Политика
Российская газетаПалата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
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Конгресс США одобрил военный бюджет с санкциями против «Северного потока – 2»
Комсомольская правдавчера в 21:23
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Политика
Россия опровергла обвинения в сговоре по делу MH17
Россия не ведет никаких тайных переговоров с Нидерландами по делу крушения Boeing MH17 в 2014 году.
Lenta.ru 06:57
Армия и оружие
Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа
Коммерсантъ вчера в 16:28
Политика
Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке
Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости вчера в 19:30
Происшествия
В центре Москвы нашли тело убитой девушки
По данным следствия, тело девушки 1993 года рождения с множественными телесными повреждениями в области головы и тела было найдено вечером во вторник в квартире жилого дома в Колпачном переулке.
РИА Новости 05:45
Футбол
«Химки» примут участие в следующем сезоне РПЛ
Подмосковные "Химки", завоевавшие по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) право на повышение в классе, приняли решение выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.
РИА Новости 06:49
Технологии
Илон Маск считает, что у чипирования человека есть преимущества
Известный американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск уверен, что чипированные люди смогут самостоятельно контролировать уровень гормонов с помощью мозгового импланта Neuralink.
Live24 вчера в 05:40
Армия и оружие
Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова
Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известия 06:31
Происшествия
В Харькове полиция проверяет сообщение о захвате заложников
"Харьковская полиция проверяет информацию о захвате заложников", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:09
Армия и оружие
CNN (США): Ан-225 — самый большой самолет в мире создали в годы холодной войны (CNN)
Самолет Ан-225, любимый у споттеров (любителей наблюдать за взлетом и посадкой самолетов) всего мира, привлекает внимание всякий раз, когда прилетает аэропорт, во время выполнения какого-нибудь из своих редких — и зачастую впечатляющих — полетов со сверхтяжелыми грузами на борту.
ИноСМИ 03:48
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
Политика
Пекин допустил закрытие консульства США в Ухане
Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань.
REGNUM 05:59
Футбол
«Рома» представила новую домашнюю форму на следующий сезон
Футбольный клуб «Рома» представил новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
Metaratings 06:37
Политика
Жириновский заявил, что Фургал до ареста хотел подать в отставку
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в Госдуме, что незадолго до своего ареста Сергей Фургал собирался подать в отставку с поста главы Хабаровского края.
RT на русском 06:36
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Происшествия
Российский бодибилдер задержан по делу о связях с несовершеннолетней
Бодибилдер, актер и фитнес-тренер Александр Крупнов задержан в Москве по подозрению в связях с несовершеннолетней, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 06:44
Спорт
Оргкомитет Олимпиады в Токио допустил проведение Игр без зрителей
Олимпийские игры могут пройти без зрителей, если это будет единственно возможным вариантом, сообщил в интервью телеканалу NHK глава оргкомитета Ёсиро Мори.
Коммерсантъ вчера в 22:43
Общество
Хабаровский школьник получил 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам
В Хабаровске одиннадцатиклассник из гимназии № 8 набрал 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и информатике, сообщает пресс-служба краевого министерства образования и науки.
Российская газета 06:37
Общество
В Петербурге начался снос первой хрущевки по программе реновации
Реновация в Петербурге проводится с 2008 года, программа была рассчитана на 10 лет, но исполнена она всего на несколько процентов.
Российская газета 04:21
Космос
Открыт самый яркий в рентгеновском диапазоне далекий квазар
В своей работе авторы сообщают об обнаружении мощного рентгеновского излучения со стороны источника, который получил обозначение CFHQSJ142952+544717 – что делает его самым ярким в рентгеновском диапазоне квазаром, имеющим высокую величину красного смещения, на сегодняшний день.
AstroNews.ru вчера в 05:56
Общество
Кубань первой в стране завершила уборку зерновых
Аграрии Краснодарского края первыми в России завершили уборочную кампанию зерновых, урожай превысил 9,4 млн тонн, 86% обследованного зерна соответствует второму, третьему и четвертому продовольственным классам, регион сможет выполнить все экспортные поставки, заявил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 06:04
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
Происшествия
В Грузии арестовали соучастника убийства следователя в Подмосковье
В Грузии арестован 23-летний гражданин России Иван Кочетков, которого следствие считает причастным к убийству следователя Елены Шишкиной, застреленной в Подмосковье в октябре 2018 года.
Znak.com 04:07
Политика
В Госдуму внесли законопроект о повышении возраста молодежи до 35 лет
В Госдуму внесли проект базового закона о молодежной политике в России, который предусматривает повышение возраста молодежи до 35 лет.
Газета.Ru 04:59
Происшествия
МВД Украины объяснило штурм после задержания террориста
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко объяснил штурм сдавшегося террориста Максима Кривоша уже после того, как тот был задержан сотрудниками Национальной полиции.
Lenta.ru 05:20
Шоу-бизнес
Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж
Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
Здоровье
В Петербурге уровень смертности от коронавируса превысил общемировой
Общемировой уровень смертности от COVID-19 находится в диапазоне 0,3–1,5%, в среднем с таким диагнозом не выживают 5-10 человек на тысячу.
iReactor 05:33
Авто
Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии
Как стало известно Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии.
Tvoe-avto.com вчера в 11:54
Кино
Для режиссерской версии «Отряда самоубийц» сделали постеры
Интернет-художник BossLogic нарисовал и опубликовал в Twitter подборку постеров для режиссерской версии фильма «Отряд самоубийц».
Popcornnews.ru 07:00