Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПалата представителей США приняла пакет поддержки экономики

В конце марта конгресс принял пакет поддержки экономики более чем на 2 триллиона долларов. Некоторые выделенные средства, такие как 350 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса, уже закончились.
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Конгресс США одобрил антикризисный пакет мер почти на $500 млрд

РБКвчера в 19:12

Конгресс США одобрил помощь больницам и малому бизнесу на $484 млрд

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Конгресс США одобрил новый пакет экономических мер в связи с коронавирусом

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Палата представителей США приняла пакет поддержки экономики

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Конгресс США одобрил новый пакет экономических мер в связи с коронавирусом

ТАССвчера в 17:46

В верхней палате конгресса США одобрили новый пакет поддержки экономики

REGNUMвчера в 18:17
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Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
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Шоу-бизнес

Анна Седокова призналась, что занималась групповым сексом

В рамках одного из эфиров с рэпером Kyivstoner знаменитость сделала неожиданное признание о групповом сексе, которым она занималась во время «ВИА Гры».
Bimru.ru вчера в 02:06
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Здоровье

В Минздраве рассказали о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Коронавирус вызывает необычное течение пневмонии, рассказал в интервью "Российской газете" главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.
РИА Новости вчера в 20:15
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Политика

МИД России вернул Украине две ноты по Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
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Здоровье

Число инфицированных коронавирусом в больнице Златоуста превысило 80

В Челябинской области, по данным губернатора, на 24 апреля зарегистрировано 245 случаев заражения коронавирусом.
ТАСС 03:34
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Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемых в рисовании свастики на зданиях

РИА Новости 04:22
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Общество

Силанов заявил о сокращении расходов из бюджета Калининграда по всем программам

Виталий Невар / Новый Калининград Глава Калининграда Алексей Силанов предупредил о сокращении расходов города из-за уменьшения поступлений в бюджет в связи с пандемией коронавируса.
Новый Калининград.Ru 03:56
Политика

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану

Lenta.ru 22 апреля в 14:26
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Политика

В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете

В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
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Армия и оружие

Чешскую армию решили перевооружить обновлённым стрелковым оружием

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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
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Хоккей

Хартикайнен назвал Яруллина из «Ак Барса» одним из двух сильнейших защитников КХЛ

Реальное время 03:39
Общество

В Калужской области число больных коронавирусом возросло до 498

В Калужской области за последний день количество заболевших коронавирусной инфекцией выросло на 54 человека и составило 498 человек.
Московский Комсомолец Калуга 03:14
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Общество

Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса

«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
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Общество

Глава Минздрава Амурской области ушла в отставку

Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова приняла решение уйти в отставку по собственному желанию 27 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление регионального правительства.
Газета.Ru 04:07
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Экономика

Обвал рубля увеличил активность россиян на рынке Forex

Что привлекло россиян на валютный рынок Март для форекс-дилеров был горячим месяцем, признает руководитель АФД Евгений Машаров, а волатильность на рынке стала одним из факторов, привлекших клиентов.
РБК вчера в 22:00
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Политика

США планируют усилить присутствие в Арктике

RT на русском вчера в 16:32
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Здоровье

В Алтайском крае умер первый больной коронавирусом

В регионе зафиксирована первая смерть человека, зараженного коронавирусом, — сообщает «ТОЛК».
Московский Комсомолец 03:23
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Происшествия

В Кемерове загорелась крыша на стройке кадетского училища

Российская газета 02:23
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Общество

Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России

Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал вчера в 00:29
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Финансы

ЦБ примет решение о ключевой ставке

Москва, 24 апреля 2020, 09:25 — REGNUM Сегодня, 24 апреля, ЦБ примет решение о ключевой ставке, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:25
Общество

Британские ВМС начали расследование вечеринки во время карантина

ВМС Великобритании проводят расследование в связи с сообщениями о том, что командир атомной подводной лодки HMS Trenchant устроил вечеринку для подводников-моряков на базе недалеко от Плимута во время действующего карантина, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 04:22
Общество

ВОЗ назвала девять российских вакцин перспективными

Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 02:07
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Происшествия

Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Крыму

Недалеко от дома обнаружили тело брата погибшей женщины с признаками суицида.
ТАСС 04:07
Политика

Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра

Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском вчера в 15:43
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Шоу-бизнес

Дарья Мороз назвала свадьбу Богомолова и Собчак закрытой темой

Мороз призналась, что это было менее неприятно, нежели свадьба Собчак и Богомолова.
Территория новостей 00:56
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Армия и оружие

Минобороны России получило два модернизированных в Казани Ту-160

Министерство обороны РФ получило два прошедших модернизацию в Казани стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.
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Недвижимость

Правительство утвердило программу льготной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
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Культура

Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям секреты

В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
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Общество

Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света

На сайте Всемирной организации здравоохранения отмечается, что длительное воздействие на человека солнечного ультрафиолетового излучения может привести к острым и хроническим последствиям для здоровья.
Инфорос 02:15
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