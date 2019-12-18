Голосование по второй статье импичмента – воспрепятствование работе конгресса – прошло почти с тем же результатом, что и первое: 229 против 198. Два обвинения Результат голосования был ожидаемым, поскольку большинство в палате представителей принадлежит демократической партии.

Политика Путин призвал наладить порядок в мусорной реформе В настоящее время, отметил президент, основные решения в этой области уже приняты, однако властям и операторам мусорной реформы все еще есть над чем работать.

Энергетика «Нафтогаз» оценил стоимость ГТС Украины без транзита российского газа Стоимость газотранспортной системы (ГТС) Украины при отсутствии транзита российского газа через территорию страны составит 34 млрд гривен ($1,449 млрд), заявил на пресс-конференции глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

Политика Путин отказался дать характеристику Зеленскому Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что никогда не дает характеристики действующим и ушедшим со своих постов бывшим лидерам стран.

Политика Путин: Плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток не отменятся Президент России Владимир Путин в ходе 15-й конференции в Центре международной торговли в Москве ответил на вопрос журналистки из Камчатки, которая поинтересовалась, будет ли отменена программа плоских тарифов от «Аэрофлота».

Общество Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.

Политика Журналисты приехали на пресс-конференцию Путина с подарками Российские и иностранные журналисты собираются в Центре международной торговли в Москве, где состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.

Политика Трамп об импичменте: демократы совершили политическое самоубийство Поводом для расследования в отношении Трампа стал его июльский телефонный разговор с президентом Украины, в рамках которого Трамп якобы давил на Зеленского, чтобы получить компромат на своего главного оппонента в предвыборной гонке — демократа Джо Байдена.

Общество В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.

Религия Жителям России запретили шить и ругать детей Сегодня, 19 декабря, православные жители нашей страны отмечают день Николая Чудотворца – по обычаю, в этот день издревле запрещалось ругаться на отпрысков, заниматься шитьем, стиркой и ремонтными работами День памяти преподобного Николая — важная дата в православном календаре.

Политика 23 декабря пройдут учения по изоляции Рунета Министерство связи направило операторам связи и ведомствам организационные указания в связи с учениями, предусмотренными законом об изоляции Рунета.

Шоу-бизнес Нелли Ермолаева разводится с мужем Андреев в свою очередь тоже посвятил бывшей избраннице теплые слова. Нелли Ермолаева боится лишиться мужа из-за ребенка.

Политика Зеленский назначил послом Украины в США работавшего в России дипломата Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Владимира Ельченко с должности постоянного представителя Украины при ООН и посла страны на Ямайке (по совместительству).

Политика Резолюцию ООН по Крыму оценили на полуострове Принятая Генеральной Ассамблеей ООН резолюция о правах человека в Крыму является «напыщенным» документом, который основан на выдумках и не подкреплён фактами.

Происшествия На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.

Общество НОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом Речь идет о дополнительном заказе: компания по-прежнему намерена построить 15 газовозов на верфи «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти» и Газпромбанка) для проекта «Арктик СПГ 2».