Политика
ВедомостиПалата представителей объявила импичмент Дональду Трампу
Голосование по второй статье импичмента – воспрепятствование работе конгресса – прошло почти с тем же результатом, что и первое: 229 против 198. Два обвинения Результат голосования был ожидаемым, поскольку большинство в палате представителей принадлежит демократической партии.
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Политика
Путин призвал наладить порядок в мусорной реформе
В настоящее время, отметил президент, основные решения в этой области уже приняты, однако властям и операторам мусорной реформы все еще есть над чем работать.
Футбол
МЮ вышел в полуфинал Кубка лиги и сыграет с «Манчестер Сити»
"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Колчестер Юнайтед" в матче финала Кубка английской лиги.
Футбол
Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России сохранила 38-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает ТАСС.
Энергетика
«Нафтогаз» оценил стоимость ГТС Украины без транзита российского газа
Стоимость газотранспортной системы (ГТС) Украины при отсутствии транзита российского газа через территорию страны составит 34 млрд гривен ($1,449 млрд), заявил на пресс-конференции глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
Политика
Путин отказался дать характеристику Зеленскому
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что никогда не дает характеристики действующим и ушедшим со своих постов бывшим лидерам стран.
Наука
Грипп и простуда мешают друг другу заражать людей
В Британии ученые анализировали данные здоровья 44 000 местных жителей, заболевших острыми респираторными вирусами.
Политика
Путин: Плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток не отменятся
Президент России Владимир Путин в ходе 15-й конференции в Центре международной торговли в Москве ответил на вопрос журналистки из Камчатки, которая поинтересовалась, будет ли отменена программа плоских тарифов от «Аэрофлота».
Общество
Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля
При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
Политика
Журналисты приехали на пресс-конференцию Путина с подарками
Российские и иностранные журналисты собираются в Центре международной торговли в Москве, где состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Политика
Трамп об импичменте: демократы совершили политическое самоубийство
Поводом для расследования в отношении Трампа стал его июльский телефонный разговор с президентом Украины, в рамках которого Трамп якобы давил на Зеленского, чтобы получить компромат на своего главного оппонента в предвыборной гонке — демократа Джо Байдена.
Политика
Опрос показал рост рейтинга Зеленского на Украине до 62%
Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали рост рейтинга президента Украины Владимира Зеленского до 62%.
Общество
В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
Спорт
Путин: решение WADA не соответствует здравому смыслу и праву
Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не соответствует здравому смыслу и праву, а также носит политический оттенок, полагает президент России Владимир Путин.
Религия
Жителям России запретили шить и ругать детей
Сегодня, 19 декабря, православные жители нашей страны отмечают день Николая Чудотворца – по обычаю, в этот день издревле запрещалось ругаться на отпрысков, заниматься шитьем, стиркой и ремонтными работами День памяти преподобного Николая — важная дата в православном календаре.
Политика
23 декабря пройдут учения по изоляции Рунета
Министерство связи направило операторам связи и ведомствам организационные указания в связи с учениями, предусмотренными законом об изоляции Рунета.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева разводится с мужем
Андреев в свою очередь тоже посвятил бывшей избраннице теплые слова. Нелли Ермолаева боится лишиться мужа из-за ребенка.
Происшествия
Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей
Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Политика
Зеленский назначил послом Украины в США работавшего в России дипломата
Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Владимира Ельченко с должности постоянного представителя Украины при ООН и посла страны на Ямайке (по совместительству).
Политика
В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине
В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
Политика
Резолюцию ООН по Крыму оценили на полуострове
Принятая Генеральной Ассамблеей ООН резолюция о правах человека в Крыму является «напыщенным» документом, который основан на выдумках и не подкреплён фактами.
Происшествия
На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии
Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Здоровье
20 детей в Кировской области попали в больницу с никотиновым отравлением
В Кирове за 9 месяцев 2019 года 20 подростков попали в больницу с никотиновым отравлением, летальных исходов не зафиксировано.
Армия и оружие
Украинскую армию начали готовить к штурму банков и торговых центров
Начальник отдела боевой подготовки Сухопутных войск ВСУ Владислав Пономарев заявил, что батальонные тактические группы проведут учения по ведению боя в городских условиях.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям поставят детей на лыжи в Новый год
Герцог и герцогиня Кембриджские после Рождества собираются покататься на лыжах вместе с тремя детьми.
Общество
НОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом
Речь идет о дополнительном заказе: компания по-прежнему намерена построить 15 газовозов на верфи «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти» и Газпромбанка) для проекта «Арктик СПГ 2».
Здоровье
Частная клиника Севастополя отказалась от пациентов по полисам ОМС
Единственная частная поликлиника Севастополя, которая обслуживала горожан по полисам ОМС, отказалась от «бесплатных» пациентов.
Шоу-бизнес
Наталья Фриске скопировала образ покойной сестры
Наталья Фриске накрутила афрокудри, надела короткое серебристое платье и стала полной копией покойной сестры: та же мимика, та же легкая улыбка.