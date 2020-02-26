Пакистан выплатил России долг в размере $93,5 млн (14,42 млрд рупий), сообщил в среду портал The News. О том, что Пакистан выплатит России старый советский долг, рассказал "Газете.Ru" еще в ноябре прошлого года тогдашний замминистра финансов Сергей Сторчак.

Политика Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.

Политика В Минске не удалось согласовать новое разведение сил в Донбассе Как рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, разведение сил конфликтующих сторон по всей линии соприкосновения уже было согласовано на уровне помощников президентов, однако на саммите украинский лидер отказался от этого, настояв на том, что разведение должно состояться только на трех новых участках.

Происшествия Под Владимиром полицейские обнаружили почти тонну наркотиков Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что во Владимирской области полицейские изъяли почти тонну синтетических наркотиков и задержали дилеров, передает РИА "Новости".

Происшествия Мужчина поджег себя у здания офиса Зеленского Неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, где проходит акция протеста против проведения реформы системы здравоохранения, сообщает телеканал «НАШ».

Общество У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

Общество Экс-главу ФСИН Реймера выпустили из тюрьмы по УДО Замоскворецкий суд Москвы в июне 2017 года приговорил его за мошенничество и злоупотребление полномочиями к восьми годам лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей.

Энергетика Россия и Белоруссия согласовали сумму компенсации за «грязную» нефть Россия и Белоруссия подписали протокол о компенсации за поставки «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба», передает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы государственного концерна «Белнефтехим» Владимира Сизова.

Космос Ракету «Ангара» с Восточного запустят дважды Ракета "Ангара" в 2024 году будет запущена с космодрома Восточный дважды – с беспилотным космическим кораблем "Орел" и тяжелым космическим аппаратом, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков.