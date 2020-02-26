Экономика

ИзвестияИзвестияПакистан выплатил России советский долг

Исламабад вернул Москве долг в размере $93,5 млн по торговым операциям с Советским Союзом. Об этом в среду, 26 февраля, сообщает пакистанская газета News International со ссылкой на анонимного чиновника.
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Пакистан погасил 93,5 млн долларов долга перед Россией

Телеканал 360°12:58

Пакистан выплатил России советский долг в $93,5 млн

Газета.Ru11:06

Пакистан выплатил России 93,5 млн долларов долга советских времён

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СМИ: Пакистан выплатил России долг по операциям бывшего СССР

РИА Новости03:15

Пакистан вернул России долг

ГЛАС.RU02:33

Пакистан погасил советский долг в $93,5 млн

News.ru03:59

СМИ: Пакистан выплатил России $93,5 млн долга советских времен

ТАСС01:45
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«Система» проведет инвестиции через «дочку»

АФК запускает новый венчурный фонд АФК "Система" создает венчурный фонд Sistema SmartTech целевым объемом в 5 млрд руб. Его управляющим партнером станет дочь министра обороны Ксения Шойгу, развивающая собственную инвесткомпанию "Кэпитал Перформ".
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Поиск детей, пропавших в море в Сочи, приостановили из-за погоды

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В Омске выявили снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ

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При стрельбе в штате Висконсин погибли несколько человек

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в автобусе в американском штате Калифорния один человек погиб и пятеро получили ранения.
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Армия и оружие

При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных

По меньшей мере двое турецких военных погибли в результате авиаудара в провинции Идлиб в Сирии, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на министерство обороны Турции.
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Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
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Ольга Бузова показала похожую на подростка маму

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Киев анонсировал встречу глав МИД «нормандской четверки»

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CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России

Экспорт российской сырой нефти в Соединенное Королевство, по данным ФТС, вырос более чем в два раза как в стоимостном выражении (с $493 млн до $1,2 млрд), так и в физическом (с 0,98 млн до 2,4 млн т).
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Новую книгу автора «50 оттенков серого» экранизируют

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У Земли появился второй спутник

Земля получила второй естественный спутник.
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Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
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Реал — Манчестер Сити 1:2

Аргентинский форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не попал в стартовый состав команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" и начнет игру на скамейке запасных, сообщается на сайте УЕФА.
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