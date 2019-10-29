Политика

REGNUMREGNUMПалата представителей США одобрила санкции против Турции из-за С-400

Палата представителей США одобрила законопроект о введении санкций в отношении Турции в связи с её военной операцией в Сирии, а также закупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400.
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