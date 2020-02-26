Экономика

МонаВистаМонаВистаПакистан выплатил России долг советских времен в $93,5 млн

Пакистан вернул России долг в размере $93,5 млн (14,42 миллиарда рупий), который образовался из-за встречных претензий в торговых операциях еще советских времен. Об этом со ссылкой на пакистанский минфин сообщил 26 февраля портал The News.
Читать в источнике
Комментировать34
с чего всё началось
Выполнение Пакистаном своих обязательств будет способствовать улучшению торговых связей с РФ и притоку крупных российских инвестиций в страну, сообщает
 портал The News со ссылкой на местные СМИ.
News.ruвчера в 03:59

Подробнее о событии

России вернули долг времен СССР ради новых денег

Lenta.ruвчера в 12:53

Пакистан выплатил России советский долг в $93,5 млн

Газета.Ruвчера в 11:06

Пакистан выплатил России 93,5 млн долларов долга советских времён

Говорит Москвавчера в 01:58

СМИ: Пакистан выплатил России долг по операциям бывшего СССР

РИА Новостивчера в 03:15

Пакистан вернул России долг

ГЛАС.RUвчера в 02:33

Пакистан погасил советский долг в $93,5 млн

News.ruвчера в 03:59

СМИ: Пакистан выплатил России $93,5 млн долга советских времен

ТАССвчера в 01:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7086 источников, обновлено в 03:10, Ашберн
Политика

В Госдуму внесли поправку о дате голосования по Конституции

В профильный комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству внесли корректировку о проведении голосования по поправкам к Конституции 22 апреля.
Газета.Ru 01:46
Общество

Съездившую в Италию вице-мэра Екатеринбурга предложили изолировать

Новости за ночь: Туристы могут вернуть деньги за турпутевки из-за коронавируса Володин даже посоветовал чиновнице съездить в санаторий «Бодрость», ранее использовавшегося как обсервационная зона для прибывших в Россию из Китая, говорится в материале.
Национальная служба новостей 02:31
Общество

Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Корею

Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею.
Известия 02:22
Биатлон

На чемпионате Европы по биатлону стартуют смешанные эстафеты

В четверг, 27 февраля, на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах состоятся одиночная смешанная (сингл-микст) и смешанная эстафеты.
Pravda.Ru 01:28
Общество

В Дании подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Всего в мире новым типом коронавируса заразились более 82-х тысяч человек.
Эхо Москвы 01:05
Армия и оружие

В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ

Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
REGNUM вчера в 08:02
Политика

Путин рассказал о поступавшем ему предложении использовать двойника

Президент России Владимир Путин рассказал, как ему предлагали в начале 2000-х годов использовать двойника ради обеспечения его безопасности.
RT на русском 01:41
Происшествия

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 06:09
Происшествия

К поискам пропавших в море в Сочи детей привлекли вертолет

Вертолет МЧС России привлечен к поиску двоих детей, пропавших в море в Сочи, а также увеличена группировка сил для поиска на берегу, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
РИА Новости вчера в 00:10
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 15:36
Футбол

Роналду уверен, что «Ювентус» пройдёт «Лион»

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился мнением о поражении в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Лионом" (0:1).
Чемпионат 01:38
Происшествия

Супруг российской судьи устроил резню в семье и покончил с собой

По предварительной версии следствия, мужчина в ходе ссоры с супругой причинил ей и двоим дочерям ножевые ранения, после чего попытался поджечь квартиру, а затем свел счеты с жизнью.
Lenta.ru 02:58
Общество

Собянин обосновал проверки китайцев в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин обосновал проверки китайцев в московском транспорте профилактикой коронавируса.
News.ru вчера в 16:56
Общество

У троих россиян диагностировали коронавирус

Gazeta.SPb вчера в 15:27
Происшествия

Школьник напал с ножом на учительницу в Ульяновске

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. О состоянии 59-летней учительницы, получившей ранение в живот, не сообщается.
Эхо Москвы вчера в 04:30
Происшествия

Житель Иркутска скончался после применения полицейскими электрошокера

24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера.
Российская газета 01:13
Авто

В продаже появился обновленный внедорожник Ford Endeavour

Американский автогигант Ford сообщил о начале продаж модернизированного внедорожника Endeavour.
Faktom 01:51
Происшествия

Историку Соколову предъявили обвинение за незаконное хранение оружия

Известия вчера в 04:33
Автоспорт

Лэнс Стролл: Надеюсь, завтра всё пройдёт успешнее

F1news.ru вчера в 14:04
Политика

Зеленский учредил на Украине День сопротивления оккупации Крыма

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве в среду, 26 февраля, объявил эту дату Днем сопротивления российской «оккупации» Крыма.
Городовой вчера в 05:46
Биатлон

Олимпийская чемпионка из Германии ждет от Логинова извинений за допинг

РИА Новости вчера в 06:27
Шоу-бизнес

Владимир Епифанцев ответил на обвинения жены в изменах

Вести.Ru вчера в 10:36
Армия и оружие

Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

Газета.Ru 00:44
Происшествия

Найден новый российский полковник-миллиардер

Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 25 февраля в 07:59
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Известия 01:21
Политика

Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Московский Комсомолец вчера в 10:32
Армия и оружие

ВМС Украины заявили о перевооружении всего флота России в Крыму

Россия после 2014 года перевооружила весь корабельный состав в Крыму, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передает УНИАН.
РБК 02:13
Политика

Российско-турецкие переговоры по Идлибу в Анкаре завершились

Проходившие в Анкаре переговоры РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе завершились.
Политика Сегодня вчера в 15:53
Армия и оружие

США и Южная Корея отложили совместные учения из-за коронавируса

Военные Соединённых Штатов и Республики Кореи приняли решение отложить военные учения, которые должны были пройти в первой половине 2020 года.
News.ru 00:18
Музыка

Назван российский участник «Евровидения-2020»

REGNUM вчера в 16:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пакистан
Государство в Индийском субконтиненте
Государство в Южной Азии. В качестве суверенной политической организации Пакистан был образован в 1947 году в результате раздела территории Британской Индии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное