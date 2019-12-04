Политика

RT на русскомRT на русскомВ конгрессе США приняли резолюцию против участия России в G7

Отмечается, что за резолюцию проголосовали 339 членов палаты представителей, ещё 71 проголосовал против. В конце октября резолюция против присоединения России к G7 была принята комитетом палаты представителей по иностранным делам.
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Вашингтон перекрыл России дорогу к G7

Утро.ru01:22

«Это было бы оскорблением»: Конгресс США восстал против участия России в саммитах G7

Царьградвчера в 07:58

Палата представителей США одобрила резолюцию против участия России в саммитах G7

ТАССвчера в 19:32

Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

РИА Новостивчера в 19:15

Палата представителей Конгресса США выступила против участия России в саммитах G7

Коммерсантъвчера в 19:14

Палата представителей поддержала резолюцию против участия России в G7

РЕН ТВвчера в 20:06

Палата представителей США поддержала резолюцию, которая осуждает участие России в саммитах «Большой семёрки»

Эхо Москвы00:33
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Общество

WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине

В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Веllіпдсат и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.
РБК вчера в 17:04
Происшествия

В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина поссорился с женой и убил ее из охотничьего ружья, а затем начал стрелять в людей.
Вести.Ru 00:39
Религия

РПЦ отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Газета.Ru 01:45
Происшествия

В жилом доме под Белгородом произошёл хлопок газа

RT на русском вчера в 12:56
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
РИА Новости вчера в 20:18
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество

Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о переходе на электронные трудовые книжки с 2021 года.
Коммерсантъ вчера в 06:36
Происшествия

Группу пьяных жителей Бурятии сняли с рейса в аэропорту Хабаровска

В аэропорту Хабаровска с рейса сняли семерых жителей Бурятии, которые, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытались сесть на самолет до Иркутска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 21:51
Политика

Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев

Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
РИА Новости вчера в 22:53
Политика

Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Lenta.ru вчера в 11:19
Происшествия

СК объявил о завершении расследования дела сестер Хачатурян

Газета.Ru вчера в 03:51
Происшествия

Задержанный в Москве болельщик «Спартака» отправлен в Санкт-Петербург

Российская газета вчера в 23:44
Общество

Даниэль Ли стал главным победителем British Fashion Awards

Креативный директор Bottega Veneta Даниэль Ли стал главным победителем British Fashion Awards и получил главные призы на блестящей церемонии, на которой наградами также были удостоены ветераны индустрии Джорджио Армани и Наоми Кэмпбелл.
Кривое-зеркало.ру вчера в 21:36
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Культуромания вчера в 10:17
Происшествия

В Приморье задержали трех полицейских за превышение полномочий

Трое полицейских в Приморье задержаны за превышение должностных полномочий при расследовании убийства, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.
РИА Новости 01:00
Происшествия

В Иркутской области водитель большегруза обрушил мост через реку

Мост через реку Макаровка на участке трассы между Усть-Кутом и Киренском в Иркутской области обрушился, когда по нему двигался большегруз, сообщает ГУ МВД региона.
РИА Новости вчера в 23:09
Политика

На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
Lenta.ru вчера в 16:17
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
Наука

Студент разгадал столетнюю физическую загадку

Физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении 100 лет разгадал студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васим Дауади.
Известия вчера в 21:00
Политика

США вновь отказали в выдаче виз российской делегации

Члены делегации Федерального казначейства РФ не смогли получить визы на въезд в США для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне на официальной странице в Facebook.
REGNUM вчера в 22:18
Хоккей

Стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала

Штаб сборной России объявил состав национальной команды на Кубок Первого канала, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.
Советский спорт вчера в 08:40
Политика

Трамп заявил Макрону о желании поладить с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что НАТО необходимо выстраивать с Россией хорошие отношения, сообщает ТАСС.
Мой Брянск вчера в 13:34
Общество

В России легализовали онлайн-продажу ювелирных изделий

«На территории Российской Федерации допускается продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней дистанционным способом с учетом особенностей, установленных законодательством РФ», — говорится в документе.
РБК вчера в 20:38
Экономика

В России сократились продажи водки и вина

В России снизились продажи некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки, свидетельствуют данные платформы «Такском», которая проанализировала более 17 млрд кассовых чеков с июля по октябрь текущего года.
REGNUM 00:31
Политика

Итогом «нормандского саммита» должен стать Ruxit

Ранее Зеленский поделился, что в вопросе возвращения Крыма Украине он надеется на США.
Утро.ru вчера в 07:25
Хоккей

Гол Кучерова помог «Тампе-Бэй» обыграть «Нэшвилл»

Спорт БИЗНЕС Online 00:35
Гаджеты

В Сети сравнили результаты тестов процессоров Эльбрус-8С1, Intel Core i3-6100 и AMD FX8150 в AIDA 64 Extreme

Один из энтузиастов решил провести сравнение, протестировав свой 2-ядерный процессор Intel Core i3-6100 той же версией AIDA 64 Extreme v5.99.4900.
3DNews 02 декабря в 13:15
Общество

Пять топ-менеджеров «Магнита» уволились из компании

Пять топ-менеджеров "Магнита" покинули компанию.
Интерфакс 01:17
Происшествия

Российский траулер загорелся в порту на севере Норвегии

ТАСС 00:34
Спорт

Более 40 российских спортсменов подозреваются в допинге

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завело новые дела за нарушение антидопинговых правил в отношении 41 российского спортсмена Об этом сообщает ТАСС.Всего из-за внесенных в базу данных московской лаборатории изменений под подозрение попали 298 человек.
МонаВиста вчера в 22:14
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