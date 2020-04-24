Экономика
РИА НовостиПалата представителей США приняла пакет поддержки экономики
В конце марта конгресс принял пакет поддержки экономики более чем на 2 триллиона долларов. Некоторые выделенные средства, такие как 350 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса, уже закончились.
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Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 12:35
Экономика
Путин назвал банкирам важнейший шаг в восстановлении экономики
«Способность банков обеспечить устойчивый рост доступности и объемов кредитования для граждан, для компаний станет важным, важнейшим фактором восстановления и дальнейшего развития экономики России», — считает президент.
РБК вчера в 07:47
Армия и оружие
Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы
Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.
Коммерсантъ вчера в 07:17
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия вчера в 08:18
Происшествия
В Новосибирской области выявили 41 новый случай коронавируса
Сорок один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, до этого с начала эпидемии самое большое количество зарегистрированных случаев за сутки составляло 24, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:33
Здоровье
В Амурской области коронавирус подозревают у двух человек
17 апреля в Амурской области выявлено два новых случая коронавируса, они эпидемиологические связаны с больными COVID-2019, выявленными 16 апреля.
Телепорт 22 апреля в 20:30
Футбол
Зинченко: «Считаю, в Англии запоздали с введением карантина»
На мой взгляд, в Англии немного запоздали с введением карантина, поэтому сейчас там такие цифры.Я застал карантин.
Soccer.ru вчера в 19:25
Политика
Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции
Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно продолжает путь на север
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", вновь поменяло пункт назначения, и теперь вместо египетского Порт-Саида направляется предположительно в порт Великобритании, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.
ПРАЙМ 22 апреля в 15:30
Экономика
Банки начали отменять кэшбэк на онлайн-покупки
Газпромбанк, "Хоум Кредит" и Кредит Европа банк отменили кэшбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
Коммерсантъ вчера в 01:43
Общество
Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса
Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК вчера в 07:43
Общество
Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии
Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал десять основных правил посещения магазинов в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 19:30
Политика
Путин уволил заместителя Бастрыкина
Президент Владимир Путин освободил от должности замглавы СК — руководителя Главного военного следственного управления Александра Сорочкина и уволил его с военной службы.
РБК 22 апреля в 16:04
Общество
Цифровые пропуска вводят в Волгоградской области
Сегодня, 23 апреля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал распоряжение о подготовке к введению на территории региона цифровых пропусков для передвижения в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Блокнот Волгоград вчера в 10:59
Общество
Власти Чехии отменили запрет на свободное передвижение в стране
По словам министра здравоохранения Чехии, чешское правительство приняло решение отменить с пятницы, 24 апреля, запрет на свободное передвижение граждан в стране.
RuNews24.ru вчера в 21:15
Общество
На Сахалине ввели особый режим тишины
Указ об особом режиме в плане запрета нарушения тишины начал действовать в Сахалинской области, сообщил в пятницу губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости вчера в 22:44
Экономика
Правительство утвердило программу льготной ипотеки
Глава государства 16 апреля предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках.
РИА Новости вчера в 15:25
Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
Начать предлагают со снижения объемов разрешенного к ввозу российского ядерного топлива.
Вести.Ru вчера в 23:57
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Общество
Гумерова: дистанционное обучение не заменит традиционную школу
Дистанционное обучение не сможет полностью заменить традиционную форму образования, считает сенатор Лилия Гумерова.
Вместе-РФ вчера в 12:19
Политика
Депутаты сорвали сессию в Верховном совете Хакасии
Явилось всего 29 депутатов, а для кворума нужно минимум 35.
Московский Комсомолец Хакасия 00:19
Здоровье
Самый низкий рост числа заражений. Главное о коронавирусе за 23 апреля
Рост числа случаев заражения оказался самым низким с начала вспышки.
ТАСС вчера в 12:18
Экономика
В МЭР подтвердили получение просьбы ЦБ сдержать активность Глазьева
В Минэкономразвития подтвердили получение письма ЦБ с просьбой сдержать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:41
Энергетика
Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года
Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средство ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
Политика
США планируют усилить присутствие в Арктике
RT на русском вчера в 16:32
Общество
Банки сообщили о видах мошенничества в условиях пандемии коронавируса
Российские банки зафиксировали новые способы мошенничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 20:06
Шоу-бизнес
Виктория Боня живет с Алексом Смерфитом в период самоизоляции
Несмотря на расставание, Виктории Боне и Алексу Смерфиту удалось сохранить теплые дружеские отношения ради общей дочери Анджелины.
StarHit.ru 22 апреля в 13:30
Общество
Главврач московской больницы показал видео из переполненной реанимации
Вести.Ru вчера в 11:00
Кино
Вышел первый тизер сериала «Грозный»
Inc-news.ru вчера в 01:38