Экономика
МонаВистаПакистан выплатил России долг советских времен в $93,5 млн
Пакистан вернул России долг в размере $93,5 млн (14,42 миллиарда рупий), который образовался из-за встречных претензий в торговых операциях еще советских времен. Об этом со ссылкой на пакистанский минфин сообщил 26 февраля портал The News.
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с чего всё началось
Выполнение Пакистаном своих обязательств будет способствовать улучшению торговых связей с РФ и притоку крупных российских инвестиций в страну, сообщает портал The News со ссылкой на местные СМИ.News.ruвчера в 03:59
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Политика
Российско-турецкие переговоры по Идлибу в Анкаре завершились
Проходившие в Анкаре переговоры РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе завершились.
Происшествия
Житель Иркутска скончался после применения полицейскими электрошокера
24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера.
Происшествия
Найден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере военного преимущества США перед Россией
Глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты подорвали свое военное преимущество перед Россией и Китаем, передает ТАСС.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Общество
Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию
Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
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Свердловское министерство просит родителей не пускать детей на Элджея
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области попросило родителей не пускать своих детей на концерты рэпера Элджея.
Политика
В Госдуму внесли поправку о дате голосования по Конституции
В профильный комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству внесли корректировку о проведении голосования по поправкам к Конституции 22 апреля.
Политика
Путин рассказал о поступавшем ему предложении использовать двойника
Президент России Владимир Путин рассказал, как ему предлагали в начале 2000-х годов использовать двойника ради обеспечения его безопасности.
Политика
Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов
Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Хоккей
Малкин сыграл 900-й матч за «Питтсбург» в НХЛ
«Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе
32-летний российский актер, звезда телесериала "Мажор" Павел Прилучный объявил, что разводится с 30-летней актрисой и моделью Агатой Муцениеце.
Происшествия
Супруг российской судьи устроил резню в семье и покончил с собой
По предварительной версии следствия, мужчина в ходе ссоры с супругой причинил ей и двоим дочерям ножевые ранения, после чего попытался поджечь квартиру, а затем свел счеты с жизнью.
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
Подростки при нападении на школу намеревались использовать также самодельные зажигательные смеси.
Кино
Раскрыто рабочее название нового фильма о Человеке-пауке
Стало известно рабочее название предстоящего фильма о Человеке-пауке. Его раскрыл портал ComicBook 26 февраля.
Шоу-бизнес
Артём Маркелов и Катя Жужа сыграли свадьбу
Гонщик Формулы 2 Артём Маркелов и телезвезда Катя Жужа узаконили отношения.
Культура
Телеканал «Пятница» продал Amazon шоу «Инстаграмщицы»
Входящий в холдинг «Газпром медиа» телеканал «Пятница» продал права на показ двух сезонов шоу «Инстаграмщицы» американскому видеосервису Amazon Prime Video, сообщает «Коммерсант».
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была пущена с корабля в январе 2020 года.
Энергетика
РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России
В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Происшествия
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение
Политика
В Башкирии предлагают вернуть прежний пенсионный возраст
В Башкирии предложили вернуть прежний пенсионный возраст.
Общество
SOCAR подтвердила поставку одного танкера нефти Белоруссии
Ранее пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что SOCAR поставит в марте Белоруссии в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды.
Музыка
В Стамбуле кошка вышла на сцену во время концерта
Однажды во время дефиле Esmod International Fashion Show животное запрыгнуло на подиум и стало вылизываться, время от времени кошка пытаясь ухватить проходящих мимо моделей, но те никак не реагировали.
Общество
В России появилась новая схема мошенничества с использованием такси
Мошенники часто предлагают перевести деньги через банкомат, и «такси от банка» — одна из разновидностей этой схемы, отметили там.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Финансы
Чистая прибыль Сбербанка выросла на 1,6% в 2019 году
Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 году выросла на 1,6% и достигла 845 млрд рублей, следует из материалов банка.
Армия и оружие
В ДНР опасаются провокаций Киева с использованием артиллерии
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается провокаций со стороны украинских силовиков в Донбассе с использованием артиллерии и минометов.
Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
Здоровье
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.