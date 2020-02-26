Экономика

Газета.RuГазета.RuПакистан выплатил России советский долг в $93,5 млн

Пакистан выплатил России долг в размере $93,5 млн (14,42 млрд рупий), сообщил в среду портал The News. О том, что Пакистан выплатит России старый советский долг, рассказал "Газете.Ru" еще в ноябре прошлого года тогдашний замминистра финансов Сергей Сторчак.
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Пакистан выплатил России советский долг в $93,5 млн

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Пакистан погасил советский долг в $93,5 млн

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