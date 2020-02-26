Экономика

Газета.RuГазета.RuПакистан выплатил России советский долг в $93,5 млн

Пакистан выплатил России долг в размере $93,5 млн (14,42 млрд рупий), сообщил в среду портал The News. О том, что Пакистан выплатит России старый советский долг, рассказал "Газете.Ru" еще в ноябре прошлого года тогдашний замминистра финансов Сергей Сторчак.
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Пакистан погасил 93,5 млн долларов долга перед Россией

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Пакистан выплатил России советский долг в $93,5 млн

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Пакистан выплатил России 93,5 млн долларов долга советских времён

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Пакистан погасил советский долг в $93,5 млн

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Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 16:23, Ашберн
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Большинство российских больниц и поликлиник находится в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии, «что приводит к естественному их разрушению», следует из доклада.
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Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
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Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
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Три человека пострадали в ДТП в тоннеле на юге Москвы

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В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ

Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
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Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом

Минобороны России опубликовало видео, на котором бойцы Сил специальных операций (ССО) ликвидируют боевиков.
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В Грузии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Минздрав Грузии зафиксировал первый в республике случай заражения новым типом коронавируса, передает РИА Новости.
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Ученые назвали причины возрастной потери зрения

Возрастная макулярная дегенерация является наиболее часто встречающейся причиной потери зрения у пожилых людей.
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У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус

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В Элисте в жилом доме произошел хлопок газа

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В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса

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Роспотребнадзор назвал пути распространения коронавируса

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Новый фильм о Джеймсе Бонде может побить рекорд франшизы

Если сведения, обнародованные сетью американских кинотеатров Regal и нидерландской сетью Pathe, верны, и новый, 27-й (или 25-й, если считать только фильмы, снятые при участии EON Productions) шпионский боевик длится 2 часа 43 минуты, то он перекроет рекорд предыдущего фильма «Спектр» с Дэниелом Крейгом в главной роли на целых 15 минут.
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На Марсе зафиксировали сейсмическую активность

Недавно аппарату удалось зафиксировать на планете сейсмическую активность.
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В Госдуме предложили сажать на 12 лет за пропаганду наркотиков в Сети

В Госдуме подготовили проект поправок, которые предусматривают введение уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, передает ТАСС.
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Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила журналу Vanity Fair.
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Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха

Российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в провинции Идлиб.
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В Петербурге объяснили увольнение главврача Боткинской больницы

Власти Петербурга объяснили увольнение главного врача больницы, откуда из карантина сбежали пациенты.
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СК установил личности подростков, пропавших в море в Сочи

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Участники межправославной встречи в Аммане примут совместное заявление

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Атомная подлодка США облезла после первого похода

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Стали известны все участники плей-офф КХЛ нынешнего сезона

Последним, 16-м участником Кубка Гагарина, обеспечившим себе место в зоне плей-офф, стало нижегородское "Торпедо", победившее во вторник финский "Йокерит" в своем заключительном матче регулярного чемпионата.
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