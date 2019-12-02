Экономика
REGNUMПакистан и РФ подписали договор о возврате долгов времён СССР
Напомним, речь идёт о соглашении, по которому теперь Пакистан сможет вернуть России $93,5 млн, которые он должен был Советскому Союзу. До сих пор Исламабад блокировал это соглашение из-за встречных претензий к Москве, которые в итоге удалось урегулировать, о чём стало известно месяц назад.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 15:11, Ашберн
Экономика
Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2020-2022 годы.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Хоккей
Хет-трик Барабанова принес СКА победу над ЦСКА
Происшествия
В Оренбурге после обрушения моста введен режим ЧС
В Оренбурге после обрушения моста введен режим ЧС муниципального уровня.
Происшествия
9 машин разбились около Гвардейска
Очевидцы сообщают, что столкновение 9 транспортных средств произошло на мосту через реку Дейму, вблизи поворота на Гвардейск.
Шоу-бизнес
Настя Каменских явилась на вручение музыкальной премии без трусов
Певица Анастасия Каменских на вручении украинской музыкальной премии М1 Music Awards появилась на красной дорожке в эпатажном образе.
Происшествия
СК задержал организатора перевозок после ДТП с автобусом в Забайкалье
Армия и оружие
Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии
Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина и Зеленского
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся на полях саммита «нормандской четверки» в Париже.
Космос
Hubble обнаружил дуэт дружественных галактик
Космический телескоп Hubble сделал снимок двух галактик под названиями NGC 6285 и NGC 6286, которые не только расположены друг рядом с другом, но ведут себя на удивление взаимно дружелюбно.
Общество
Зеленский пообещал снижение тарифов на отопление этой зимой
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минэнерго Украины сегодня, 2 декабря, заявили, что с мая будущего года цены на газ для жителей страны станут рыночными.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
Политика
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии
Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Общество
Мантуров оценил влияние закона о предустановке ПО на цену гаджетов
В Минпромторге не считают, что новый закон о предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры со Smart TV вызовет удорожание техники.
Авто
ВАЗ-2101 с двигателем от Lancia Delta Integrale выставили на продажу
В Литве местный гонщик выставил на продажу уникальные «Жигули», адаптированные для участия в кольцевых заездах.
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини
Видео, в котором Мария показала изменившуюся фигуру появилось на странице Олеси Судзиловской.
Экономика
В Амстердаме состоятся слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»
Проведение слушаний по принудительному взысканию 3 миллиардов долларов с российской корпорации «Газпром» на основании иска НАК «Нафтогаз Украины» запланировано на в среду, 4 декабря.
Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Происшествия
В киевском кафе произошла перестрелка
В кафе «Баку» в Киеве произошла перестрелка, в результате которой пострадали люди.
Культура
В США умерла актриса Шелли Моррисон
Политика
На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
Общество
Путин подписал закон о штрафах за нарушения при хранении личных данных
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение штрафов за невыполнение требований о хранении персональных данных на территории страны.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Футбол
ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче РПЛ
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Предвыборный штаб Трампа лишил аккредитации журналистов Bloomberg
Предвыборный штаб Дональда Трампа объявил о том, что журналистам агентства Bloomberg будет в дальнейшем отказано в получении аккредитации на различные мероприятия, связанные с кампанией главы государства, сообщает Reuters.
Армия и оружие
Япония грозит России ударом тысяч ядерных бомб и ракет
Япония угрожает России ядерным ударом тысяч бомб и ракет.