Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о реформе полиции, ограничивающий действия полицейских и расширяющий права их преследовать за нарушения. За него проголосовали 236 конгрессменов, против – 181. Новый законопроект предусматривает целый ряд ограничений для полицейской практики.

Общество Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии» 1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа». 197

Армия и оружие Су-57 снабдят новыми средствами поражения В интервью агентству «Интерфакс» представитель госкорпорацити «Ростех» сообщил о завершении разработок новых средств поражения для истребителей пятого поколения Су-57. 4

Общество Ракова: 20 процентов москвичей имеют иммунитет к коронавирусу По данным третьего этапа популяционного исследования, которое проходило с 5 по 18 июня с участием более 90 тысяч москвичей, иммунитет горожан к коронавирусу на сегодняшний день составил практически около 20 процентов. 61

Авто Автомобили с ДВС в России предлагают запретить Экологи из Greenpeace предлагают запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в России к 2030 году. 133

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов. 6,4K

Авто Volkswagen отзывает седаны Polo в РФ Компания Volkswagen объявила о массовом отзыве седанов Volkswagen Polo в России.

Наука Новый препарат будет лечить диабет без побочных эффектов Новый препарат, разработанный химиком Робертом Дойлем из Сиракузского университета, объединяет две молекулы в новое вещество под названием Cbi-Ex4 для предупреждения этих нежелательных осложнений.

Общество Менее 7 тыс. случаев COVID-19 выявили за сутки в России Число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России опустилось на уровень менее 7 тыс. и составило 6800, сообщила в пятницу, 26 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии Минздрава. 245

Общество Введение новых правил медосвидетельствования для водителей отложат Минздрав собирается перенести на полгода вперед дату вступления в силу новых правил медосвидетельствования для водителей. 181

Здоровье В Ивановской области возобновляется плановая медицинская помощь, заработают стоматологические кабинеты На заседании оперативного штаба принято решение в Ивановской области с 29 июня возобновить в полном объеме плановой медицинской помощи в поликлиниках и стоматологиях.

Здоровье О стабилизации эпидобстановки заявил воронежский губернатор По данным регуправления Роспотребнадзора, в период с 18 по 24 июня зафиксирована стабилизация темпов ежедневного прироста заболеваемости. 25

Политика Главный экономист ВЭБа призвал вернуть Росстату независимость Переход Росстата под руководство Минэкономразвития в 2009 году стоил должности Владимиру Соколину, который возглавлял Росстат в течение 11 лет.

Общество Минобрнауки выступило за ежегодное проведение онлайн-выпускного Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в ведомстве планируют ежегодно проводить Всероссийский онлайн-выпускной в качестве дополнения к традиционным выпускным.