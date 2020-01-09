Политика
ИнтерфаксПалата общин одобрила законопроект о выходе Великобритании из ЕС
Члены Палаты общин британского парламента одобрили законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза, сообщил в четверг телеканал Sky News. За Brexit проголосовали 330 членов парламента, 231 - против.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 15:13, Ашберн
Политика
У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит
У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит, но не намеренно - Трюдо.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Политика
Захарова раскритиковала резолюцию Польши о Второй мировой
Ранее сообщалось, что сейм Польши принял резолюцию, уравнивающую ответственность Советского Союза и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.
Армия и оружие
Ливийская национальная армия отвергла предложение Путина и Эрдогана
Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара отказалась подержать инициативу России и Турции по установлению режима прекращения огня в Ливии.
Армия и оружие
Путин наблюдал за учениями в Черном море
Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Авто
Показаны первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
На снимках запечатлён один из прототипов внедорожника, у которого практически отсутствуют задние фонари, а также в салоне имеется только минимальная отделка, которая в будущем будет заменена на более роскошную.
Спорт
Клебо раскритиковал календарь Кубка мира по лыжным гонкам
Клебо отметил, что после изнурительного Тур де Ски неправильно сразу ставить спринтерский этап.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Экономика
«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги
"Нафтогаз" Украины не планирует тратить полученные от России по вердикту Стокгольмского арбитражного суда 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов.
Политика
Украина заявила о трех секретных версиях авиакатастрофы в Иране
Украинские власти рассматривают семь версий причин катастрофы Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране.
Футбол
Янг отказался продлить контракт с «Манчестер Юнайтед» ради «Интера»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг отказался от продления контракта с клубом.
Энергетика
Белоруссия нашла нефть на январь
Половину потребностей страны обеспечат компании Михаила Гуцериева Нефтяные компании Михаила Гуцериева «Русснефть» и «Нефтиса», которые сейчас являются единственными поставщиками нефти в Белоруссию, хотят втрое увеличить объем поставки в январе — до 650 тыс. тонн.
Футбол
Гол Ларссона принес сборной Швеции победу над Молдавией
Футболист московского "Спартака" Джордан Ларссон принес сборной Швеции победу над командой Молдавии в товарищеском матче.
Шоу-бизнес
Жена Эрнста опешила от вопроса Урганта о беременности
Гостями студии «Вечернего Урганта» 8 января стали артисты Софья Эрнст и Леонид Бичевин.
Политика
В Абхазии протестующие захватили здание администрации президента
Происшествия
Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником
Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Армия и оружие
WP: Иран пытался нанести минимум ущерба США при ракетных ударах
Власти иранской республики заблаговременно выверяли ракетные удары по базам Соединенных Штатов в Ираке, чтобы пострадало как можно меньше американских военных.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Кино
Кэмерон показал, как будут выглядеть новые части «Аватара»
По планам, первый сиквел «Аватара» выйдет в прокат 17 декабря 2021 года. Всего режиссер собирается снять еще три или четыре части.
Футбол
«Рубин» сделал предложение бывшему форварду «Манчестер Сити» Бони
Казанский «Рубин» проявляет интерес к ивуарийскому нападающему Вильфриду Бони.
Авто
Renault показал гибридные версии Captur и Clio
Новые Renault Clio и Captur появятся в виде гибридных версий E-Tech на автосалоне в Брюсселе, Бельгия.
Гаджеты
ОС Android 10 добавила новые функции смартфонам Xiaomi и Redmi
Как сообщает ToDay News Ufa недавнее обновление глобальной прошивки MIUI Global ROM представило новую версию MIUI Launcher.
Происшествия
В Воронежской области водителя сбили насмерть во время оформления ДТП
"Примерно в 21.10 при оформлении ДТП на пешеходов, стоящих на проезжей части, допустил наезд автомобиль Daewoo Matiz под управлением 50-летнего местного жителя", - сообщила Куликова.
Кино