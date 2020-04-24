Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПалата представителей США приняла пакет поддержки экономики

Палата представителей США в пятницу приняла пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования. За проголосовало более двух третей членов палаты. Трансляцию ведет телеканал C-Span.
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Конгресс США одобрил антикризисный пакет мер почти на $500 млрд

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Конгресс США одобрил помощь больницам и малому бизнесу на $484 млрд

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Конгресс США одобрил новый пакет экономических мер в связи с коронавирусом

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В верхней палате конгресса США одобрили новый пакет поддержки экономики

REGNUM18:17
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 21:01, Ашберн
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Эвакуация жителей началась в селе Танха из-за лесного пожара

Жителей попросили быть готовыми к ней, если ситуация ухудшится. Верховой пожар к селу Танха вечером 23 апреля.
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Трэвис Скотт представит новый трек в Fortnite

Cyber.sports.ru 21 апреля в 06:36
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Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве

В ближайшее время следствие намерено предъявить им обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
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Политика

Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра

Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
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Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
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Музыка

The Rolling Stones выпустили посвященную коронавирусу песню

Британская рок-группа Rolling Stones выпустила новую песню и клип на нее под названием Living in a Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке").
Газета.Ru 20:15
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Политика

Кадыров рассказал, как познакомился с Путиным

РИА Новости 17:49
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Общество

В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо

Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России, направленных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19.
Gazeta.SPb вчера в 00:36
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Общество

Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса

Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
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Религия

Мусульмане начинают отмечать священный месяц Рамадан

ТАСС вчера в 17:02
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Экономика

Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС 13:24
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Здоровье

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
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Происшествия

Полиция Подмосковья опровергла данные о нападениях безработных у аптек

Полиция Московской области не подтверждает появившуюся накануне в социальных сетях и Telegram-каналах информацию об участившихся случаях нападения на пожилых людей граждан, оставшихся без работы.
РБК 14:36
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Шоу-бизнес

Анна Семенович определила минимальный заработок для мужчины

Певица Анна Семенович рассказала о минимальном заработке для своего мужчины.
Lenta.ru 09:51
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Общество

На Сахалине принимают указ, который запретит делать ремонт до 15:00

Указ об ограничении шума до 15:00 принимают в Сахалинской области.
РИА Сахалин-Курилы 02:37
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Общество

Минобрнауки РФ рассчитывает начать учебный год 1 сентября

Москва, 22 апреля 2020, 12:31 — REGNUM Новый учебный год в России начнётся 1 сентября, на такой вариант ориентируется Министерство образования и науки.
REGNUM вчера в 05:31
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Общество

В ВОЗ назвали оптимистичной ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние три дня вызывает осторожный оптимизм, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Известия 14:43
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Происшествия

В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
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Общество

В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте

В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40
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Кино

В Сети появились первые отзывы о боевике с Крисом Хемсвортом «Эвакуация»

Кинокритики уже оставили первые отзывы в Сети.
РИА Новости 20:40
Политика

Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
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Общество

В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом

Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru 16:36
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Политика

Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света

«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК 20:39
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Наука

Ученые рассказали, как прожить дольше с помощью кофе

Шведские ученые рассказали, как лучше пить кофе, чтобы прожить дольше.
ToDay News Ufa 08:56
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Происшествия

СКР возбудил уголовное дело после митинга во Владикавказе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД во время несогласованного митинга против самоизоляции, который прошел во Владикавказе 20 апреля.
Ведомости вчера в 04:37
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Космос

Захват планеты начат с Украины. Илон Маск не на шутку перепугал киевлян

Соответсвующие видео появились в YouTube По замыслу Space X, орбиту Земли в перспективе опутают тысячи мини-спутников, которые покроют всю территорию планеты высокоскоростным интернетом.
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Космос

На стартовом комплексе Байконура установили «Ракету Победы»

Ракета-носитель "Союз-2.1а", которой в субботу предстоит отправить грузовой корабль "Прогресс МС-14" к Международной космической станции, установлена на стартовом комплексе космодрома Байконур, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
РИА Новости вчера в 01:44
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей, которые не ломаются

Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе.
Тарантас Ньюс 00:41
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Транспорт

В России изменили правила продажи билетов на поезд

Правило действует при покупке билетов в железнодорожных кассах, на сайте перевозчика, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
REGNUM 01:50
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Ferrari опровергла заявление Маттиа Бинотто

Autosport.com.ru 05:57
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