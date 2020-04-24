Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПалата представителей США приняла пакет поддержки экономики

Палата представителей США в пятницу приняла пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования. За проголосовало более двух третей членов палаты. Трансляцию ведет телеканал C-Span.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Конгресс США одобрил антикризисный пакет мер почти на $500 млрд

РБК19:12

Конгресс США одобрил помощь больницам и малому бизнесу на $484 млрд

Ведомости19:03

Конгресс США одобрил новый пакет экономических мер в связи с коронавирусом

ТАСС17:46

В верхней палате конгресса США одобрили новый пакет поддержки экономики

REGNUM18:17

Палата представителей США приняла пакет поддержки экономики

РИА Новости18:00

Конгресс США одобрил новый пакет экономических мер из-за пандемии

Московский Комсомолец17:53

Конгресс США одобрил новый пакет экономических мер в связи с COVID-19

Российская газета18:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 19:25, Ашберн
Экономика

«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.
Коммерсантъ 11:13
64
Авто

В Казахстане продают уникальный гибрид «Уазика» и «Шишиги»

Пикап Барс-01 был разработан по заказу вооруженных сил Казахстана на площадке АО «811 авторемонтный завод КИ».
Тарантас Ньюс 02:59
Здоровье

В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ

Исследователи изучили истории болезней пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля.
РИА Новости 05:24
97
Интернет

«Яндекс» перевыпустил свой мессенджер

В среду, 22 апреля, «Яндекс» представил обновленный мессенджер, в котором есть чаты и видеозвонки, голосовые сообщения с текстовой расшифровкой, каналы популярных СМИ и возможность делиться контентом.
Sostav.ru вчера в 08:45
222
Политика

Захарова заявила, что Россия вернула Украине две ноты по Крыму

Российское внешнеполитическое ведомство вернуло на текущей неделе украинской стороне две ноты по Крыму.
ТАСС 10:13
755
Наука

Корейцы придумали новый быстрый метод диагностики коронавируса

Анализы позволяют обнаружить до 100 копий РНК нового коронавируса, причем перекрестная реактивность с другими коронавирусными инфекциями не наблюдается.
ToDay News Ufa 14:51
2
Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала об отъезде из страны

Ксения Собчак недавно высказалась на тему собственного провидческого дара.
Live24 03:37
54
Экономика

Россиянам объяснили невозможность раздачи денег просто так

Россиянам объяснили невозможность раздачи денег просто так.
Lenta.ru 18:10
20
Шоу-бизнес

Водитель Бабкиной опроверг сообщения о своем заражении коронавирусом

Личный водитель певицы Надежды Бабкиной Валерий Князев опроверг сообщения о том, что его семья и он сам заразились коронавирусом.
Взгляд.ру 11:24
32
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
5,1K
Шоу-бизнес

Анна Семенович определила минимальный заработок для мужчины

Певица Анна Семенович рассказала о минимальном заработке для своего мужчины.
Lenta.ru 09:51
7
Политика

Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
2,9K
Общество

В Ленобласти введут ограничения для петербуржцев-дачников

Дачники смогут проехать на свои участки в Ленинградской области свободно, однако скорее всего только транзитом.
Санкт-Петербургские ведомости 09:29
305
Происшествия

На Камчатке при пожаре погибли женщина и двое детей

Женщина и двое малолетних детей стали жертвами пожара на Камчатке. Об этом сообщает сайт следственного управления СК России по региону.
Газета.Ru 17:45
Общество

В России задумали создать единый центр контроля за водителями

В России задумали создать Единый федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП).
Lenta.ru вчера в 22:45
54
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина впервые вышла на связь из больницы

Дни24 13:03
5
Футбол

Экс-врач «Спартака» рассказал о серьезном конфликте в команде

Бывший врач "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о серьезном конфликте в команде, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 18:50
Общество

В Москве скончались 37 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 37 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — цитирует штаб РИА Новости.
RT на русском 16:35
208
Общество

Хуснуллин объяснил падение собираемости платежей за ЖКХ самоизоляцией

Падение собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги связано с режимом самоизоляции, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Интерфакс 14:06
6
Происшествия

Эвакуация жителей началась в селе Танха из-за лесного пожара

Жителей попросили быть готовыми к ней, если ситуация ухудшится. Верховой пожар к селу Танха вечером 23 апреля.
Чита.Ру 10:34
Шоу-бизнес

Виктория Боня живет с Алексом Смерфитом в период самоизоляции

Несмотря на расставание, Виктории Боне и Алексу Смерфиту удалось сохранить теплые дружеские отношения ради общей дочери Анджелины.
StarHit.ru вчера в 13:30
2
Общество

Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России

Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России.
Дождь 11:21
6
Киберспорт

Red Dead Redemption 2 появится в Xbox Game Pass

Microsoft объявил дату выхода Red Dead Redemption 2 в Xbox Game Pass.
Cyber.sports.ru 09:32
Игры

Valve прокомментировала утечку исходного кода CS:GO и Team Fortress 2

Дни24 07:53
7
Биатлон

Антон Шипулин: Не собираюсь участвовать в выборах президента СБР

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что не планирует участвовать в выборах президента Союза биатлонистов России в случае ухода с этого поста Владимира Драчева.
Bookmaker-ratings.ru 12:30
Космос

Исчезнувшая экзопланета оказалась облаком пыли

Собрав и проанализировав всю доступную архивную информацию «Хаббла» о Дагоне, аризонские астрономы пришли к выводу, что он все же не планета, а облако пыли, образовавшееся от столкновения двух объектов размером примерно в 200 км каждый.
Популярная механика 21 апреля в 00:56
6
Общество

Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве

Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском 11:23
60
Общество

Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам

Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
53
Происшествия

На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию

"Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении.
ТАСС 03:04
2
Авто

АвтоВАЗ представит три новинки в 2020 году

"В 2019-м в рамках автосалона АвтоВАЗ презентовал концепт Lada 4x4 Vision, а также было представлено несколько новинок: Vesta Sport, Vesta Sedan Cross и Granta Facelift, Xray Cross", - напомнили в пресс-службе производителя.
Новые автомобили 12:26
4
Как работают Яндекс.Новости?
Главное