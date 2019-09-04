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РИА НовостиПалата общин Британии приняла законопроект об отсрочке Brexit
Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Джонсон настаивает на том, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без.
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Лидер оппозиции молил о выборах на протяжении последних двух лет. Я не хочу выборов, но если депутаты проголосуют… за то, чтобы остановить переговоры и добиться еще одной бессмысленной отсрочки Brexit, то это будет единственная возможность, чтобы разрешить эту проблему.
— Борис Джонсон, британский политикСвободная Пресса вчера в 19:52
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