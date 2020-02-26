Экономика
Газета.RuПакистан выплатил России советский долг в $93,5 млн
Пакистан выплатил России долг в размере $93,5 млн (14,42 млрд рупий), сообщил в среду портал The News. О том, что Пакистан выплатит России старый советский долг, рассказал "Газете.Ru" еще в ноябре прошлого года тогдашний замминистра финансов Сергей Сторчак.
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Общество
Россия из-за коронавируса ограничит авиасообщение с Южной Кореей
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта из-за коронавируса Россия временно ограничит авиасообщение с Южной Кореей.
Политика
Встреча глав МИД стран «нормандской четверки» планируется через месяц
Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне, заявил в среду глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Шоу-бизнес
Лолита ответила на обвинения в использовании фонограммы на концертах
Общество
У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус
Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Авто
Volkswagen назвал комплектации нового Polo для России
Россиянам автомобиль предложат в четырех комплектациях: Origin, Respect, Status и Exclusive.
Происшествия
В Ульяновске школьник с ножом напал на учительницу во время урока
15-летний школьник стал громко кричать, затем кинулся на 59-летнюю учительницу и ранил ее ножом в живот.
Происшествия
Найден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Происшествия
Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства
Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства В Саратове сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли вооруженное нападение на школу в Кировском районе города.
Футбол
Сборная Беларуси обыграла Болгарию в товарищеском матче
Ранее сборная Беларуси обыграла национальную команду Узбекистана в товарищеском матче со счётом 1:0. Для болгар эта товарищеская игра стала первой в 2020 году.
Кино
В сериале «Сокол и Зимний солдат» может появиться первый мутант в киновселенной Marvel
Недавно начали распространяться слухи о первом мутанте в Marvel, которого увидят зрители сериала «Сокол и Зимний солдат».
Энергетика
Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России
В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.
Политика
Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских
«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.
Политика
Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге
Глава грузинского МИД Давид Залкалиани заявил, что заседание Комитета министров Совета Европы состоится не в Тбилиси.
Теннис
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Общество
Минздрав Украины рассказал о состоянии эвакуированных из Китая граждан
У эвакуированных из Уханя украинцев не выявлено случаев заражения коронавирусом, заявили в Минздраве Украины.
Политика
Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
Политика
Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Культура
Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта
Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
Политика
В «Единой России» опровергли планы о смене лидера и названия
Ранее в прессе появились сообщения о том, что к выборам в Госдуму в 2021 году партия планирует объединиться с ОНФ и убрать из названия слово «единая».
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
Политика
Следователи по делу о крушении MH17 нашли свидетеля выстрела «Бука»
Гаджеты
Apple запрещает злодеям использовать iPhone в фильмах
Интересным фактом с журналом Vanity Fair поделился режиссер Райан Джонсон. Теперь киношным злодеям запрещено пользоваться на экране iPhone.
Футбол
Глава «Телеспорта» — о покупке Okko медиаправ на MLS: эта история не интересна
Владелец маркетингового агентства «Телеспорт» Петр Макаренко в беседе с «РБ-Бизнес» поставил под сомнение окупаемость приобретения онлайн-кинотеатром Okko медиаправ на Major League Soccer и Кубок Суперлиги Аргентины.
Политика
Объявлена дата Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию
Согласно поправкам, организация голосования возлагается на ЦИК РФ. 22 апреля, среда, может быть объявлен выходным днем.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Происшествия
В Финляндии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
В Финляндии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом COVID-19.
Происшествия
SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за проблем с двигателем.
Общество
Проверки китайских туристов в транспорте Москвы попросили прекратить
Посольство Китая попросило правительство Москвы прекратить проверки китайских туристов в связи с профилактикой коронавируса в городском общественном транспорте.
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова замуровала дверь в квартиру погибшего сына
Сын Безруковой от первого брака с артистом Игорем Ливановым погиб почти 5 лет назад, 14 марта 2015 года.
Хоккей