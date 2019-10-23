Спорт
КоммерсантъПалата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова
Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 05:26, Ашберн
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Lenta.ru 01:39
Политика
Путин призвал удвоить товарооборот с африканскими странами
РИА Новости 04:39
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
Газета.Ru вчера в 17:29
Общество
Бывший подрядчик сочинской олимпиады Ахмед Билалов задержан во Флориде
Экс-глава госкорпорации «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был арестован 22 октября во Флориде, США, сообщает газета The Miami Herald.
REGNUM вчера в 20:35
Технологии
Создан кожаный чехол для смартфона, реагирующий на щекотку
Популярная механика вчера в 04:28
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области
В результате перестрелки на хуторе Чернозубов погибли пять человек, еще двух раненых доставили в больницу.
РБК вчера в 19:26
Происшествия
36-летний футболист умер после задержания полицией в Калининграде
Газета.Ru вчера в 05:12
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Армия и оружие
Лукашенко поручил отреагировать на размещение танков США в Литве
RT на русском вчера в 16:03
Общество
Россияне назвали мультиварку самой бесполезной бытовой техникой
Самой бесполезной покупкой из бытовой техники россияне назвали мультиварку, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала Hi-Tech Mail.ru.
Дождь вчера в 03:48
Происшествия
В Британии нашли грузовик с 39 трупами
В английском городе Грейс, графство Эссекс, нашли грузовик с 39 трупами.
Lenta.ru 05:13
Шоу-бизнес
Бочкарева пожаловалась на травлю
ТК Звезда вчера в 10:52
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Происшествия
В «Леруа Мерлен» в Петербурге массово отравились сотрудники
У сотрудников гипермаркета «Леруа Мерлен» в Санкт-Петербурге выявлена острая кишечная инфекция.
РБК 21 октября в 13:16
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости 21 октября в 22:41
Происшествия
Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы
Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
REGNUM 04:00
Политика
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 13:20
Политика
В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
RT на русском 03:46
Футбол
Семин рассказал, о чем говорил с Роналду после матча
После окончании матча Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Локомотивом" главный тренер российского клуба Юрий Семин о чем-то разговаривал с нападающим туринцев Криштиану Роналду.
Российская газета 02:32
Экономика
В России стало больше долларовых миллионеров и миллиардеров
В России выросло число долларовых миллиардеров. По данным на первое полугодие 2019 года, их число увеличилось на 36 человек — с 74 до 110.
Газета Кемерова 21 октября в 08:48
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Шоу-бизнес
В Сети появилось архивное видео Юлии Началовой
Вчера экс-директор и подруга Началовой Анна Исаева опубликовала видеоролик, на котором певица запечатлена в один из самых счастливых моментов — на дне рождения дочери Веры артистка излучала жизнерадостность, весело исполняя свой хит «Я выбираю».
StarHit.ru 00:00
Гаджеты
«Байкал Электроникс» представила процессор BE-М1000
News.ru вчера в 09:48
Общество
13 регионов подключат к эксперименту с налогом для самозанятых
К эксперименту с особым налоговым режимом для самозанятых подключат еще 13 российских регионов.
Известия 04:36
Путешествия
Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
РИА Новости вчера в 21:51
Авто
В России появятся азербайджанские автомобили Khazar SD
Автоновости дня вчера в 03:32
Кино
Мединский представил «доску позора» российского кино
Министр культуры Владимир Мединский на презентации в Минкультуры представил анонсированную им ранее «доску позора» отечественных фильмов, которые получили государственную поддержку, но в итоге не вернули возвратные субсидии или так и не вышли в прокат, передает корреспондент RNS.
Rambler News Service 21 октября в 05:10