Политика

Газета.RuГазета.RuПалата общин одобрила законопроект о Brexit

Палата общин поддержала законопроект о выходе страны из ЕС. Британия покинет Евросоюз 31 января с соглашением Бориса Джонсона. Возможность реализовать Brexit на своих условиях премьер получил после досрочных выборов.
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Депутаты с пятого раза одобрили законопроект о «Брексите»

Коммерсантъ14:07

Британские депутаты во втором чтении одобрили соглашение о Brexit

РБК10:16

Парламент Великобритании продолжит дебаты по Brexit в январе

REGNUM11:35

Британский парламент поддержал законопроект по Brexit во втором чтении

РИА Новости09:38

Британская палата общин одобрила законопроект о Brexit

Московский Комсомолец09:46

Парламент Британии поддержал законопроект о Brexit во втором чтении

Говорит Москва09:42

Британские депутаты одобрили законопроект о Brexit, открыв путь к выходу страны из ЕС

ТАСС10:02
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Политика

Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года

Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Вести.Ru 14:46
Технологии

Bloomberg узнал о работе Apple над спутниками для беспроводной связи

Apple создала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии беспроводной передачи данных, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом.
Ведомости 12:20
Футбол

Сёмин ответил Губерниеву по поводу получения награды «Серебряная лань»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил комментатору Дмитрию Губерниеву, который выразил несогласие с тем, что наставник железнодорожников стал лауреатом премии «Серебряная лань» в номинации «Лучший тренер».
RT на русском 15:52
Футбол

Слуцкий объяснил, почему принял предложение «Рубина»

Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о ходе переговоров с казанской командой.
Спорт-Экспресс 16:00
Политика

Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
РИА Новости вчера в 16:16
Футбол

Хацкевич назначен главным тренером «Ротора»

Новым главным тренером «Ротора» стал белорусский специалист Александр Хацкевич, говорится в сообщении ФК.
ProstoProSport 03:46
Футбол

Netflix анонсировал сериал про фанатов «Наполи»

Развлекательная компания и поставщик фильмов Netflix в своём официальном «твиттере» анонсировала выход сериала, посвящённого активным болельщикам «Наполи».
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Госдолг Франции впервые с 2017 года превысил ВВП

Государственный долг Франции вырос в третьем квартале 2019 года до 100,4% от ВВП, превысив его впервые с 2017 года.
ТАСС 17:00
Наука

В продаже скоро появится лекарство от волчанки

Как сообщает ToDay News Ufa источник EurekAlert, ученые провели трехлетнее клиническое исследование, в которых участвовало 362 пациента (возраст от 18 до 70 лет), больных тяжелой и средней степени волчанкой.
ToDay News Ufa 08:05
Общество

Более 400 тыс. человек перевезут за счет субсидий в 2020 году

Российские авиакомпании перевезут более 427 тыс. пассажиров по программе субсидирования рейсов на Дальний Восток, в Симферополь, Калининград.
Известия вчера в 11:57
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Ксения Собчак раскритиковала фото Яны Рудковской в прозрачном платье

44-летняя продюсер сфотографирована в голубом платье на фоне новогодней елки.
RuNews24.ru 10:40
Здоровье

Названы профессиональные заболевания водителей

Медики рассказали о пяти недугах, которым чаще всего подвержены профессиональные водители.
Волгоградская правда 18 декабря в 14:57
Политика

Помпео и Маас обсудили санкции по «Северному потоку — 2»

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Германии Хайко Маас обсудили в пятницу в ходе телефонного разговора ряд вопросов, включая грядущее введение США санкций в отношении подрядчиков "Северного потока-2", следует из заявления, распространенного пресс-службой госдепартамента США.
РИА Новости 17:11
Происшествия

Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне

Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
РИА Новости 12:10
Экономика

Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроев за два-три года

Негативная ситуация с долгостроями может быть повернута в позитивное русло за два-три года.
ТАСС 12:24
Политика

Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной

Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru вчера в 09:22
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» продолжит испытания в Баренцевом море

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" вышел в Баренцево море для продолжения государственных испытаний.
Российская газета вчера в 01:56
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
РБК 18 декабря в 16:00
Транспорт

«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на дальнемагистральных рейсах

Согласно сообщению, безбагажные тарифы вводятся на рейсах авиакомпании из Москвы и Санкт-Петербурга через Москву в США, Индию, Монголию, Таиланд, Вьетнам (только Хошимин), а также на Мальдивы, Кубу, Шри-Ланку и Бали.
Интерфакс 09:56
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин рассказал об угрозах отца Жанны Фриске

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал об угрозах отца Жанны Фриске в свой адрес.
Вечерняя Москва 12:54
Политика

Путин ответил на вопрос о компаниях дочерей

Реальное время вчера в 08:33
Здоровье

Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Известия 18 декабря в 09:10
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 16:55
Происшествия

В Архангельске двух 17-летних девушек обвинили в убийстве ровесницы

РИА Новости 03:15
Армия и оружие

Новый российско-турецкий патруль начал работу в Сирии

Очередной совместный патруль российской военной полиции и турецких ВС начал работу в Сирии.
ФАН вчера в 04:54
Игры

В Capcom заявили, что ремейк Resident Evil 3 готов на 90%

REGNUM вчера в 04:05
Шоу-бизнес

Певица Нюша рассказала о домогательствах продюсера

Певица Нюша в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи» рассказала, что однажды до нее домогался продюсер.
Вечерняя Москва 07:14
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Скончался экс-вратарь сборной СССР Юрий Пшеничников

Напомним, Пшеничников играл в составе ЦСКА с 1968 по 1971 год. С клубом он завоевал титул чемпиона СССР и приз «Вратарь года».
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Общество

Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США

Суд в Италии постановил экстрадировать топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в США из-за обвинений в промышленном шпионаже.
Коммерсантъ 05:03
Политика

Россия и Китай заблокировали решение по Сирии в ООН

Россия заблокировала проект резолюции "гуманитарной тройки" в Совете безопасности.
Вести.Ru 17:42
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