Политика
РИА НовостиПалата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования. За документ проголосовали 339 членов палаты представителей, против были 71.
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Общество
Медведев поручил разобраться в вопросе ограничения скорости
Председатель правительства Дмитрий Медведев даст поручение своему заместителю Максиму Акимову, а также главе МВД Владимиру Колокольцеву продумать возможность изменения норм закона, регулирующих порог превышения скорости, за которое не предусмотрена ответственность.
Хоккей
«Нью-Джерси» Гусева уволил главного тренера
«Нью-Джерси» объявил об увольнении Джона Хайнса с поста главного тренера.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Армия и оружие
Сплошное радиолокационное поле защитит Россию от крылатых ракет
Происшествия
Суд арестовал более 9 млн рублей бывшего губернатора Хабаровского края
Басманный суд Москвы арестовал денежные средства бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в присвоении денег компании "Роснефть".
Игры
За час аудитория Halo: Reach в Steam превысила 100 тысяч человек
За первый час после выхода, несмотря на отсутствие предварительной загрузки, аудитория шутера уже составила 100 тысяч человек, а пока подтягиваются остальные, она понемногу увеличивается.
Технологии
Президент Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года
Энергетика
Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США
В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
Политика
Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Демократы обнародовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу, в котором обвинили главу государства в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли»
Ближе к концовке встречи алжирский форвард Рияд Марез сделал счёт 0:4. «Бёрнли» удалось отыграть только один мяч.
Экономика
Минсельхоз предложил ограничить госзакупки импортных томатов и огурцов
Минсельхоз предлагает ограничить закупки импортных огурцов и помидоров для государственных и муниципальных учреждений.
Политика
Назначено голосование по санкциям против России в Сенате США
Комитет по иностранным делам Сената США запланировал голосование по санкциям против России, сообщают информационные агентства.
Происшествия
У побережья Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,6
Подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в Тихом океане у побережья Папуа — Новой Гвинее.
Армия и оружие
Снайперская винтовка Чукавина. СВД выходит на пенсию
Происшествия
Житель иркутского поселка погиб в результате нападения медведя
Житель поселка Витимский в Иркутской области погиб в результате нападения медведя-шатуна, который пробрался к нему в дом.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Политика
Премьер-министр Финляндии уходит в отставку
Глава финского правительства Антти Ринне намерен подать прошение президенту Саули Ниинистё с просьбой отправить его в отставку, сообщает RT.
Общество
Дальневосточная ярмарка открывается в Москве
Футбол
В Тверской области планируют возродить профессиональный футбол
Планируем развивать профессиональный футбол, а также детское направление.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Политика
Украина огласила условие для сохранения поставок газа из России
Министерство энергетики Украины заявило, что страна может сохранить прямые поставки газа из России при одном условии – "Газпром" выплатит весь свой долг согласно решению Стокгольмского арбитража.
Космос
«Хаббл» заснял пару взаимодействующих галактик
Arp 293 включает в себя галактики NGC 6286 и NGC 6285.
Кино
Фильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат в выходные
Анимационный фильм "Холодное сердце 2" возглавил российский прокат, собрав за первый уикенд 883 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.
Музыка
Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве
Певица Ани Лорак вернулась в Киев для съемок в новогоднем шоу. Эфир записывался в здании национальной оперы Украины.
Политика
В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ атаковать российский самолет Су-24 в 2015 году.
Космос
Зафиксировано падение луны на Землю
Ученые Университета Кертин в Австралии выяснили, что 22 августа 2016 года в атмосферу Земли над Австралией вошел естественный спутник Земли — небольшой метеорит, захваченный притяжением планеты и на время ставший ее луной.
Авто
Skoda предлагает скидки на покупку своих авто в декабре
Фигурное катание
Валиева, Самсонов и Дэвис выступят в финале Гран-при среди юниоров
На счастье россиянам, в Турине не выступит 14-летний канадский фигурист Стивен Гоголев, который на этапе Гран-при в Словакии прыгнул четверные лутц, сальхов и тулуп, став самым юным фигуристом в истории, кому удалось удачно исполнить все три прыжка в четыре оборота на официальном турнире.