Спорт

КоммерсантъКоммерсантъПалата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова

Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.
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Палата представителей США приняла «Закон Родченкова» о борьбе с допингом

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В США увековечили Родченкова. Американцы приняли закон имени беглого ученого

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В США принят Закон Родченкова о борьбе с допингом

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Палата представителей приняла «закон Родченкова» о допинговом сговоре

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Почему Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова

Газета.Ru08:23

Конгрессмены США приняли «Антидопинговый акт Родченкова»

Взгляд.рувчера в 20:52

Палата представителей Конгресса приняла законопроект о допинговом сговоре

ТАССвчера в 20:11
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В Москве госпитализировали Елену Малышеву

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В центре Киева два человека погибли в результате взрыва гранаты

В Киеве двое мужчин погибли в результате взрыва, прогремевшего рядом с кафе в центре города.
Российская газета вчера в 18:23
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Глава ПФР заявил об отсутствии средств на индексацию пенсий работающим

Дроздов в ответ еще раз напомнил, что для возобновления индексации в 2020 году необходимо найти почти 370 млрд руб. "Это большие средства, у нас с учетом нацпроектов, с учетом других решений их сейчас нет", — сказал Дроздов, отметив, что ПФР не фиксирует серьезного роста числа пенсионеров, которые бы увольнялись и вновь возвращались на работу.
РБК 09:41
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«Зенит» на выезде встретится с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» сыграет с немецким «РБ Лейпциг» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
REGNUM 04:46
Армия и оружие

Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились по Сирии

Капитал страны 00:30
Общество

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Использование декларации об амнистии капитала в уголовных делах вопреки заверениям властей может стать распространенной практикой.
Ведомости вчера в 17:06
Космос

Найдено самое массивное из далёких скоплений галактик

Астрономы установили, что скопление галактик SPT-CL J2106-5844 (сокращённо SPT2106) имеет рекордную массу в несколько сотен триллионов солнц.
Вести.Наука 07:09
Происшествия

Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге

Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
РИА Новости 08:19
Армия и оружие

Нацбатальон «Азов» устроил массовое отравление в армии Украины

Московский Комсомолец 09:19
Общество

Россия возобновила ввоз ядерных отходов из Европы

Россия возобновила ввоз радиоактивных урановых отходов из Европы, прекращенный 10 лет назад. Об этом сообщает портал Tageszeitung.
Lenta.ru 08:39
Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Происшествия

Мужчина с ножом напал на двух курских школьниц

В Курской области полиция устанавливает личность мужчины, который с ножом напал на двух школьниц в населённом пункте Свобода Золотухинского района.
REGNUM 05:33
Армия и оружие

Le Figaro (Франция): Эрдоган и Путин устанавливают свой мир на севере Сирии (Le Figaro)

Владимир Путин принял Реджепа Тайипа Эрдогана в черноморском Сочи, где российский лидер чувствует себя, как дома.
ИноСМИ 10:00
Общество

ФСИН намерена привлечь к труду всех осужденных в российских колониях

ФСИН рассчитывает привлечь к труду 100% осужденных на предприятиях в российских колониях, получив дополнительные государственные и муниципальные заказы.
ТАСС 04:34
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Авто

Количество автодилеров в России снизилось до 3,3 тысяч

ГЛАС.RU 05:59
Политика

Германия обсудит договоренность Путина и Эрдогана с Россией и Турцией

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов.
РИА Новости 08:19
Общество

Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:17
Общество

В Сети выставили на продажу визитку Путина

На одном из сайтов, пользователи которого могут предложить вещи на продажу, появилось необычное объявление - визитка президента Владимира Путина.
Российская газета 08:42
Армия и оружие

Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Черным морем

Истребитель Воздушно-космических сил РФ Су-27 проконтролировал полет 19 октября американского бомбардировщика B-52H у границ России над Черным морем.
Инфорос 05:54
Игры

Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ

Goroday.ru вчера в 13:06
Культура

Звезда «Сватов» Федор Добронравов оценил перспективы сериала

Privet-Rostov.ru вчера в 00:43
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика

Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки

РБК 05:29
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Тизер: Netflix выпустит нового «Призрака в доспехах»

Российская газета 06:10
Экономика

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
РИА Новости 05:38
Армия и оружие

Шойгу: у США осталось 1,5 часа на исполнение обязательств в Сирии

Шойгу обратил внимание на то, что у США осталось полтора часа на выполнение обязательств.
Красная весна вчера в 14:29
Происшествия

Опубликовано видео из полицейского участка, где обварили футболиста

Газета.Ru 06:48
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Хет-трики Бакаева и Нимели помогли «Спартаку-2» разгромить «Факел»

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Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества

В августе китайский луноход Yutu-2, изучающий обратную сторону Луны, столкнулся с таинственным веществом.
ГЛАС.RU 05:04
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