Парламент Великобритании большинством голосов согласился с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в середине декабря, сообщает агентство Reuters.

Палата общин согласилась на досрочные выборы в Великобритании

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