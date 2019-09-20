Политика

РБКРБККонгресс США одобрил выделение военной помощи Украине на $250 млн

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября. Документ предусматривает, в частности, выделение Украине военной помощи в размере $250 млн.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 01:04, Вашингтон
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