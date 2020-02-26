с чего всё началось

Пакистан вернул России долг в размере $93,5 млн (14,42 миллиарда рупий), который образовался из-за встречных претензий в торговых операциях еще советских времен. Об этом со ссылкой на пакистанский минфин сообщил 26 февраля портал The News.

Происшествия Найден новый российский полковник-миллиардер Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.

Общество Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.

Политика В Госдуму внесли поправку о дате голосования по Конституции В профильный комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству внесли корректировку о проведении голосования по поправкам к Конституции 22 апреля.

Политика Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.

Происшествия Супруг российской судьи устроил резню в семье и покончил с собой По предварительной версии следствия, мужчина в ходе ссоры с супругой причинил ей и двоим дочерям ножевые ранения, после чего попытался поджечь квартиру, а затем свел счеты с жизнью.

Культура Телеканал «Пятница» продал Amazon шоу «Инстаграмщицы» Входящий в холдинг «Газпром медиа» телеканал «Пятница» продал права на показ двух сезонов шоу «Инстаграмщицы» американскому видеосервису Amazon Prime Video, сообщает «Коммерсант».

Энергетика РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

Общество SOCAR подтвердила поставку одного танкера нефти Белоруссии Ранее пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что SOCAR поставит в марте Белоруссии в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды.

Музыка В Стамбуле кошка вышла на сцену во время концерта Однажды во время дефиле Esmod International Fashion Show животное запрыгнуло на подиум и стало вылизываться, время от времени кошка пытаясь ухватить проходящих мимо моделей, но те никак не реагировали.

Общество Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".