Политика
РИА НовостиПалата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования. За документ проголосовали 339 членов палаты представителей, против были 71.
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с чего всё началось
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию против того, чтобы Россия принимала участие в саммитах G7 до тех пор, пока она не будет «уважать территориальную целостность своих соседей».Коммерсантъвчера в 19:14
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Палата представителей Конгресса США выступила против участия России в саммитах G7
Коммерсантъвчера в 19:14
«Это было бы оскорблением»: Конгресс США восстал против участия России в саммитах G7
Царьградвчера в 07:58
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