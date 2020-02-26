Экономика
Газета.RuПакистан выплатил России советский долг в $93,5 млн
Пакистан выплатил России долг в размере $93,5 млн (14,42 млрд рупий), сообщил в среду портал The News. О том, что Пакистан выплатит России старый советский долг, рассказал "Газете.Ru" еще в ноябре прошлого года тогдашний замминистра финансов Сергей Сторчак.
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Шоу-бизнес
Ирина Безрукова замуровала дверь в квартиру погибшего сына
Футбол
Олич раскритиковал девушку-арбитра за финал Кубка легенд
Политика
Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Армия и оружие
Пентагон решил не затевать с Россией гонку вооружений
Соединенные Штаты не стремятся к гонке ядерных вооружений с Россией.
Биатлон
Павлова завоевала золото в суперспринте на ЧЕ по биатлону
Политика
Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
Хоккей
Евгений Свечников вернется в «Ак Барс» из системы «Детройта»
Нападающий системы «Детройта» Евгений Свечников вернется в Россию.
Общество
Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Общество
У Греты Тунберг появилась соперница из Германии
Лавры Греты Тунберг не дают спокойно спать 19-летней Наоми Зайбт из Германии.
Технологии
Google пытается возобновить сотрудничество с Huawei
Стало известно о том, что компания Google хочет восстановить деловые отношения с перспективным брендом смартфонов китайской фирмы Huawei.
Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру
Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.
Общество
У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус
Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Армия и оружие
Пролетающий российский самолет вынудил Великобританию поднять истребители
ВВС Великобритании были вынуждены поднять по меньшей мере один самолет Voyager и два истребителя Typhoon из-за пролетавшего недалеко от Норвегии российского бомбардировщика Ту-95.
Политика
Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских
«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.
Происшествия
В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков
Происшествия
Арестован второй подозреваемый в подготовке убийств в школе в Саратове
Суд арестовал второго подростка, подозреваемого в подготовке массовых убийств в школе в Саратове.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 28 февраля в России будет введен запрет на выдачу визы гражданам Ирана, за исключением гуманитарных и деловых, а с 1 марта будет остановлено авиасообщение с Южной Кореей, кроме рейсов компаний «Аэрофлот» и «Аврора», сообщает «Интерфакс».
Происшествия
Башню «Федерация Восток» в Москве эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Из 96-этажной башни «Федерация Восток» в «Москва-Сити» днем 26 февраля эвакуировали около 1100 человек, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Авто
Новую «Газель» впервые сфотографировали на дорогах страны
В Сети появились первые фотографии ходового прототипа новой "Газели NN". Фотографии автомобиля опубликованы на форуме gazelleclub.ru.
Общество
Китай обогнал США по количеству новых миллиардеров
По данным аналитиков, больше всего миллиардеров проживает в Пекине (110 человек), и этот рекорд столица КНР держит уже пятый год.
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания офиса Зеленского
Неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, где проходит акция протеста против проведения реформы системы здравоохранения, сообщает телеканал «НАШ».
Единоборства
Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
Авто
«АвтоВАЗ» представил новые версии Lada Largus
В Тольятти прошла презентация 3-х новых модификаций популярного универсала Lada Largus, предназначенных для различных служб.
Политика
В Харькове проспект вновь получит имя маршала Жукова
Мэр Харькова Геннадий Кернес распорядился подготовить проект решения о возвращении одному из городских проспектов имени советского маршала Георгия Жукова.
Происшествия
СКР назвал второго соучастника убийства «вора в законе» Япончика
Следственный комитет России установил второго соучастника убийства Япончика. Им оказался 39-летний Каха Газзаев.
Армия и оружие
Эрдоган: США отказались продавать Турции комплексы ПВО Patriot
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна сделала запрос о закупке систем противоракетной обороны США Patriot, передает Sputnik News.