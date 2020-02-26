Экономика

МонаВистаМонаВистаПакистан выплатил России долг советских времен в $93,5 млн

Пакистан вернул России долг в размере $93,5 млн (14,42 миллиарда рупий), который образовался из-за встречных претензий в торговых операциях еще советских времен. Об этом со ссылкой на пакистанский минфин сообщил 26 февраля портал The News.
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Выполнение Пакистаном своих обязательств будет способствовать улучшению торговых связей с РФ и притоку крупных российских инвестиций в страну, сообщает
 портал The News со ссылкой на местные СМИ.
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России вернули долг времен СССР ради новых денег

Lenta.ruвчера в 12:53

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Пакистан вернул России долг

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Пакистан выплатил России 93,5 млн долларов долга советских времён

Говорит Москвавчера в 01:58

Пакистан погасил советский долг в $93,5 млн

News.ruвчера в 03:59
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В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

Подростки при нападении на школу намеревались использовать также самодельные зажигательные смеси.
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Раскрыто рабочее название нового фильма о Человеке-пауке

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Гонщик Формулы 2 Артём Маркелов и телезвезда Катя Жужа узаконили отношения.
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РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России

В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
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В Башкирии предлагают вернуть прежний пенсионный возраст

В Башкирии предложили вернуть прежний пенсионный возраст.
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SOCAR подтвердила поставку одного танкера нефти Белоруссии

Ранее пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что SOCAR поставит в марте Белоруссии в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды.
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В Стамбуле кошка вышла на сцену во время концерта

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У троих россиян диагностировали коронавирус

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Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.
РИА Новости вчера в 18:45
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