Палата общин британского парламента согласилась с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в середине декабря. За проект проголосовали 438 депутатов, а против - 20.

Палата общин проголосовала за досрочные выборы в Великобритании

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