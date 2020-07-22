Политика
Российская газетаПалата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
Палата представителей американского конгресса приняла оборонный бюджет на 2021 финансовый год.
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Конгресс США одобрил военный бюджет с санкциями против «Северного потока – 2»
Комсомольская правдавчера в 21:23
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Происшествия
Росздравнадзор разрешил эксплуатацию аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М", использовавшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары, и разрешил его эксплуатацию.
ТАСС 02:55
Общество
В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
Политика
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Владимир Путин подписал необходимый указ о назначении Михаила Дегтярева (депутат Государственной думы РФ от партии ЛДПР) на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
CT news 20 июля в 13:38
Шоу-бизнес
Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев станет ведущим ТНТ
С недавних пор стало известно, что он перешел на телеканал ТНТ, где ему предложили вести новое семейное шоу «Ты как я». Новый проект стартует осенью.
Shraibikus News 01:16
Происшествия
Суд арестовал 11 участников массовых беспорядков на Амурском ГПЗ
Благовещенский городской суд арестовал на два месяца 11 участников беспорядков на территории строительной площадки Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в городе Свободном, сообщил ТАСС в среду представитель суда.
ТАСС 03:18
Общество
Удмуртия заняла 52-е место среди регионов России по качеству жизни
Удмуртия заняла 52-е место рейтинга лучших регионов России для жизни, составленном РБК, набрав 2.71 балла из 10 возможных.
Коммерсантъ Ижевск 02:59
Общество
Зеленский объяснил решение выполнить требование террориста
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему он принял решение выполнить требование террориста Максима Кривоша и записать видео о документальном фильме «Земляне».
Lenta.ru 04:13
Технологии
Microsoft показала интерфейс Office будущего
Компания Microsoft продолжает совершенствовать дизайн пользовательского интерфейса Word, Excel, PowerPoint, входящих в состав пакета Office.
Вести.Ru 02:00
Игры
Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени
Вашингтон, 22 июля 2020, 05:42 — REGNUM В сеть раньше времени выложили видео, демонстрирующее игровой процесс ремейка игры Mafia.
REGNUM вчера в 22:42
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
Международное авиасообщение предлагается возобновить сначала только из шести российских городов.
Деловое.ТВ вчера в 01:41
Происшествия
В Саратовской области зафиксировали 54-ю смерть от коронавируса
В Саратовской области 54 человека скончались от коронавирусной инфекции, сообщает региональное министерство здравоохранения.
Общественное мнение 04:10
Здоровье
Доктор Мясников назвал способ избавиться от боли в спине
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, назвал способы избавиться от боли в спине.
Lenta.ru 03:26
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru вчера в 04:52
Экономика
Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ
Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфакс 04:02
Общество
Безработица с начала апреля в России выросла в 3,5 раза
Председатель российского правительства Михаил Мишустин заявил, что число безработных с начала апреля выросло в 3,5 раза.
Газета.Ru 03:51
Армия и оружие
В России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа
Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил о начале испытаний вертолёта Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
RT на русском 02:02
Общество
Суд огласит приговор историку Дмитриеву, обвиняемому в педофилии
Сегодня, 22 июля, в Петрозаводске будет поставлена точка в деле историка Юрия Дмитриева, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.
Pravda.Ru 00:50
Гаджеты
Смартфон OnePlus Nord получит 12 ГБ оперативной памяти
Evo-rus.com 02:08
Общество
Ученые раскрыли тайну «кричащей мумии» в Египте
Известия 00:14
Экономика
В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров
Как отмечает автор инициативы, госфонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашения.
Интерфакс 03:10
Общество
В России подтвердили 5,8 тыс. новых случаев коронавируса
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 5862 новых случая коронавируса в 83 регионах», из них «25,9% не имели клинических проявлений болезни».
Взгляд.ру 03:41
Наука
В объеме разных частей мозга обнаружили половые различия
Полученные результаты показали, что пространственные половые различия в объеме коры головного мозга аналогичны экспрессии генов половых хромосом в определенных частях коры головного мозга.
Индикатор вчера в 11:13
Финансы
Аналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ
Москва, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров.
REGNUM 02:57
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Происшествия
Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск
Известия вчера в 20:54
Шоу-бизнес
Александр Буйнов прооперирован после приступа
Газета.Ru 03:27
Общество
После жаркого лета россиян ждет аномально теплая осень
Несмотря на лето и осень, аномально теплой зимы в России не ожидается, подчеркнул Тишковец.
URA.Ru 01:48
Происшествия
Пропавший в Бурятии самолет Ан-2 начали искать около Байкала
Пропавший 20 июля в Бурятии самолет Ан-2 начали искать около озера Байкал, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.
Российская газета 01:49