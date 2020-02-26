Экономика
Газета.RuПакистан выплатил России советский долг в $93,5 млн
Пакистан выплатил России долг в размере $93,5 млн (14,42 млрд рупий), сообщил в среду портал The News. О том, что Пакистан выплатит России старый советский долг, рассказал "Газете.Ru" еще в ноябре прошлого года тогдашний замминистра финансов Сергей Сторчак.
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Шоу-бизнес
Елена Степаненко похудела на 42 килограмма после развода с Петросяном
Общество
МИД РФ рекомендовал россиянам не ездить в Иран, Италию и Корею
Российское министерство иностранных дел рекомендовало гражданам РФ на время отложить поездки в Южную Корею, Италию и Иран, где стремительно распространяется коронавирусная инфекция COVID-19.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Происшествия
СК установил личность второго соучастника убийства Япончика
Следственный комитет России (СКР) установил личность второго предполагаемого соучастника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, более известного под прозвищем Япончик, сообщается на сайте ведомства.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Армия и оружие
Эрдоган пообещал решить проблему активности ВВС Турции в Идлибе
Анкара не пойдёт на уступки по Идлибу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пообещав обеспечить возвращение мирного населения в свои дома.
Здоровье
В России подсчитали долю больниц и поликлиник без горячей воды
Большинство российских больниц и поликлиник находится в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии, «что приводит к естественному их разрушению», следует из доклада.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Кино
Малькевич анонсировал фильм «Шугалей» о ситуации в Ливии
Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич анонсировал выход художественного фильма «Шугалей», основанный на реальных событиях.
Армия и оружие
В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ
Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом
Минобороны России опубликовало видео, на котором бойцы Сил специальных операций (ССО) ликвидируют боевиков.
Общество
В Грузии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Минздрав Грузии зафиксировал первый в республике случай заражения новым типом коронавируса, передает РИА Новости.
Наука
Ученые назвали причины возрастной потери зрения
Возрастная макулярная дегенерация является наиболее часто встречающейся причиной потери зрения у пожилых людей.
Здоровье
В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса
В Германии началась эпидемия коронавируса, при этом в стране есть сложности с отслеживанием передачи инфекции, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
Общество
Роспотребнадзор назвал пути распространения коронавируса
Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду, поэтому необходимо строго соблюдать правила гигиены - мыть руки, лицо, протирать гаджеты, держать в чистоте жилье, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде может побить рекорд франшизы
Если сведения, обнародованные сетью американских кинотеатров Regal и нидерландской сетью Pathe, верны, и новый, 27-й (или 25-й, если считать только фильмы, снятые при участии EON Productions) шпионский боевик длится 2 часа 43 минуты, то он перекроет рекорд предыдущего фильма «Спектр» с Дэниелом Крейгом в главной роли на целых 15 минут.
Космос
На Марсе зафиксировали сейсмическую активность
Недавно аппарату удалось зафиксировать на планете сейсмическую активность.
Политика
В Госдуме предложили сажать на 12 лет за пропаганду наркотиков в Сети
В Госдуме подготовили проект поправок, которые предусматривают введение уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, передает ТАСС.
Теннис
Шарапова объявила о завершении карьеры
Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила журналу Vanity Fair.
Армия и оружие
Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха
Российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в провинции Идлиб.
Здоровье
В Петербурге объяснили увольнение главврача Боткинской больницы
Власти Петербурга объяснили увольнение главного врача больницы, откуда из карантина сбежали пациенты.
Политика
Атомная подлодка США облезла после первого похода
Ударная АПЛ Colorado Второго флота ВМС США в первом же походе утратила часть своего защитного покрытия.
Хоккей
Стали известны все участники плей-офф КХЛ нынешнего сезона
Последним, 16-м участником Кубка Гагарина, обеспечившим себе место в зоне плей-офф, стало нижегородское "Торпедо", победившее во вторник финский "Йокерит" в своем заключительном матче регулярного чемпионата.