Палата общин британского парламента во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект о проведении досрочных парламентских выборов 12 декабря.

Палата общин приняла во втором чтении законопроект о досрочных выборах

Общество Профессор-филолог из ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), доктор филологических наук Гасан Гусейнов объяснил свои слова об убогом и «клоачном» русском языке.

Футбол ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Московский ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гильерме Арану в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.

Происшествия Акула напала на двух британских туристов в Австралии Два британца пострадали в результате нападения акулы в популярном месте для подводного плавания между островами Уитсандей и Хук недалеко от австралийского Эрли-Бич.

Технологии Данные 1,3 млн банковских карт выставлены на продажу на Joker’s Stash Эксперты компании Group-IB сообщили, что недавно на известный кардерский ресурс Joker's Stash была загружена огромная база данных, содержащая более 1,3 миллиона записей по кредитным и дебетовым картам, в основном принадлежащих клиентам индийских банков.

Общество Количество моногородов в России может сократиться вдвое По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.

Шоу-бизнес Фадеев перенес сердечный приступ Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.

Хоккей «Спартак» обыграл «Йокерит» и одержал пятую победу подряд в КХЛ Московский "Спартак" нанес поражение финскому "Йокериту" и продлил победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до пяти матчей.

Футбол «Спартак» хочет купить игрока ФК «Ростов» за 8 млн евро Футбольный клуб «Спартак» намерен приобрести игрока команды «Ростов» Матиаса Норманна за несколько миллионов евро, пишет РИА ФАН.

Происшествия Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу» Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.

Гаджеты Apple выпустила новые AirPods Pro Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Apple выпустит новый бюджетный iPhone SE 2. Знаменитый аналитик Мин-Чи Ко рассказал, что новое устройство будет иметь корпус iPhone 8, а по «начинке» будет близко к iPhone 11.

Фигурное катание Трусова и Ханю не сразу исполнили параллельный четверной тулуп Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как у нее получился параллельный четверной тулуп с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.

Гаджеты Найден способ поставить Android 10 почти на любой современный смартфон Команда программных разработчиков phhusson представила решение, позволяющее установить свежую версию Android 10 практически на любой смартфон, работающий на базе Android 8 и 9.

Армия и оружие Россия подтвердила полное выполнение российско-турецкого меморандума Все задачи, прописанные в меморандуме России и Турции по Сирии, были выполнены российской стороной в полной мере.

Общество Опрос: треть россиян больше всего боится бедности 31% респондентов больше всего боятся бедности, 42% - войны. Более половины граждан РФ (61%) опасаются за здоровье своих детей и родных.

Политика У офиса Зеленского начался митинг против разведения сил в Донбассе В Киеве у офиса украинского лидера Владимира Зеленского начался митинг протестующих против разведения сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.

Космос Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.

Политика В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.

Шоу-бизнес Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.

Авто Стало известно, каким будет Toyota Land Cruiser нового поколения Журналисты пообщались с представителями японского бренда Toyota и выяснили, каким будет новое поколение известного кроссовера Land Cruiser.