Экономика
МонаВистаПакистан выплатил России долг советских времен в $93,5 млн
Пакистан вернул России долг в размере $93,5 млн (14,42 миллиарда рупий), который образовался из-за встречных претензий в торговых операциях еще советских времен. Об этом со ссылкой на пакистанский минфин сообщил 26 февраля портал The News.
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с чего всё началось
Выполнение Пакистаном своих обязательств будет способствовать улучшению торговых связей с РФ и притоку крупных российских инвестиций в страну, сообщает портал The News со ссылкой на местные СМИ.News.ruвчера в 03:59
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Политика
В Госдуму внесли поправку о дате голосования по Конституции
В профильный комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству внесли корректировку о проведении голосования по поправкам к Конституции 22 апреля.
Общество
Съездившую в Италию вице-мэра Екатеринбурга предложили изолировать
Новости за ночь: Туристы могут вернуть деньги за турпутевки из-за коронавируса Володин даже посоветовал чиновнице съездить в санаторий «Бодрость», ранее использовавшегося как обсервационная зона для прибывших в Россию из Китая, говорится в материале.
Общество
Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Корею
Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею.
Биатлон
На чемпионате Европы по биатлону стартуют смешанные эстафеты
В четверг, 27 февраля, на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах состоятся одиночная смешанная (сингл-микст) и смешанная эстафеты.
Общество
В Дании подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Всего в мире новым типом коронавируса заразились более 82-х тысяч человек.
Армия и оружие
В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ
Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
Политика
Путин рассказал о поступавшем ему предложении использовать двойника
Президент России Владимир Путин рассказал, как ему предлагали в начале 2000-х годов использовать двойника ради обеспечения его безопасности.
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
Происшествия
К поискам пропавших в море в Сочи детей привлекли вертолет
Вертолет МЧС России привлечен к поиску двоих детей, пропавших в море в Сочи, а также увеличена группировка сил для поиска на берегу, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Футбол
Роналду уверен, что «Ювентус» пройдёт «Лион»
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился мнением о поражении в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Лионом" (0:1).
Происшествия
Супруг российской судьи устроил резню в семье и покончил с собой
По предварительной версии следствия, мужчина в ходе ссоры с супругой причинил ей и двоим дочерям ножевые ранения, после чего попытался поджечь квартиру, а затем свел счеты с жизнью.
Общество
Собянин обосновал проверки китайцев в Москве
Мэр столицы Сергей Собянин обосновал проверки китайцев в московском транспорте профилактикой коронавируса.
Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
Происшествия
Школьник напал с ножом на учительницу в Ульяновске
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. О состоянии 59-летней учительницы, получившей ранение в живот, не сообщается.
Происшествия
Житель Иркутска скончался после применения полицейскими электрошокера
24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера.
Авто
В продаже появился обновленный внедорожник Ford Endeavour
Американский автогигант Ford сообщил о начале продаж модернизированного внедорожника Endeavour.
Происшествия
Историку Соколову предъявили обвинение за незаконное хранение оружия
Автоспорт
Лэнс Стролл: Надеюсь, завтра всё пройдёт успешнее
Политика
Зеленский учредил на Украине День сопротивления оккупации Крыма
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве в среду, 26 февраля, объявил эту дату Днем сопротивления российской «оккупации» Крыма.
Биатлон
Олимпийская чемпионка из Германии ждет от Логинова извинений за допинг
Шоу-бизнес
Владимир Епифанцев ответил на обвинения жены в изменах
Происшествия
Найден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Армия и оружие
ВМС Украины заявили о перевооружении всего флота России в Крыму
Россия после 2014 года перевооружила весь корабельный состав в Крыму, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передает УНИАН.
Политика
Российско-турецкие переговоры по Идлибу в Анкаре завершились
Проходившие в Анкаре переговоры РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе завершились.
Армия и оружие
США и Южная Корея отложили совместные учения из-за коронавируса
Военные Соединённых Штатов и Республики Кореи приняли решение отложить военные учения, которые должны были пройти в первой половине 2020 года.
Музыка