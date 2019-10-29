Политика
REGNUMПалата представителей США одобрила санкции против Турции из-за С-400
Палата представителей США одобрила законопроект о введении санкций в отношении Турции в связи с её военной операцией в Сирии, а также закупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400.
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Несмотря на туманную политику Трампа, США всё ещё могут ввести санкции в отношении Турции
Московский Комсомолец Турциявчера в 08:05
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Происшествия
В Тулуне ветер сорвал кровлю с пятиэтажного дома
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение
На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
Политика
Законодатели США призвали Помпео продлить СНВ-3
Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел и высокопоставленный член комитета по международным отношениям Сената Боб Менендес призвали госсекретаря США Майка Помпео продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»
Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Происшествия
На Урале поезд сбил двух девочек
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Армия и оружие
WP: информатор на аль-Багдади получит $25 млн
Уточнеятся, что помогавший в ходе операции член террористической группировки занимался координацией передвижения аль-Багдади по Сирии, а также помогал обустроить его убежище в Идлибе.
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Костенко устроила королевскую фотосессию
Несмотря на красивые снимки, текст, которым Костенко сопроводила публикацию, заставил некоторых задуматься.
Общество
Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии
Политика
Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными
Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Наука
Прародину всего человечества нашли в Южной Африке
В ходе морфологических исследований британские антропологи выяснили, что родиной первых людей современного вида является Южная Африка.
Кино
Телеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов»
По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященному правлению династии королей Таргариен до событий оригинального сериала.
Хоккей
Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Торонто»
Александр Овечкин забил две шайбы и сделал две голевые передачи за «Вашингтон» в матче Национальной хоккейной лиги против «Торонто», который завершился со счетом 4:3 в пользу столичной команды.
Наука
Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом
Шоу-бизнес
Фадеев перенес сердечный приступ
Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Шоу-бизнес
Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа
Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
Происшествия
Названы причины расстрела сослуживцев солдатом в Забайкалье
Культура
Юбилейный концерт Аллы Пугачевой покажут в кинотеатрах
Алла Пугачева в честь своего юбилея устроила большой сольный концерт в Кремлевском дворце.
Футбол
Дубль Месси принес «Барселоне» победу над «Вальядолидом»
"Барселона" разгромила "Реал Вальядолид" в матче 11-го тура чемпионата Испании.
Футбол
Тарасов может продолжить карьеру в Катаре
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, что может продолжить карьеру за пределами России.
Армия и оружие
Россия построит не имеющие аналогов в мире военные корабли
Хоккей
Гусев не сыграет с «Тампа-Бэй», форвард будет смотреть матч с трибуны
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев пропустит встречу с «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Эбби Мастракко.
Общество
Бутина планирует отстаивать права заключенных за рубежом россиян
Россиянка Мария Бутина, освобожденная из американской тюрьмы, хочет заняться правозащитной деятельностью.
Политика
В Золотом Украина начала долгожданное разведение войск
В Золотом, на линии разграничения позиций Украины и ЛНР, сегодня началось долгожданное разведение войск, которое почти месяц блокировали боевики-нацисты.
Происшествия
В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины
Кино
«Джокер» вновь стал самым кассовым фильмом в США
Происшествия
Автомобиль загорелся после ДТП в тоннеле на северо-западе Москвы
В тоннеле на улице Народного ополчения, расположенной на северо-западе Москвы, произошло столкновение грузового и легкового автомобилей.