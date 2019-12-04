Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования. За документ проголосовали 339 членов палаты представителей, против были 71.

Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

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