Политика

РИА НовостиРИА НовостиПалата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования. За документ проголосовали 339 членов палаты представителей, против были 71.
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Hill: конгрессмены США рассмотрят резолюцию против участия России в G7

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