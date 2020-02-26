Экономика
ИзвестияПакистан выплатил России советский долг
Исламабад вернул Москве долг в размере $93,5 млн по торговым операциям с Советским Союзом. Об этом в среду, 26 февраля, сообщает пакистанская газета News International со ссылкой на анонимного чиновника.
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Общество
Россия продлит до 1 апреля действующие из-за коронавируса ограничения
Россия продлит до 1 апреля все действующие до 1 марта из-за коронавируса ограничения, в том числе ограничения по проведению международных мероприятий, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
Авто
Первый электрокросовер Ford Mustang Mach-E сошел с конвейера
Как сообщили в пресс-службе компании, первый электрокросовер Ford Mustang Mach-E сошел с конвейера мексиканского завода.
Происшествия
В мусульманских погромах в Индии погибли 18 человек
В результате погромов и стычек в мусульманских районах индийского Дели десятки людей пострадали, 18 человек погибли.
Политика
Зеленский учредил на Украине День сопротивления оккупации Крыма
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве в среду, 26 февраля, объявил эту дату Днем сопротивления российской «оккупации» Крыма.
Шоу-бизнес
Прилучный и Муцениеце разводятся
Звезда телесериала «Мажор» Павел Прилучный объявил о разводе со своей супругой — моделью и актрисой Агатой Муцениеце.
Армия и оружие
Южная Корея и США из-за коронавируса отложили совместные учения
Южная Корея и США приняли решение об отсрочке запланированных совместных командно-штабных учений в связи с распространением коронавируса COVID-2019, передает РИА «Новости» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Политика
Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
Посольство России обратилось к властям США со срочным запросом о медицинской помощи находящемуся в американской тюрьме российскому летчику Константину Ярошенко в связи с резким ухудшением его здоровья.
Экономика
«Система» проведет инвестиции через «дочку»
АФК запускает новый венчурный фонд АФК "Система" создает венчурный фонд Sistema SmartTech целевым объемом в 5 млрд руб. Его управляющим партнером станет дочь министра обороны Ксения Шойгу, развивающая собственную инвесткомпанию "Кэпитал Перформ".
Происшествия
Поиск детей, пропавших в море в Сочи, приостановили из-за погоды
Работа вертолета и катеров, занятых в поиске двух детей, пропавших в море в Сочи, приостановлена из-за ухудшения погоды, сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.
Здоровье
В Омске выявили снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ
В региональном Роспотребнадзоре опубликовали данные про заболеваемость ОРВИ и гриппом в Омской области.
Происшествия
При стрельбе в штате Висконсин погибли несколько человек
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в автобусе в американском штате Калифорния один человек погиб и пятеро получили ранения.
Кино
Начался 70-й Берлинский кинофестиваль 2020 – российские фильмы
Стартовал юбилейный 70-й Берлинский кинофестиваль, который пройдет в столице Германии с 20.02.2020 — 01.03.2020 В каждом конкурсе и почти в каждой программе есть российский фильм.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир
Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.
Армия и оружие
При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
По меньшей мере двое турецких военных погибли в результате авиаудара в провинции Идлиб в Сирии, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на министерство обороны Турции.
Теннис
Теннисистка Шарапова завершила карьеру
Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Происшествия
Арестован второй готовивший нападение на школу в Саратове подросток
Арестован второй подросток из Саратова, который планировал совершить вооружённое нападение на школу.
Происшествия
Школьник из Минусинска оказался на грани смерти после нападения
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства нападения на 12-летнего ребенка в городе Минусинске в Красноярском крае.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала похожую на подростка маму
Ольга Бузова показала поклонникам снимок своей мамы, которая, несмотря на возраст, до сих пор похожа на подростка.
Политика
Киев анонсировал встречу глав МИД «нормандской четверки»
За месяц до саммита в «нормандском формате» Россия, Украина, Франция и Германия планируют провести встречу на уровне министров иностранных дел.
Энергетика
CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России
Экспорт российской сырой нефти в Соединенное Королевство, по данным ФТС, вырос более чем в два раза как в стоимостном выражении (с $493 млн до $1,2 млрд), так и в физическом (с 0,98 млн до 2,4 млн т).
Кино
Новую книгу автора «50 оттенков серого» экранизируют
Космос
У Земли появился второй спутник
Земля получила второй естественный спутник.
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Футбол
Реал — Манчестер Сити 1:2
Аргентинский форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не попал в стартовый состав команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" и начнет игру на скамейке запасных, сообщается на сайте УЕФА.
Шоу-бизнес
Бритни Спирс сломала ногу во время танца
Американская поп-певица Бритни Спирс во время танцевальной тренировки сломала ногу.
Культура
Коллеги Влада Листьева анонимно написали имя его убийцы
Коллеги первого генерального директора телекомпании ОРТ Владислава Листьева, погибшего в 1995 году, написали имя его предполагаемого убийцы.
Экономика
Союз пивоваров попросил не менять требования содержания солода в пиве
Союз российских пивоваров обратился в Министерство финансов России с просьбой не менять требования по содержанию солода в пиве.