Политика
РБКПалата общин решила обязать правительство Джонсона отсрочить Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал принятие законопроекта и заявил, что 15 октября должны быть проведены внеочередные выборы. Накануне британские депутаты поменяли повестку парламента для того, чтобы рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки с ЕС.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Палата Общин заблокировала выход Великобритании из ЕС без соглашения
Общественное телевидение России14:27
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 20:50, Вашингтон
Наука
Российские ученые создают квантовую память на основе устройств микроволнового диапазона
Авторы исследования работают над созданием подобной квантовой памяти, используя волноводно-резонаторную технологию хранения и передачи данных в микроволновом диапазоне частот - одном из перспективных направлений создания многокубитового квантового компьютера.
ТАСС 05:14
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 18:51
Армия и оружие
В США назвали срок развертывания запрещенных ДРСМД ракет
США планируют развернуть новые ракеты (Precision Strike Missile, PrSM) и ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой в начале 2020-х годов.
РБК 18:56
Футбол
Игроки «Барселоны» разочарованы срывом трансфера Неймара
Футболисты «Барселоны» разочарованы тем, как закончились переговоры по трансферу нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает Marca.
Sport24.ru 12:44
Кино
Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов
Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.
Петербургский дневник 11:24
Политика
В Госдуме оценили обвинения Польши в адрес России из-за репараций
Ранее Блащак в эфире Польского телевидения заявил, что Варшава не получила репарации от Берлина, потому что "Москва приняла такое решение".
Москва 24 02 сентября в 11:03
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Теннис
Берреттини обыграл Монфиса и вышел в полуфинал US Open
Газета.Ru 18:31
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.
RT на русском 12:12
Общество
Аскольда Запашного экстренно прооперировали в Германии
Общественная служба новостей 06:02
Здоровье
Россиян предложили законодательно обязать следить за здоровьем
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выступил с предложением на законодательном уровне закрепить ответственность граждан за свое здоровье.
РЕН ТВ 07:29
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Общество
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM 00:20
Политика
Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по развалу страны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за шаги, которые приближают развал страны.
Известия вчера в 23:32
Здоровье
Что будет, если есть слишком много соли, поведали эксперты
Эксперты поведали, что будет, если есть слишком много соли.
Питерские заметки 08:12
Политика
Лавров оценил ситуацию в международных отношениях: Со дна постучали
Международные отношения продолжают "стабильно осложняться", и этот процесс не удаётся остановить.
Life.ru 12:40
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM 04:58
Баскетбол
Сборная России по баскетболу проиграла Аргентине на ЧМ
Prognozist 10:44
Космос
Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска
Европейскому спутнику Aeolus пришлось отклониться, чтобы избежать столкновения с аппаратом орбитальной группировки Starlink, запуском которого занималась компания Илона Маска SpaceX.
РЕН ТВ 02 сентября в 11:43
Футбол
Медведев: Краневиттер не раскрылся в «Зените»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию полузащитником сине-бело-голубых Матиасом Краневиттером.
Нева Спорт 14:10
Футбол
Стало известно, зачем экс-форвард «Рубина» Жонатас прилетел в Москву
ProstoProSport 15:35
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети
Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.
Газета.Ru 04:03
Экономика
Росстат вновь зафиксировал в России дефляцию
Потребительские цены в России с 27 августа по 2 сентября 2019 года снизились на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
ТАСС 09:04
Политика
Путин рассказал о программе развития Дальнего Востока
Глава государства рассказал, что о подготовке проекта развития до 2025 года, а на перспективу и до 2035 года, договорились еще год назад.
ФАН 07:40