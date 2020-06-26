Политика
ВедомостиПалата представителей США одобрила законопроект о реформе полиции
Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о реформе полиции, ограничивающий действия полицейских и расширяющий права их преследовать за нарушения. За него проголосовали 236 конгрессменов, против – 181. Новый законопроект предусматривает целый ряд ограничений для полицейской практики.
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В США палата представителей одобрила законопроект демократов о полиции
Российская газетавчера в 22:03
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Политика
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео
РИА Новости 24 июня в 08:01
Общество
Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»
1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:40
Армия и оружие
Су-57 снабдят новыми средствами поражения
В интервью агентству «Интерфакс» представитель госкорпорацити «Ростех» сообщил о завершении разработок новых средств поражения для истребителей пятого поколения Су-57.
Военное дело 02:50
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости 01:50
Общество
Ракова: 20 процентов москвичей имеют иммунитет к коронавирусу
По данным третьего этапа популяционного исследования, которое проходило с 5 по 18 июня с участием более 90 тысяч москвичей, иммунитет горожан к коронавирусу на сегодняшний день составил практически около 20 процентов.
Вести.Ru 03:15
Авто
Автомобили с ДВС в России предлагают запретить
Экологи из Greenpeace предлагают запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в России к 2030 году.
Автоновости дня 00:19
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Авто
Volkswagen отзывает седаны Polo в РФ
Компания Volkswagen объявила о массовом отзыве седанов Volkswagen Polo в России.
Автоновости дня вчера в 12:14
Происшествия
В Амурской области после нападения на фермера задержали двух силовиков
6 июня в селе Новоспасск Архаринского района силовики напали на местного фермера и похитили сельскохозяйственную технику.
REGNUM вчера в 20:36
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Коммерсантъ 04:30
Наука
Новый препарат будет лечить диабет без побочных эффектов
Новый препарат, разработанный химиком Робертом Дойлем из Сиракузского университета, объединяет две молекулы в новое вещество под названием Cbi-Ex4 для предупреждения этих нежелательных осложнений.
Хайтек+ 24 июня в 07:43
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
Общество
Менее 7 тыс. случаев COVID-19 выявили за сутки в России
Число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России опустилось на уровень менее 7 тыс. и составило 6800, сообщила в пятницу, 26 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии Минздрава.
Известия 03:33
Общество
Введение новых правил медосвидетельствования для водителей отложат
Минздрав собирается перенести на полгода вперед дату вступления в силу новых правил медосвидетельствования для водителей.
Lenta.ru 03:27
Армия и оружие
Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии заставил Турцию дрожать
Неожиданный маневр российских военнослужащих со средствами противовоздушной обороны в Сирии привел в замешательство турецких военнослужащих и протурецких боевиков.
Вечерний курьер 01:59
Здоровье
В Ивановской области возобновляется плановая медицинская помощь, заработают стоматологические кабинеты
На заседании оперативного штаба принято решение в Ивановской области с 29 июня возобновить в полном объеме плановой медицинской помощи в поликлиниках и стоматологиях.
Частник.Ru 04:04
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 11:30
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Авто
Компания Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качества
Американский бренд Tesla, специализирующийся на выпуске электрифицированных машин, занял в рейтинге последнее место.
Car.ru вчера в 04:27
Здоровье
О стабилизации эпидобстановки заявил воронежский губернатор
По данным регуправления Роспотребнадзора, в период с 18 по 24 июня зафиксирована стабилизация темпов ежедневного прироста заболеваемости.
Обозреватель Врн 02:03
Политика
Главный экономист ВЭБа призвал вернуть Росстату независимость
Переход Росстата под руководство Минэкономразвития в 2009 году стоил должности Владимиру Соколину, который возглавлял Росстат в течение 11 лет.
РБК 00:30
Кино
Трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского появился в Сети
HotGeo 24 июня в 06:48
Финансы
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 26 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:03
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
Коммерсантъ вчера в 13:10
Общество
Минобрнауки выступило за ежегодное проведение онлайн-выпускного
Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в ведомстве планируют ежегодно проводить Всероссийский онлайн-выпускной в качестве дополнения к традиционным выпускным.
RT на русском 04:01
Экономика
Сбербанк снизил ставки по кредитам
Минимальная ставка по кредиту на любые цели снизилась до 11,9%. Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц до 11,9%, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:26
Происшествия
СК РФ: Турция препятствует расследованию гибели россиян в 2019 году
Турция препятствует в установлении причин гибели граждан России, в том числе детей, на отдыхе летом 2019 года, заявил Следственный комитет РФ.
Экономика сегодня 04:31