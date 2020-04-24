Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПалата представителей США приняла пакет поддержки экономики

Палата представителей США в пятницу приняла пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования. За проголосовало более двух третей членов палаты. Трансляцию ведет телеканал C-Span.
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В верхней палате конгресса США одобрили новый пакет поддержки экономики

REGNUM18:17

Конгресс США одобрил помощь больницам и малому бизнесу на $484 млрд

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Конгресс США одобрил новый пакет экономических мер в связи с COVID-19

Российская газета18:59

Конгресс США одобрил антикризисный пакет мер почти на $500 млрд

РБК19:12

Палата представителей США приняла пакет поддержки экономики

РИА Новости18:00

Конгресс США одобрил новый пакет экономических мер из-за пандемии

Московский Комсомолец17:53

Конгресс США одобрил новый пакет экономических мер в связи с коронавирусом

ТАСС17:46
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Общество

Минобрнауки РФ рассчитывает начать учебный год 1 сентября

Москва, 22 апреля 2020, 12:31 — REGNUM Новый учебный год в России начнётся 1 сентября, на такой вариант ориентируется Министерство образования и науки.
REGNUM вчера в 05:31
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Футбол

«Зенит» и «Локо» обменялись шутками в соцсетях

SMM-службы «Зенита» и «Локомотива» обменялись колкостями в Twitter.
RT на русском 16:35
Интернет

«Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров

Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS.
Газета DAILY 14:09
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Общество

Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса

Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:23
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Космос

Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида

Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
РЕН ТВ 14:52
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Общество

СМИ рассказали о гигантских очередях из голодных американцев

Руководитель продовольственного банка в Сан-Антонио Эрик Купер рассказал, что никогда не видел таких огромных очередей за продуктами.
Известия 18:35
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Здоровье

Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса

«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия 18:50
7
Общество

Правила продажи крепкого алкоголя в России изменятся

В России могут на законодательном уровне запретить продавать крепкий алкоголь в бутылках объемом менее 0,5 литра.
Петрозаводск говорит 00:31
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Армия и оружие

Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп приказал уничтожать иранские катера, если они будут создавать угрозу для американских военных кораблей.
Коммерсантъ 07:17
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Наука

Извержение вулкана Килауэа в 2018 году спровоцировали проливные дожди

N+1 вчера в 11:15
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Шоу-бизнес

Семья личного водителя Бабкиной заразилась коронавирусом

Шестого апреля Надежда Бабкина попала в лечебное учреждение. Артистка провела несколько дней в искусственной коме.
Ореанда-Новости 07:30
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Шоу-бизнес

Представитель Анастасии Заворотнюк прокомментировала диагноз актрисы

Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная «Комсомольской правдой» справка с диагнозом «глиобластома», якобы выданная Заворотнюк, является подделкой.
Gazeta.SPb вчера в 13:25
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Футбол

Месси больше хочет видеть в «Барселоне» Неймара, чем Мартинеса

Спорт-Экспресс 19:04
Экономика

Центробанк допустил отток вкладов

Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%).
РИА Новости 08:11
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Культура

Церемония ZD AWARDS от «Звуковой дорожки» впервые пройдет онлайн

Церемония вручения музыкальной премии ZD AWARDS «Звуковой Дорожки» «МК» впервые пройдет онлайн.
Московский Комсомолец Псков 10:55
Политика

Зеленский предложил Саакашвили стать вице-премьером

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили может получить должность вице-премьера по реформам в правительстве Украины.
Городовой вчера в 08:41
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Экономика

Россиянам объяснили невозможность раздачи денег просто так

Россиянам объяснили невозможность раздачи денег просто так.
Lenta.ru 18:10
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Общество

Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России

Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России.
Дождь 11:21
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Футбол

Экс-игрок «Ливерпуля» Маттео победил рак мозга

Бывший защитник «Ливерпуля» и «Лидса» Доминик Маттео сообщил, что победил опухоль головного мозга.
Sport24.ru 09:06
Экономика

Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС 13:24
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Политика

Горбачев назвал виновников срыва перестройки

Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости 06:42
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Политика

Трамп назвал солнечный свет убийцей коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 18:31
7
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38
2,9K
Общество

Систему выдачи пропусков внедрят в 21 регионе России

Двадцать один российский регион подал заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, сообщило Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 13:48
5,1K
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
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Общество

В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом

Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru 16:36
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Футбол

Экс-врач «Спартака» рассказал о серьезном конфликте в команде

Бывший врач "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о серьезном конфликте в команде, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 18:50
Автоспорт

Квят устроил рок-концерт в совместном эфире с Гасли

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят устроил рок-концерт в совместном видеоподкасте с напарником по команде Пьером Гасли.
Матч ТВ 09:55
Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости 13:52
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