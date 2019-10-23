Спорт
КоммерсантъПалата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова
Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.
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Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
РИА Новости 01:39
Происшествия
В центре Киева два человека погибли в результате взрыва гранаты
В Киеве двое мужчин погибли в результате взрыва, прогремевшего рядом с кафе в центре города.
Российская газета вчера в 18:23
Экономика
Глава ПФР заявил об отсутствии средств на индексацию пенсий работающим
Дроздов в ответ еще раз напомнил, что для возобновления индексации в 2020 году необходимо найти почти 370 млрд руб. "Это большие средства, у нас с учетом нацпроектов, с учетом других решений их сейчас нет", — сказал Дроздов, отметив, что ПФР не фиксирует серьезного роста числа пенсионеров, которые бы увольнялись и вновь возвращались на работу.
РБК 09:41
Футбол
«Зенит» на выезде встретится с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» сыграет с немецким «РБ Лейпциг» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
REGNUM 04:46
Армия и оружие
Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились по Сирии
Капитал страны 00:30
Общество
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Использование декларации об амнистии капитала в уголовных делах вопреки заверениям властей может стать распространенной практикой.
Ведомости вчера в 17:06
Космос
Найдено самое массивное из далёких скоплений галактик
Астрономы установили, что скопление галактик SPT-CL J2106-5844 (сокращённо SPT2106) имеет рекордную массу в несколько сотен триллионов солнц.
Вести.Наука 07:09
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
РИА Новости 08:19
Армия и оружие
Нацбатальон «Азов» устроил массовое отравление в армии Украины
Московский Комсомолец 09:19
Общество
Россия возобновила ввоз ядерных отходов из Европы
Россия возобновила ввоз радиоактивных урановых отходов из Европы, прекращенный 10 лет назад. Об этом сообщает портал Tageszeitung.
Lenta.ru 08:39
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Происшествия
Мужчина с ножом напал на двух курских школьниц
В Курской области полиция устанавливает личность мужчины, который с ножом напал на двух школьниц в населённом пункте Свобода Золотухинского района.
REGNUM 05:33
Армия и оружие
Le Figaro (Франция): Эрдоган и Путин устанавливают свой мир на севере Сирии (Le Figaro)
Владимир Путин принял Реджепа Тайипа Эрдогана в черноморском Сочи, где российский лидер чувствует себя, как дома.
ИноСМИ 10:00
Общество
ФСИН намерена привлечь к труду всех осужденных в российских колониях
ФСИН рассчитывает привлечь к труду 100% осужденных на предприятиях в российских колониях, получив дополнительные государственные и муниципальные заказы.
ТАСС 04:34
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Политика
Германия обсудит договоренность Путина и Эрдогана с Россией и Турцией
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов.
РИА Новости 08:19
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:17
Общество
В Сети выставили на продажу визитку Путина
На одном из сайтов, пользователи которого могут предложить вещи на продажу, появилось необычное объявление - визитка президента Владимира Путина.
Российская газета 08:42
Армия и оружие
Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Черным морем
Истребитель Воздушно-космических сил РФ Су-27 проконтролировал полет 19 октября американского бомбардировщика B-52H у границ России над Черным морем.
Инфорос 05:54
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ
Goroday.ru вчера в 13:06
Культура
Звезда «Сватов» Федор Добронравов оценил перспективы сериала
Privet-Rostov.ru вчера в 00:43
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Кино
Тизер: Netflix выпустит нового «Призрака в доспехах»
Российская газета 06:10
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
РИА Новости 05:38
Армия и оружие
Шойгу: у США осталось 1,5 часа на исполнение обязательств в Сирии
Шойгу обратил внимание на то, что у США осталось полтора часа на выполнение обязательств.
Красная весна вчера в 14:29
Космос
Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества
В августе китайский луноход Yutu-2, изучающий обратную сторону Луны, столкнулся с таинственным веществом.
ГЛАС.RU 05:04