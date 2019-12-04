Политика

РИА НовостиРИА НовостиПалата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования. За документ проголосовали 339 членов палаты представителей, против были 71.
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Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в саммитах G7

Эхо Москвы20:07

Палата представителей поддержала резолюцию против участия России в G7

РЕН ТВ20:06

Конгресс США одобрил резолюцию против участия России в саммитах G7

Газета.Ru19:17

Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

РИА Новости19:15

Палата представителей США одобрила резолюцию против участия России в саммитах G7

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«Это было бы оскорблением»: Конгресс США восстал против участия России в саммитах G7

Царьград07:58

Решения за «Большую семерку» примет Вашингтон

Утро.ru03:42
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По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, введение электронной трудовой книжки сведет к минимуму риски потери сведений и освободит работника от обязанности самостоятельно заниматься восстановлением данных о трудовом стаже.
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Среди других симптомов диабета 2 типа выделяют частые позывы к мочеиспусканию, чувство постоянной жажды и неожиданные проблемы со зрением.
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Политика

Назначено голосование по санкциям против России в Сенате США

Комитет по иностранным делам Сената США запланировал голосование по санкциям против России, сообщают информационные агентства.
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Общество

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Генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с заявлением о резком подорожании обслуживания в региональных аэропортах и рост стоимости заправки самолётов.
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Главный тренер Вадим Евсеев получил травму на тренировке. Согласно пункту регламента 6. 3 абзац 3 будем пытаться перенести матч.
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Историк-расчленитель напишет книгу об убийстве любовницы-студентки

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Власти Соединённых Штатов за последние недели не выдали визы делегации Федерального казначейства России, а также воспрепятствовали визиту директора департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова.
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Минздрав предупредил о возможных противопоказаниях к прививкам

Минздрав предупредил о возможных противопоказаниях к прививкам не зависимо от их необходимости, сообщает издательство «Российская газета».
Ореанда-Новости 09:20
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Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»

Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
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Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
РИА Новости 04:45
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Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Коммерсантъ вчера в 14:20
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В США арестовали россиянина за попытку обойти санкции

Минюст США сообщил об аресте гражданина России Олега Никитина по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, в финансовых махинациях и попытке обойти санкции.
РИА Новости 12:20
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С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
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СК начал проверку из-за нападения собак на девочку на Камчатке

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Корейские автомобильные марки Kia и Hyundai представили список новинок, которые в будущем поступят в продажу в России.
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Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%

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На севере Сирии восстанавливают стратегически важную ГЭС «Аль-Баас»

Стратегически важную гидроэлектростанцию "Аль-Баас" восстанавливают в провинции Ракка на севере Сирии, заявил журналистам офицер Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) РФ Владимир Варнавский.
РИА Новости 21:10
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