского Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся на полях саммита «нормандской четверки» в Париже.

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Общество Зеленский пообещал снижение тарифов на отопление этой зимой Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минэнерго Украины сегодня, 2 декабря, заявили, что с мая будущего года цены на газ для жителей страны станут рыночными.

Общество Путин запустил газопровод «Сила Сибири» Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.

Происшествия ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».

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Происшествия Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки» Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.