Конгресс США одобрил пакет мер по поддержке экономики на $484 млрд в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает The New York Times. Ранее за документ уже проголосовал сенат.

Конгресс США одобрил антикризисный пакет мер почти на $500 млрд

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