Политика

RT на русскомRT на русскомПалата представителей США приняла законопроект о реформе полиции

Палата представителей США проголосовала за проект закона о реформе полиции, подготовленный Демократической партией.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Палата представителей США приняла законопроект демократов о реформе полиции

Интерфаксвчера в 23:55

Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции

РБКвчера в 23:01

Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции

RT на русскомвчера в 21:35

Конгресс США принял законопроект демократов о реформе полиции

Газета.Ruвчера в 22:20

В США палата представителей одобрила законопроект демократов о полиции

Российская газетавчера в 22:03

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о полиции

Коммерсантъвчера в 22:59

Американские конгрессмены приняли законопроект о реформе полиции

РИА Новостивчера в 21:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Политика

Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил

Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Газета.Ru 00:24
62
Происшествия

В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 108 человек

С начала эпидемии от коронавируса в Новосибирской области умерли 83 человека, - говорится в сообщении оперштаба.
КП - Новосибирск 00:38
27
Происшествия

В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом

Прогулочный теплоход с выпускниками школы и родителями столкнулся с причалом в Москве, пострадавших в нет, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Коммерсантъ вчера в 16:56
22
Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
516
Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
РИА Новости вчера в 10:01
983
Общество

Deloitte назвала главные тревоги миллениалов и поколения Z

В список главных тревог российских миллениалов попали здравоохранение, распределение богатств и коррупция, а в тройке лидеров в мире — изменение климата, личная безопасность и безработица.
РБК 00:00
2
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6,1K
Политика

Саакашвили признал, что Россия сильно опередила Украину

Саакашвили признал, что Россия сильно опередила Украину Саакашвили заявил, что пытается реализовать на Украине то, что уже давно достигнуто в России.
Экспресс газета 01:35
Общество

В Гидрометцентре предупредили о надвигающемся похолодании

Часть регионов России в начале следующей неделе ждет заметное похолодание.
РБК вчера в 21:22
205
Происшествия

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
5K
Здоровье

Дорогу к будущему обсерватору в Дарасуне отремонтируют к октябрю

Московский Комсомолец Чита вчера в 23:17
Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru вчера в 13:55
325
Интернет

В «Google Фото» появилась карта с местами съемки

Вести.Ru вчера в 14:49
Политика

Пушков прокомментировал ноту протеста Киева из-за парада в Крыму

Известия вчера в 21:41
1,6K
Политика

Лукашенко пообещал обсудить с Путиным «вмешательство России в выборы»

Белорусский лидер отметил, что планирует обсудить это с президентом России Владимиром Путиным.
РБК вчера в 06:02
5
Общество

Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19

Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, сообщает газета "Красная Звезда".
РИА Новости 00:23
125
Происшествия

Пожар в Литературном музее Горького в Нижнем Новгороде потушили

Пожар в Литературном музее Горького в Нижнем Новгороде потушен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
РИА Новости вчера в 13:32
28
Политика

Донбасс и Киев начали диалог по закону об особом статусе

Представители Киева и Донбасса начали диалог по закону об особом статусе региона.
RT на русском вчера в 16:39
Футбол

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии

«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
Коммерсантъ вчера в 17:14
Авто

Lordstown представил новый электрический пикап Endurance

После продолжительной рекламной кампании Lordstown Motors официально представила свой пикап Endurance.
SpeedMe вчера в 23:49
Происшествия

В Индии за один день от ударов молний погибли более 100 человек

Нью-Дели, 26 июня 2020, 06:56 — REGNUM В результате ударов молний на востоке и севере Индии 25 июня погибли 107 человек.
REGNUM вчера в 23:56
7
Политика

Bloomberg: Берлин готовит ответ на санкции против «Северного потока-2»

Германия готовит адекватный ответ на возможное ужесточение американских санкций по "Северному потоку-2", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Российская газета 01:33
211
Происшествия

В Саратове работница жиркомбината при очистке станка лишилась руки

Саратов, 26 июня 2020, 08:30 — REGNUM В Саратове в цеху по производству мыла в акционерном обществе «Жировой комбинат» женщина во время очистки шнека от остатков продукции лишилась руки, сообщает пресс-служба СКР по Саратовской области.
REGNUM 01:30
4
Кино

Режиссер «Обливиона» поставит ремейк «Смерча»

У фильма-катастрофы Яна де Бонта и студии Warner Bros. «Смерч», вышедшего на экраны в 1996 года, появится ремейк.
Кinomania вчера в 10:02
1
Политика

Украина обратилась к НАТО и ЕС за помощью из-за наводнений в стране

"Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru вчера в 20:39
Общество

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Федеральные власти рекомендовали при необходимости переводить школы на режим дистанционного обучения еще 14 марта.
РБК вчера в 05:52
240
Общество

В Госдуме предложили ввести выплату за отказ от места в детском саду

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от мест в детских садах.
Activityedu.ru вчера в 05:13
674
Здоровье

Минздрав: вакцина не станет панацеей от COVID-19

Вакцина против новой коронавирусной инфекции, которая будет создана, не станет панацеей.
БИЗНЕС Online 01:41
Общество

Власти допустили введение ответственности для перевозчиков санкционки

Вопрос о наказании для транспортных компаний, которые ввозят в Россию попавшие под эмбарго продукты, обсуждался на состоявшемся на прошлой неделе совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, сообщил РБК один из участников встречи.
РБК 01:30
Гаджеты

Apple может не положить зарядное устройство в коробку с iPhone 2020

Ferra вчера в 13:16
16
Как работают Яндекс.Новости?
Волна беспорядков в СШАБольше новостей по теме
Главное