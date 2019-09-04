Политика

РБКРБКПалата общин решила обязать правительство Джонсона отсрочить Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал принятие законопроекта и заявил, что 15 октября должны быть проведены внеочередные выборы. Накануне британские депутаты поменяли повестку парламента для того, чтобы рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки с ЕС.
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Палата общин Великобритании одобрила законопроект об отсрочке Brexit

Газета.Ru17:10

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Палата общин против Джонсона — законопроект об отсрочке Brexit принят

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Палата общин одобрила законопроект об отсрочке «Брексита»

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Парламент Британии поддержал закон об отсрочке Brexit

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