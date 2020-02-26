Экономика
Газета.RuПакистан выплатил России советский долг в $93,5 млн
Пакистан выплатил России долг в размере $93,5 млн (14,42 млрд рупий), сообщил в среду портал The News. О том, что Пакистан выплатит России старый советский долг, рассказал "Газете.Ru" еще в ноябре прошлого года тогдашний замминистра финансов Сергей Сторчак.
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Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру
Политика
Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Культура
Российский сериал попал в конкурсную программу фестиваля Canneseries
Политика
В Минске не удалось согласовать новое разведение сил в Донбассе
Как рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, разведение сил конфликтующих сторон по всей линии соприкосновения уже было согласовано на уровне помощников президентов, однако на саммите украинский лидер отказался от этого, настояв на том, что разведение должно состояться только на трех новых участках.
Происшествия
Под Владимиром полицейские обнаружили почти тонну наркотиков
Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что во Владимирской области полицейские изъяли почти тонну синтетических наркотиков и задержали дилеров, передает РИА "Новости".
Общество
Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе
Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Авто
Представлен новый Volkswagen Polo для России
Новый Polo стал первой моделью в России с новым логотипом Volkswagen.
Шоу-бизнес
Жена Джигана показала стройную фигуру после четвертых родов
Модель показала в Instagram стройную фигуру после четвертых родов.
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания офиса Зеленского
Неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, где проходит акция протеста против проведения реформы системы здравоохранения, сообщает телеканал «НАШ».
Общество
У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус
Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Биатлон
Елисеев не вышел в финал суперспринта на чемпионате Европы по биатлону
Кино
Фильм «Супермен: красный сын» выясняет, что будет, если Человек из стали угодит в СССР? (CNN, США) (CNN)
Происшествия
К посольству Киргизии в Москве пришел мужчина с зашитым ртом
От посольства Киргизии в Москве в полицию доставили мужчину, подошедшего к зданию дипмиссии с зашитым ртом, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Общество
Экс-главу ФСИН Реймера выпустили из тюрьмы по УДО
Замоскворецкий суд Москвы в июне 2017 года приговорил его за мошенничество и злоупотребление полномочиями к восьми годам лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Армия и оружие
Global Research: Хиллари Клинтон планировала свержение Асада в интересах Израиля
Клинтон, занимая пост госсекретаря при администрации Барака Обамы, действовала в интересах Израиля.
Политика
Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии
Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.
Энергетика
Россия и Белоруссия согласовали сумму компенсации за «грязную» нефть
Россия и Белоруссия подписали протокол о компенсации за поставки «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба», передает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы государственного концерна «Белнефтехим» Владимира Сизова.
Авто
Новую «Газель» впервые сфотографировали на дорогах страны
В Сети появились первые фотографии ходового прототипа новой "Газели NN". Фотографии автомобиля опубликованы на форуме gazelleclub.ru.
Экономика
ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом в один рубль
Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
Космос
Ракету «Ангара» с Восточного запустят дважды
Ракета "Ангара" в 2024 году будет запущена с космодрома Восточный дважды – с беспилотным космическим кораблем "Орел" и тяжелым космическим аппаратом, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков.
Единоборства
Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
Футбол
Okko заполучил права на показ МЛС и Кубка Суперлиги Аргентины
TeleSport недавно приобрёл права на японскую J-лигу. А «Матч» осваивает трансляции из Бельгии и Греции.
Музыка
Светлана Лобода презентовала клип на песню «Новый Рим»
Накануне артистка презентовала клип на песню «Новый Рим». Ролик был опубликован на ее YouTube-канале.
Футбол
Российская премьер-лига официально представила новый кубок
Российская премьер-лига официально представила новый кубок чемпионов турнира. Новый трофей полностью выполнен из металла.
Космос
NASA воссоздало полет «Аполлона-13» над обратной стороной Луны
Хоккей
Стали известны все участники плей-офф Кубка Гагарина
Стали известны все участники розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина 2020 года.
Общество
В Германии сняли запрет на эвтаназию
Вернуть эвтаназию распорядился суд, она была запрещена около пяти лет. Право на смерть является личным правом, сказано в постановлении.