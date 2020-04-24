Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПалата представителей США приняла пакет поддержки экономики

В конце марта конгресс принял пакет поддержки экономики более чем на 2 триллиона долларов. Некоторые выделенные средства, такие как 350 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса, уже закончились.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Конгресс США одобрил антикризисный пакет мер почти на $500 млрд

РБК19:12

Конгресс США одобрил помощь больницам и малому бизнесу на $484 млрд

Ведомости19:03

Конгресс США одобрил новый пакет экономических мер в связи с коронавирусом

ТАСС17:46

Палата представителей США приняла пакет поддержки экономики

РИА Новости18:00

Конгресс США одобрил новый пакет экономических мер из-за пандемии

Московский Комсомолец17:53

В верхней палате конгресса США одобрили новый пакет поддержки экономики

REGNUM18:17

Конгресс США одобрил новый пакет экономических мер в связи с коронавирусом

Эхо Москвы20:07
Показать все источники
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 23:08, Ашберн
Общество

В Бурятии готовятся ослабить ограничительные меры

Улан-Удэ, 23 апреля 2020, 15:36 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству и местным предприятиям подготовиться к снижению ограничительных мер.
REGNUM 08:36
3
Политика

МИД РФ вернул Украине две ноты по Крыму

Представитель МИД РФ отметила, что в первой ноте Киев выразил протест в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму.
ФАН 11:02
798
Армия и оружие

Минобороны передали два модернизированных ракетоносца Ту-160

На авиазаводе в Казани представители Минобороны РФ приняли после модернизации два стратегических ракетоносца Ту-160: "Иван Ярыгин" и "Василий Решетников".
Российская газета 12:08
6
Происшествия

В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции

В Новосибирске полиция начала служебную проверку после публикации аудиозаписей, на которых, предположительно, сотрудница местного главка требует выполнять план по протоколам на нарушителей самоизоляции.
РБК вчера в 09:37
174
Общество

В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте

В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40
1K
Шоу-бизнес

89-летний актер Краско находится на грани нищеты. «Я просто как бомж»

Народный артист России Иван Краско лишился главного источника дохода и теперь находится на грани нищеты.
URA.Ru 16:19
5
Общество

Губернатор Куйвашев уточнил сценарий пропускного режима в регионе

Глава региона уточнил, что ему сообщают о нарушении режима самоизоляции гражданами, которые приехали из Москвы и Санкт-Петербурга, поэтому власти будут использовать все доступные механизмы «чтобы те люди, которые могут быть разносчиками инфекции, соблюдали карантин».
URA.Ru 10:18
19
Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости 13:52
288
Политика

Отрицающими COVID-19 пенсионерками заинтересовалась Генпрокуратура

Роскомнадзор по запросу Генеральной прокуратуры требует от красноярского телеканала «ТВК» удалить видеозапись, на которой пожилые женщины сжигают в ведре изображение коронавируса.
Русская Планета 13:20
9
Энергетика

Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России

Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года.
Lenta.ru 22:06
47
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вновь поменял курс

Возможный трубоукладчик газопровода «Северный поток — 2» судно «Академик Черский» снова поменяло курс.
Телеканал 360° 10:24
1,1K
Шоу-бизнес

Анна Семенович определила минимальный заработок для мужчины

Певица Анна Семенович рассказала о минимальном заработке для своего мужчины.
Lenta.ru 09:51
10
Армия и оружие

Бомбардировщик Пе-8: ночной кошмар Берлина

Дальний бомбардировщик Пе-8 участвовал в бомбардировках Берлина в 1941 году, а в 1942 году перевез делегацию во главе с Молотовым в Англию и США через оккупированные страны Европы.
ТК Звезда 07:41
Гаджеты

Российская версия Redmi Note 9 Pro получит чип NFC

Оригинальный Redmi Note 9 Pro не получил чип NFC - это часто бывает с китайскими бюджетниками, но в глобальной версии компания все же добавляет этот востребованный многими чип.
Ридус 18:19
8
Происшествия

В Иркутской области нашли пропавших на зимнике двух мужчин и ребенка

ТАСС 02:24
4
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
5,1K
Армия и оружие

Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы

Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.
Коммерсантъ 07:17
14
Происшествия

Житель Мариинска выплатит 30 тысяч рублей за нарушение самоизоляции

По решению суда житель Мариинска был признан виновным в инкриминируемом ему правонарушении.
Московский комсомолец Кузбасс 22:36
Авто

Опубликованы цены на рамный внедорожник Haval H5

В России новый китайский внедорожник Haval H5, который пришел на смену модели Hover, будет предлагаться по цене от 1,1 млн рублей.
SpeedMe вчера в 03:37
91
Общество

В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом

Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru 16:36
245
Общество

В Алтайском крае у 50 работников рудника подозревают коронавирус

РИА Новости 11:17
18
Здоровье

В Бразилии за сутки зафиксировали рекордное число жертв COVID-19

Число летальных исходов после последствий коронавируса в Бразилии впервые превысило 400 за сутки.
Московский Комсомолец 19:48
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита

Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии.
Коммерсантъ 11:11
699
Здоровье

В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ

РИА Новости 05:24
109
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
3K
Общество

Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России

Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал 00:29
53
Космос

Захват планеты начат с Украины. Илон Маск не на шутку перепугал киевлян

Соответсвующие видео появились в YouTube По замыслу Space X, орбиту Земли в перспективе опутают тысячи мини-спутников, которые покроют всю территорию планеты высокоскоростным интернетом.
Украина.ру 05:32
Общество

Банки сообщили о видах мошенничества в условиях пандемии коронавируса

Российские банки зафиксировали новые способы мошенничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 20:06
3
Здоровье

Потенциальное лекарство от коронавируса Remdesivir провалило испытания

Противовирусный препарат Remdesivir, который рассматривался как возможное лекарство от COVID-19, не прошёл клинические испытания.
News.ru 15:13
Политика

США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", - сказано в документе, который передан на рассмотрение президента Дональда Трампа.
РИА Новости 22:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное