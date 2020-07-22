Белый дом негативно относится к некоторым другим положениям документа, которые, по мнению чиновников, являются «посягательством» на полномочия Трампа. Палата представителей конгресса Соединенных Штатов приняла оборонный бюджет на 2021 финансовый год. «За» проголосовали 295 человек, против — 125.

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год

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