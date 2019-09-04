Политика
Газета.RuПалата общин Британии поддержала законопроект об отсрочке Brexit
Парламент же не поддерживает соглашение с ЕС в его нынешнем виде, но при этом настроен категорически против Brexit без соглашения. Ранее Джонсон рассказал про единственный способ выхода из тупика с Brexit.
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Палата Общин заблокировала выход Великобритании из ЕС без соглашения
Общественное телевидение России14:27
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Армия и оружие
Турция может начать эксплуатацию С-400 в июне 2020 года
Вестник Кавказа 06:16
Политика
Агроэкспорт в Саудовскую Аравию может превысить $2 млрд
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев посетил с рабочим визитом Королевство Саудовская Аравия во главе делегации, в которой представлены крупнейшие российские компании зерновой, мясомолочной и кондитерской отраслей, сообщает ИА "Светич" со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ.
SveticH.info 17:35
Общество
Тайфун «Линлин» может принести месячную норму осадков в Приморье
Тайфун "Линлин" может принести месячную норму осадков 7-9 августа в Приморье, где из-за августовских ливней действует режим ЧС, сообщает Примгидромет.
РИА Новости вчера в 04:56
Политика
Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей
Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.
РИА Новости 14:37
Гаджеты
Google объявила о выходе Android 10
Новую версию операционной системы первыми получат владельцы смартфонов Pixel, в дальнейшем обновление станет доступно и на других устройствах, сообщается в официальном блоге компании.
Экономика сегодня вчера в 17:35
Шоу-бизнес
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня вчера в 15:39
Армия и оружие
Раскрыт маршрут американских поставок оружия сирийским боевикам
Армия США закупала боеприпасы для сирийских боевиков у производителей оружия в Сербии.
Московский Комсомолец 08:09
Футбол
«Локомотив» опубликовал стоимость билетов на матчи Лиги чемпионов
Московский футбольный клуб "Локомотив" на своем официальном сайте опубликовал стоимость билетов на домашние матчи команды на групповом этапе Лиги чемпионов.
РИА Новости 04:10
Общество
В Волгоградскую область поступят новые скорые и школьные автобусы
Напомним, что в 2019 году школы уже получили 90 машин спецтехники, а в течение трех последних лет регион принял 245 современных школьных автобусов, оснащенных системой ГЛОНАСС, тахографами и иными устройствами в соответствии с техническим регламентом.
Московский Комсомолец 06:17
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 18:51
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru 12:05
Наука
Обнаружены следы животного возрастом более 500 миллионов лет
В ущельях Янцзы в южном Китае ученые обнаружили окаменелости червеобразного животного, жившего от 551 до 539 миллионов лет назад.
Ин-спейс.ру 13:00
Армия и оружие
В Эстонии обнаружили секретную базу спецназа США
Российская газета 15:19
Политика
Отец Киркорова обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России
Народный артист России и Болгарии Бедрос Киркоров, отец певца Филиппа Киркорова, прокомментировал заявление болгарского МИДа, призвавшего не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы.
Известия 15:07
Происшествия
Участнику акции протеста в Москве 27 июля Кириллу Жукову дали три года
Накануне суд в Москве приговорил еще двух участников акции 27 июля — Иван Подкопаев и Данила Беглец получили соответственно три и два года колонии общего режима.
Росбалт 05:50
Армия и оружие
В США назвали возможные сроки размещения запрещённых ДРСМД ракет
Исполняющий обязанности министра армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти назвал возможные сроки размещения Вашингтоном ракет, которые были запрещены Договором РСМД.
RT на русском 18:25
Наука
Ученые создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от волн воды
Naked Science 26 августа в 20:01
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 12:15
Гаджеты
Реальные испытания Samsung Galaxy Note 10+ 5G: невероятная скорость передачи данных и ужасная автономность
Samsung Galaxy Note 10+ 5G — не первый смартфон с поддержкой 5G, но, вероятно, потенциально один из самых популярных в ближайшее время.
iXBT.com 10:53
Экономика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
RT на русском вчера в 07:13
Интернет
Firefox 69 начал блокировать отслеживание пользователей в Сети
Компания Mozilla выпустила новую версию браузера Firefox 69.
News.ru 05:45
Политика
Украина предложила вернуть российских наблюдателей в Донбасс
Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.
РИА Новости 18:04
Экономика
Названа самая безопасная страна для туристов
Среди самых небезопасных стран для путешественников были названы Венесуэла (44 единицы), Афганистан (45 единиц) и Южный Судан (54 единицы).
Lenta.ru 17:18
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости 12:28
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Политика
Лавров: США продолжают вводить санкции против России «на ровном месте»
«Наши американские коллеги продолжают вводить односторонние санкции, даже не удосуживаясь приводить какие-то аргументы, просто на ровном месте», — заявил Лавров.
RT на русском 17:11
Политика
Путин встревожен демографией на Дальнем Востоке
Президент Российской Федерации Владимир Путин высказал обеспокоенность ситуацией с демографией на Дальнем Востоке.
Национальная служба новостей 06:51