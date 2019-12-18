Политика

ВедомостиВедомостиПалата представителей объявила импичмент Дональду Трампу

Голосование по второй статье импичмента – воспрепятствование работе конгресса – прошло почти с тем же результатом, что и первое: 229 против 198. Два обвинения Результат голосования был ожидаемым, поскольку большинство в палате представителей принадлежит демократической партии.
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Палата представителей США в третий раз в истории утвердила статьи импичмента президента

ТАСС01:51

Что нужно знать о третьем в истории США импичменте президента

Российская газетавчера в 21:09

Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу

Piter.tvвчера в 23:36

Палата представителей США объявила Трампу импичмент

РИА Новостивчера в 23:48

Палата представителей США одобрила импичмент Трампа

Общественное телевидение Россиивчера в 23:46

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:48

Палата представителей конгресса США в среду проголосует по импичменту Трампа

DP.RU17 декабря в 23:47
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Политика

Путин призвал наладить порядок в мусорной реформе

В настоящее время, отметил президент, основные решения в этой области уже приняты, однако властям и операторам мусорной реформы все еще есть над чем работать.
Lenta.ru 04:35
Футбол

МЮ вышел в полуфинал Кубка лиги и сыграет с «Манчестер Сити»

"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Колчестер Юнайтед" в матче финала Кубка английской лиги.
REGNUM 02:33
Футбол

Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила 38-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:12
Энергетика

«Нафтогаз» оценил стоимость ГТС Украины без транзита российского газа

Стоимость газотранспортной системы (ГТС) Украины при отсутствии транзита российского газа через территорию страны составит 34 млрд гривен ($1,449 млрд), заявил на пресс-конференции глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
Rambler News Service вчера в 11:47
Политика

Путин отказался дать характеристику Зеленскому

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что никогда не дает характеристики действующим и ушедшим со своих постов бывшим лидерам стран.
Lenta.ru 04:54
Наука

Грипп и простуда мешают друг другу заражать людей

В Британии ученые анализировали данные здоровья 44 000 местных жителей, заболевших острыми респираторными вирусами.
Уфимские Заметки 17 декабря в 11:16
Политика

Путин: Плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток не отменятся

Президент России Владимир Путин в ходе 15-й конференции в Центре международной торговли в Москве ответил на вопрос журналистки из Камчатки, которая поинтересовалась, будет ли отменена программа плоских тарифов от «Аэрофлота».
Пятый канал 04:35
Общество

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля

При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
Коммерсантъ 04:08
Политика

Журналисты приехали на пресс-конференцию Путина с подарками

Российские и иностранные журналисты собираются в Центре международной торговли в Москве, где состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
REGNUM 03:24
Происшествия

В Жуковском совершил посадку Ил-76 с одним отказавшим двигателем

ТАСС 04:05
Политика

Трамп об импичменте: демократы совершили политическое самоубийство

Поводом для расследования в отношении Трампа стал его июльский телефонный разговор с президентом Украины, в рамках которого Трамп якобы давил на Зеленского, чтобы получить компромат на своего главного оппонента в предвыборной гонке — демократа Джо Байдена.
Вести.Ru вчера в 22:40
Политика

Опрос показал рост рейтинга Зеленского на Украине до 62%

Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали рост рейтинга президента Украины Владимира Зеленского до 62%.
RT на русском 04:37
Общество

В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 03:27
Спорт

Путин: решение WADA не соответствует здравому смыслу и праву

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не соответствует здравому смыслу и праву, а также носит политический оттенок, полагает президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ 04:46
Религия

Жителям России запретили шить и ругать детей

Сегодня, 19 декабря, православные жители нашей страны отмечают день Николая Чудотворца – по обычаю, в этот день издревле запрещалось ругаться на отпрысков, заниматься шитьем, стиркой и ремонтными работами День памяти преподобного Николая — важная дата в православном календаре.
U74.Ru 03:29
Политика

23 декабря пройдут учения по изоляции Рунета

Министерство связи направило операторам связи и ведомствам организационные указания в связи с учениями, предусмотренными законом об изоляции Рунета.
Весьма 04:29
Шоу-бизнес

Нелли Ермолаева разводится с мужем

Андреев в свою очередь тоже посвятил бывшей избраннице теплые слова. Нелли Ермолаева боится лишиться мужа из-за ребенка.
StarHit.ru 17 декабря в 04:48
Политика

Путин сообщил, что Россия обошла США и Канаду по экспорту пшеницы

ТАСС 04:58
Происшествия

Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей

Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru вчера в 14:22
Политика

Зеленский назначил послом Украины в США работавшего в России дипломата

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Владимира Ельченко с должности постоянного представителя Украины при ООН и посла страны на Ямайке (по совместительству).
РБК 03:53
Политика

В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине

В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
РИА Новости вчера в 12:02
Политика

Резолюцию ООН по Крыму оценили на полуострове

Принятая Генеральной Ассамблеей ООН резолюция о правах человека в Крыму является «напыщенным» документом, который основан на выдумках и не подкреплён фактами.
News.ru 00:09
Армия и оружие

Генштаб Украины озвучил потери ВСУ в Донбассе с начала 2019 года

ФАН вчера в 17:05
Происшествия

На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Вести.Ru 03:46
Здоровье

20 детей в Кировской области попали в больницу с никотиновым отравлением

В Кирове за 9 месяцев 2019 года 20 подростков попали в больницу с никотиновым отравлением, летальных исходов не зафиксировано.
Pro Город Киров 04:33
Армия и оружие

Украинскую армию начали готовить к штурму банков и торговых центров

Начальник отдела боевой подготовки Сухопутных войск ВСУ Владислав Пономарев заявил, что батальонные тактические группы проведут учения по ведению боя в городских условиях.
Московский Комсомолец 02:37
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям поставят детей на лыжи в Новый год

Герцог и герцогиня Кембриджские после Рождества собираются покататься на лыжах вместе с тремя детьми.
Телепрограмма 17 декабря в 05:28
Общество

НОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом

Речь идет о дополнительном заказе: компания по-прежнему намерена построить 15 газовозов на верфи «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти» и Газпромбанка) для проекта «Арктик СПГ 2».
Коммерсантъ вчера в 18:18
Здоровье

Частная клиника Севастополя отказалась от пациентов по полисам ОМС

Единственная частная поликлиника Севастополя, которая обслуживала горожан по полисам ОМС, отказалась от «бесплатных» пациентов.
ФедералПресс 03:27
Шоу-бизнес

Наталья Фриске скопировала образ покойной сестры

Наталья Фриске накрутила афрокудри, надела короткое серебристое платье и стала полной копией покойной сестры: та же мимика, та же легкая улыбка.
Wday.ru вчера в 06:30
Как работают Яндекс.Новости?
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