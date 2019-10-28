Политика

РБКРБКПалата общин согласилась на досрочные выборы в Великобритании

Парламент Великобритании большинством голосов согласился с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в середине декабря, сообщает агентство Reuters.
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