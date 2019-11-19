Политика

РИА НовостиРИА НовостиПалата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования. За документ проголосовали 339 членов палаты представителей, против были 71.
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Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию
 против того, чтобы Россия принимала участие в саммитах G7 до тех пор, пока она не будет «уважать территориальную целостность своих соседей».
Коммерсантъвчера в 19:14

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Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

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Палата представителей США одобрила резолюцию против участия России в саммитах G7

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Палата представителей приняла резолюцию против включения России в G7

РБКвчера в 19:31

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию против вхождения России в состав G7

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Палата представителей Конгресса США выступила против участия России в саммитах G7

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Палата представителей поддержала резолюцию против участия России в G7

РЕН ТВвчера в 20:06

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Царьградвчера в 07:58
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 00:20, Ашберн
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Во время речи на торжественном заседании по случаю 10-летия Российского международного олимпийского университета Владимиру Путину забыли включить микрофон.
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Общество

Диетолог назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе

Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какое новогоднее блюдо наиболее вредно для организма.
RT на русском вчера в 14:27
Политика

Комитет палаты представителей США одобрил доклад по импичменту Трампа

Комитет палаты представителей США по разведке поддержал подготовленный демократами доклад в поддержку импичмента президента страны Дональду Трампу.
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ТАСС вчера в 21:21
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Ранее телеканал "Якутия 24" передавал, что ученые предполагают, что найденный щенок мог быть самой древней одомашненной собакой.
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Там, как рассказал "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, разыгрывается сейчас яркий погодный сценарий.
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Итоговое сочинение напишут 680 тысяч 11-классников

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РИА Новости вчера в 08:00
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В Сети появился тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

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