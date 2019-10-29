Политика

РБКРБКПалата общин согласилась на досрочные выборы в Великобритании

Палата общин британского парламента большинством голосов согласилась с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в середине декабря. Как сообщает агентство Reuters, за это предложение проголосовали 438 человек, против — 20.
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Палата общин согласилась на досрочные выборы в Великобритании

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