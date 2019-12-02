Экономика

REGNUMREGNUMПакистан и РФ подписали договор о возврате долгов времён СССР

Напомним, речь идёт о соглашении, по которому теперь Пакистан сможет вернуть России $93,5 млн, которые он должен был Советскому Союзу. До сих пор Исламабад блокировал это соглашение из-за встречных претензий к Москве, которые в итоге удалось урегулировать, о чём стало известно месяц назад.
Читать в источнике
Комментировать162

Подробнее о событии

России вернут долг времен СССР

Lenta.ru12:22

Пакистан вернёт России $93,5 млн долга

RT на русском11:10

Пакистан вернет России $93,5 млн долга времен СССР

Московский Комсомолец10:06

Пакистан вернет РФ долг в $93,5 млн по операциям бывшего СССР

ТАСС10:48

Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР

РБК10:30

Пакистан вернет России долг по операциям бывшего СССР

Известия10:26

Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР

РИА Новости10:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 15:11, Ашберн
Экономика

Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2020-2022 годы.
РИА Новости 14:59
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета 06:02
Хоккей

Хет-трик Барабанова принес СКА победу над ЦСКА

Вести.Ru 14:02
Происшествия

В Оренбурге после обрушения моста введен режим ЧС

В Оренбурге после обрушения моста введен режим ЧС муниципального уровня.
Вести.Ru 13:23
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Происшествия

9 машин разбились около Гвардейска

Очевидцы сообщают, что столкновение 9 транспортных средств произошло на мосту через реку Дейму, вблизи поворота на Гвардейск.
7 новостей 15:03
Шоу-бизнес

Настя Каменских явилась на вручение музыкальной премии без трусов

Певица Анастасия Каменских на вручении украинской музыкальной премии М1 Music Awards появилась на красной дорожке в эпатажном образе.
LentaChel.ru 12:27
Происшествия

СК задержал организатора перевозок после ДТП с автобусом в Забайкалье

Российская газета 09:38
Армия и оружие

Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии

Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
Lenta.ru 08:56
Здоровье

Пять опухолей мозга нашли у 20-летней американки с симптомами гриппа

iReactor 13:51
Политика

В Кремле анонсировали встречу Путина и Зеленского

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся на полях саммита «нормандской четверки» в Париже.
URA.Ru вчера в 06:28
Космос

Hubble обнаружил дуэт дружественных галактик

Космический телескоп Hubble сделал снимок двух галактик под названиями NGC 6285 и NGC 6286, которые не только расположены друг рядом с другом, но ведут себя на удивление взаимно дружелюбно.
Российская газета 05:07
Общество

Зеленский пообещал снижение тарифов на отопление этой зимой

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минэнерго Украины сегодня, 2 декабря, заявили, что с мая будущего года цены на газ для жителей страны станут рыночными.
REGNUM 12:20
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
REGNUM 04:34
Политика

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии

Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Ведомости 07:07
Общество

Мантуров оценил влияние закона о предустановке ПО на цену гаджетов

В Минпромторге не считают, что новый закон о предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры со Smart TV вызовет удорожание техники.
РБК 13:34
Авто

ВАЗ-2101 с двигателем от Lancia Delta Integrale выставили на продажу

В Литве местный гонщик выставил на продажу уникальные «Жигули», адаптированные для участия в кольцевых заездах.
Тарантас Ньюс вчера в 22:39
Шоу-бизнес

Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини

Видео, в котором Мария показала изменившуюся фигуру появилось на странице Олеси Судзиловской.
7Дней.ру 30 ноября в 02:30
Экономика

В Амстердаме состоятся слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

Проведение слушаний по принудительному взысканию 3 миллиардов долларов с российской корпорации «Газпром» на основании иска НАК «Нафтогаз Украины» запланировано на в среду, 4 декабря.
Наша версия 09:59
Происшествия

ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах

Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Lenta.ru 03:47
Происшествия

В киевском кафе произошла перестрелка

В кафе «Баку» в Киеве произошла перестрелка, в результате которой пострадали люди.
Известия 11:02
Культура

В США умерла актриса Шелли Моррисон

RT на русском 10:31
Политика

На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
RT на русском 07:25
Технологии

Президент Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Ридус 10:09
Общество

Путин подписал закон о штрафах за нарушения при хранении личных данных

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение штрафов за невыполнение требований о хранении персональных данных на территории страны.
РБК 10:36
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Футбол

ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче РПЛ

Футболисты тульского «Арсенала» обыграли ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 13:34
Политика

Предвыборный штаб Трампа лишил аккредитации журналистов Bloomberg

Предвыборный штаб Дональда Трампа объявил о том, что журналистам агентства Bloomberg будет в дальнейшем отказано в получении аккредитации на различные мероприятия, связанные с кампанией главы государства, сообщает Reuters.
РБК 13:09
Происшествия

Прекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника

Газета.Ru 14:06
Армия и оружие

Япония грозит России ударом тысяч ядерных бомб и ракет

Япония угрожает России ядерным ударом тысяч бомб и ракет.
Avia.pro вчера в 19:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пакистан
Государство в Индийском субконтиненте
Государство в Южной Азии. В качестве суверенной политической организации Пакистан был образован в 1947 году в результате раздела территории Британской Индии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное