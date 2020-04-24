В конце марта конгресс принял пакет поддержки экономики более чем на 2 триллиона долларов. Некоторые выделенные средства, такие как 350 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса, уже закончились.

Экономика Путин назвал банкирам важнейший шаг в восстановлении экономики «Способность банков обеспечить устойчивый рост доступности и объемов кредитования для граждан, для компаний станет важным, важнейшим фактором восстановления и дальнейшего развития экономики России», — считает президент. 134

Общество Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады. 61

Происшествия В Новосибирской области выявили 41 новый случай коронавируса Сорок один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, до этого с начала эпидемии самое большое количество зарегистрированных случаев за сутки составляло 24, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 26

Здоровье В Амурской области коронавирус подозревают у двух человек 17 апреля в Амурской области выявлено два новых случая коронавируса, они эпидемиологические связаны с больными COVID-2019, выявленными 16 апреля. 9

Футбол Зинченко: «Считаю, в Англии запоздали с введением карантина» На мой взгляд, в Англии немного запоздали с введением карантина, поэтому сейчас там такие цифры.Я застал карантин.

Политика Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации. 467

Общество Способное достроить «Северный поток-2» судно продолжает путь на север Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", вновь поменяло пункт назначения, и теперь вместо египетского Порт-Саида направляется предположительно в порт Великобритании, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking. 1,1K

Общество Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления. 51

Политика Путин уволил заместителя Бастрыкина Президент Владимир Путин освободил от должности замглавы СК — руководителя Главного военного следственного управления Александра Сорочкина и уволил его с военной службы. 575

Общество Цифровые пропуска вводят в Волгоградской области Сегодня, 23 апреля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал распоряжение о подготовке к введению на территории региона цифровых пропусков для передвижения в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 155

Общество Власти Чехии отменили запрет на свободное передвижение в стране По словам министра здравоохранения Чехии, чешское правительство приняло решение отменить с пятницы, 24 апреля, запрет на свободное передвижение граждан в стране. 13

Общество На Сахалине ввели особый режим тишины Указ об особом режиме в плане запрета нарушения тишины начал действовать в Сахалинской области, сообщил в пятницу губернатор Валерий Лимаренко. 1

Экономика Правительство утвердило программу льготной ипотеки Глава государства 16 апреля предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках. 1K